Брестская крепость стала символом стойкости и героизма советских воинов во время Великой Отечественной войны. Вы пройдёте по мощным бастионам посетите Свято-Николаевский гарнизонный собор 16 века. Познакомитесь с непростой историей приграничного города и прогуляетесь по его центральным улицам. И поймёте, почему нацисты не смогли победить.
Описание экскурсии
Трансфер из Минска в Брест (~4 ч)
Экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость»
- Вы познакомитесь с историями героических защитников, которые более месяца держали оборону в окружении
- Осмотрите экспозиции музея Брестской крепости
Свято-Николаевский гарнизонный собор 16 века в русском стиле
- Вы увидите впечатляющий храм, который впервые упоминается в 1390 году
- Услышите о его основании
- Проследите историю церкви, в которой располагалось одно из древнейших в Беларуси кафедральных братств
Перерыв на обед — мы порекомендуем проверенные места
Самостоятельная прогулка по городу и комфортное передвижение между локациями на ваш выбор:
- Пешеходная улица Советская — Брестский Арбат со зданиями 19–20 веков
- Улица Гоголя — знаменитая аллеей фонарей
- Памятник Тысячелетию Бреста — многофигурная композиция с ключевыми историческими личностями: князем Владимиром Васильковичем, Витовтом, Радзивиллом Чёрным
- Железнодорожный вокзал — один из старейших в Беларуси с неоренессансными интерьерами, лепниной и витражами
- Музей спасённых ценностей (по желанию) — маленький Лувр, который не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Здесь представлены предметы искусства и антиквариата, изъятые белорусской таможней при попытке незаконного вывоза
Возвращение в Минск (~4 ч)
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat, Toyota Camry. Все автомобили оборудованы кондиционерами и Wi-Fi. По запросу предоставляем детское кресло или бустер
- В стоимость входит экскурсия с гидом по мемориальному комплексу «Брестская крепость»
- Билеты в музей крепости оплачиваются дополнительно — 10 бел. руб. (280 ₽) взрослый, 5 бел. руб. (280 ₽) детский
- Обед — по меню, не входит в стоимость
- Можем организовать поездку для большего количества человек (до 20) — детали в переписке
- С вами будет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1841 туриста
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Было всё отлично, комфортный автомобиль, очень пунктуальный. Поездка отличная и интересная.
Дмитрий
Ответ организатора:
Антон, спасибо большое за отзыв! Будем рады новым встречам!)
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