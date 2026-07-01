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Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Минска - в Брест, город с тысячелетней историей
Побывать с экскурсией в знаменитой крепости и самостоятельно осмотреть город
«Экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость»»
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
40 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости
Увидеть уютный город и место величайшего исторического подвига
«Брестская крепость: прикосновение к подвигу»
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
38 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу - и обратно
Начало: Минск
«Индивидуальный трансфер в Брестскую крепость и Беловежскую пущу Увидите два символа Беларуси — Брестскую крепость и Беловежскую пущу — с комфортом и без спешки благодаря индивидуальному трансферу из Минска»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер в Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу из Минска
Начало: Минск
«За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом по Брестской крепости • Мы встречаем и возвращаем клиентов по удобному для них адресу в Минске»
Расписание: По договоренности
990 Br за всё до 20 чел.
Групповая
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
«Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города»
Сегодня в 07:00
8 июл в 07:00
250 Br за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный однодневный трансфер: Брест, Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска и обратно
Начало: По договоренности
«Что посмотреть в Бресте Брест — город с богатой историей, а его главной жемчужиной считается мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», символ мужества защитников в начале Великой Отечественной войны»
1000 Br за всё до 4 чел.
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5%
Групповая
Минск - Брест: путешествие на западный рубеж
Брестская крепость, улица Советская, костёл Воздвижения Святого Креста и другие символы города
Начало: У красного Костёла
«В стоимость включено:— Транспортное обслуживание по всему маршруту— Сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту— Входные билеты + экскурсия по территории Брестской крепости и Музею— Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту»
7 июл в 07:00
14 июл в 07:00
5643 ₽
5940 ₽ за человека
Групповая
Из Минска - в Брест и Брестскую крепость (всё включено)
Прикоснуться к героическому прошлому крепости и увидеть красивый город над Бугом
Начало: На площади Свободы
«12:00–14:00 — Брестская крепость»
10 июл в 07:00
15 июл в 07:00
5650 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музей Крепость»
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- Путешествие из Минска - в Брест, город с тысячелетней историей;
- Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости;
- Трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу - и обратно;
- Трансфер в Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу из Минска;
- Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5).
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