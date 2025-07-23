Ельня - это удивительное место, где природа живёт по своим законам.
Здесь вы сможете пройти по экотропе, насладиться видами нетронутой природы, увидеть редкие деревья и живописные озёра. Узнайте больше о флоре
Здесь вы сможете пройти по экотропе, насладиться видами нетронутой природы, увидеть редкие деревья и живописные озёра. Узнайте больше о флоре
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 🏞 Живописные озёра
- 🌲 Редкие деревья
- 🏛 Исторический костёл
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌼 Место силы и перезагрузки
Что можно увидеть
- Костёл Вознесения Девы Марии
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по экотропе и полюбуетесь природой, которые почти не тронута человеком
- Рассмотрите редкие деревья, ковры из вереска и мха, увидите живописные озёра
- Узнаете об особенностях верхового болота, его флоре и фауне
- Погрузитесь в другой мир, который так отличается от привычного нам
- И поймёте, почему это настоящее место силы и перезагрузки
А ещё в Миорах мы заглянем в костёл Вознесения Девы Марии 1907 года — и послушаем увлекательный рассказ о его постройке. И пообедаем в уютной агроусадьбе.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Skoda или Volkswagen. Дорога в одну сторону — 250 км, время в пути — около 4 часов
- Мы можем поехать на вашем транспорте, в таком случае стоимость экскурсии составит 30 000 ₽
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- Обратите внимание: по независящим от нас причинам костёл может быть закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Минске
Экскурсия — это легко, эмоционально и информативно! Если вы едете отдохнуть, а не слушать скучный рассказ — давайте открывать для себя Беларусь вместе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Роман
23 июл 2025
Изумительная, умопомрачительная экскурсия, полное погружение в природу Беларуси в самом необычном формате. Спасибо прекрасной Марии, которая не только провела и показала Ельнинские болота во всей их красе, но по дороге
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Любопытные окрестности Минска
Путешествие в окрестности Минска: живописный гидропарк, средневековый Заславль и музей «Млын». Откройте для себя историю и природу
Начало: Ул. Сторожовская
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
4990 ₽ за человека