Мои заказы

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 8 экскурсий в категории «Музей Крепость» в Минске, цены от 250 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие из Минска - в Брест, город с тысячелетней историей
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Минска - в Брест, город с тысячелетней историей
Побывать с экскурсией в знаменитой крепости и самостоятельно осмотреть город
«Экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость»»
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
40 000 ₽ за всё до 8 чел.
Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости
Увидеть уютный город и место величайшего исторического подвига
«Брестская крепость: прикосновение к подвигу»
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
38 000 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу - и обратно
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу - и обратно
Начало: Минск
«Индивидуальный трансфер в Брестскую крепость и Беловежскую пущу Увидите два символа Беларуси — Брестскую крепость и Беловежскую пущу — с комфортом и без спешки благодаря индивидуальному трансферу из Минска»
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 Br за всё до 4 чел.
Трансфер в Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу из Минска
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер в Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу из Минска
Начало: Минск
«За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом по Брестской крепости • Мы встречаем и возвращаем клиентов по удобному для них адресу в Минске»
Расписание: По договоренности
990 Br за всё до 20 чел.
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
На автобусе
15 часов
2 отзыва
Групповая
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
«Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города»
Сегодня в 07:00
8 июл в 07:00
250 Br за человека
Индивидуальный однодневный трансфер: Брест, Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска и обратно
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный однодневный трансфер: Брест, Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска и обратно
Начало: По договоренности
«Что посмотреть в Бресте Брест — город с богатой историей, а его главной жемчужиной считается мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», символ мужества защитников в начале Великой Отечественной войны»
1000 Br за всё до 4 чел.
Минск - Брест: путешествие на западный рубеж
На автобусе
13 часов
-
5%
Групповая
Минск - Брест: путешествие на западный рубеж
Брестская крепость, улица Советская, костёл Воздвижения Святого Креста и другие символы города
Начало: У красного Костёла
«В стоимость включено:— Транспортное обслуживание по всему маршруту— Сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту— Входные билеты + экскурсия по территории Брестской крепости и Музею— Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту»
7 июл в 07:00
14 июл в 07:00
5643 ₽5940 ₽ за человека
Из Минска - в Брест и Брестскую крепость (всё включено)
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Минска - в Брест и Брестскую крепость (всё включено)
Прикоснуться к героическому прошлому крепости и увидеть красивый город над Бугом
Начало: На площади Свободы
«12:00–14:00 — Брестская крепость»
10 июл в 07:00
15 июл в 07:00
5650 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Путешествие из Минска - в Брест, город с тысячелетней историей;
  2. Однодневное путешествие из Минска в Брест с посещением Брестской крепости;
  3. Трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу - и обратно;
  4. Трансфер в Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу из Минска;
  5. Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5).
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Троицкое предместье;
  2. Несвижский замок;
  3. Ратуша;
  4. Площадь Независимости;
  5. Мирский замок;
  6. Красный костёл;
  7. Сула;
  8. Площадь Победы;
  9. Дудутки;
  10. Парк Горького.
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2026
Сейчас в Минске в категории "Музей Крепость" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 250 до 40 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Минске на 2026 год по теме «Музей Крепость», 12 ⭐ отзывов, цены от 250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь