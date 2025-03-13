Путешествие в Брест и Беловежскую пущу подарит вам незабываемые впечатления. Вы прогуляетесь по историческим улицам Бреста, увидите знаменитую Брестскую крепость и посетите музеи. В Беловежской пуще вас ждёт знакомство с уникальной флорой и фауной, а также экскурсия по вольерам с животными. Групповая экскурсия на комфортабельном автобусе с опытным гидом. Включены входные билеты и трансфер. Отличный выбор для любителей истории и природы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание экскурсии

У вас будет насыщенный день, полный новых впечатлений и интересных открытий. Из Минска вы отправитесь в Брест — славный белорусский город с богатой историей. Погуляете по его центру, зайдёте в крепость и музеи, изучите живописную Беловежскую пущу. И узнаете:

Кто заложил первый камень фундамента Брестской крепости

Почему 1971 год стал знаменательным в истории цитадели

Когда случилась первая охота в Беловежской пуще и для каких целей её устроили

Какое место по количеству видов флоры и фауны занимает белорусский заповедник

И многое другое!

Тайминг экскурсии

6:30–11:00 — сбор группы и дорога в Беловежскую пущу. По пути вы насладитесь удивительными белорусскими пейзажами

11:30 — Обзорная экскурсия по Беловежской пуще – 1 час

12:20 — посещение экскурсионных вольеров с животными, которых можно покормить местными лакомствами

13:00 — дорога в Брест

13:30 — прогулка по историческому центру города. Вы увидите памятник Тысячелетия Бреста, памятнику доску получению Магдебургского права, Аллею фонарей и другие достопримечательности

14:30 — обед в кафе (по желанию)

15:00 — дорога до Брестской крепости

15:30 — экскурсия по Музею обороны и Брестской крепости. Музей находится в северо-восточной части оборонительной казармы цитадели, построенной в 1842 году. А сама крепость — это огромный бастион, символ мужества и героизма Красной армии

17:30 — свободное время

18:30 — дорога в Минск

Организационные детали