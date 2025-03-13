Вы прогуляетесь по историческим улицам Бреста, увидите знаменитую Брестскую крепость и посетите музеи.
В Беловежской пуще вас ждёт знакомство с уникальной флорой и фауной, а также экскурсия по вольерам с животными. Групповая экскурсия на комфортабельном автобусе с опытным гидом. Включены входные билеты и трансфер. Отличный выбор для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 🏰 Посещение Брестской крепости
- 🌳 Уникальная природа Беловежской пущи
- 🗺️ Экскурсия с местным гидом
- 📚 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Брестская крепость
- Музей природы
- Памятник Тысячелетия Бреста
- Аллея фонарей
Описание экскурсии
У вас будет насыщенный день, полный новых впечатлений и интересных открытий. Из Минска вы отправитесь в Брест — славный белорусский город с богатой историей. Погуляете по его центру, зайдёте в крепость и музеи, изучите живописную Беловежскую пущу. И узнаете:
- Кто заложил первый камень фундамента Брестской крепости
- Почему 1971 год стал знаменательным в истории цитадели
- Когда случилась первая охота в Беловежской пуще и для каких целей её устроили
- Какое место по количеству видов флоры и фауны занимает белорусский заповедник
И многое другое!
Тайминг экскурсии
6:30–11:00 — сбор группы и дорога в Беловежскую пущу. По пути вы насладитесь удивительными белорусскими пейзажами
11:30 — Обзорная экскурсия по Беловежской пуще – 1 час
12:20 — посещение экскурсионных вольеров с животными, которых можно покормить местными лакомствами
13:00 — дорога в Брест
13:30 — прогулка по историческому центру города. Вы увидите памятник Тысячелетия Бреста, памятнику доску получению Магдебургского права, Аллею фонарей и другие достопримечательности
14:30 — обед в кафе (по желанию)
15:00 — дорога до Брестской крепости
15:30 — экскурсия по Музею обороны и Брестской крепости. Музей находится в северо-восточной части оборонительной казармы цитадели, построенной в 1842 году. А сама крепость — это огромный бастион, символ мужества и героизма Красной армии
17:30 — свободное время
18:30 — дорога в Минск
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в музеи, крепость и заповедник, посещение вольеров, сопровождение гида
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — 20 бел. руб. за чел.
- Очерёдность локаций может меняться без потери качества
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6100 ₽
|Дети до 16 лет
|5900 ₽
|Пенсионеры
|5900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
К сожалению, бывают случаи, когда у автобуса может возникнуть техническая поломка. Нам очень жаль, что экскурсия
Брестская крепость - масштабно. Также хватило времени прогуляться по Бресту
Мы рады, что Вам все понравилось!
На обратно пути экскурсовод провела викторину чем скрасила наш длинный путь обратно)