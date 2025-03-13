Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу

Увлекательное путешествие из Минска в Брест и Беловежскую пущу. Исторические памятники, Брестская крепость и уникальная природа ждут вас
Путешествие в Брест и Беловежскую пущу подарит вам незабываемые впечатления.

Вы прогуляетесь по историческим улицам Бреста, увидите знаменитую Брестскую крепость и посетите музеи.

В Беловежской пуще вас ждёт знакомство с уникальной флорой и фауной, а также экскурсия по вольерам с животными. Групповая экскурсия на комфортабельном автобусе с опытным гидом. Включены входные билеты и трансфер. Отличный выбор для любителей истории и природы
4.67
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 🏰 Посещение Брестской крепости
  • 🌳 Уникальная природа Беловежской пущи
  • 🗺️ Экскурсия с местным гидом
  • 📚 Интересные исторические факты
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Брестская крепость
  • Музей природы
  • Памятник Тысячелетия Бреста
  • Аллея фонарей

Описание экскурсии

У вас будет насыщенный день, полный новых впечатлений и интересных открытий. Из Минска вы отправитесь в Брест — славный белорусский город с богатой историей. Погуляете по его центру, зайдёте в крепость и музеи, изучите живописную Беловежскую пущу. И узнаете:

  • Кто заложил первый камень фундамента Брестской крепости
  • Почему 1971 год стал знаменательным в истории цитадели
  • Когда случилась первая охота в Беловежской пуще и для каких целей её устроили
  • Какое место по количеству видов флоры и фауны занимает белорусский заповедник

И многое другое!

Тайминг экскурсии

6:30–11:00 — сбор группы и дорога в Беловежскую пущу. По пути вы насладитесь удивительными белорусскими пейзажами

11:30 — Обзорная экскурсия по Беловежской пуще – 1 час

12:20 — посещение экскурсионных вольеров с животными, которых можно покормить местными лакомствами

13:00 — дорога в Брест

13:30 — прогулка по историческому центру города. Вы увидите памятник Тысячелетия Бреста, памятнику доску получению Магдебургского права, Аллею фонарей и другие достопримечательности

14:30 — обед в кафе (по желанию)

15:00 — дорога до Брестской крепости

15:30 — экскурсия по Музею обороны и Брестской крепости. Музей находится в северо-восточной части оборонительной казармы цитадели, построенной в 1842 году. А сама крепость — это огромный бастион, символ мужества и героизма Красной армии

17:30 — свободное время

18:30 — дорога в Минск

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в музеи, крепость и заповедник, посещение вольеров, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 20 бел. руб. за чел.
  • Очерёдность локаций может меняться без потери качества
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Остались вопросы?

в среду и субботу в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6100 ₽
Дети до 16 лет5900 ₽
Пенсионеры5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу (Наталья)
Н
13 мар 2025
Группа была небольшая, сначала по программе пуща, где местный гид интересно вела рассказ по лесу на автобусе, потом Брест. Город понравился очень. Брестская Крепость впечатления на всю жизнь. Наш гид Елена очень приятный человек с красивым мелодичным голосом. Такое историческое место просто не может оставить кого-либо равнодушным. Экскурсия длительная по времени: пуща, Брест, всё было четко организовано и незабываемо!
Мария
8 мар 2025
Итак начнем с того, что через два часа после начала движения сломался автобус, где-то полчаса водители его отремонтировали. В связи с этим происшествием, экскурсия в пуще была 30 минут, вместо
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часа. Потом пробежали вдоль вольеров, животные были очень далеко, так так мы должны были приехать как раз к их кормлению. Обед в Бресте за 10 минут.
До Брестской крепости просто бежали, чтобы успеть ко времени. Экскурсовод в музеи был с проблемной дикцией часть слов было вообще не понятно.
Потом прогулка по Бресту, были проблемы с высадкой в городе, водитель ругался на экскурсовода, что не может нигде остановится и нас высадить.
В общем смешанные впечатления от данной экскурсии.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо Мария за обратную связь!
К сожалению, бывают случаи, когда у автобуса может возникнуть техническая поломка. Нам очень жаль, что экскурсия
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в пуще заняла 30 минут, вместо положенного часа. Мы могли бы дать побольше времени на данную локацию, но тогда бы мы совсем не успели в Брестскую крепость на экскурсию. Также мы не можем забронировать конкретного гида в крепости, так как администрация музея сама распределяет их на группы. Нам очень жаль, что из за сложившейся ситуации у Вас осталось такое впечатление от экскурсии. Мы приняли меры по устранению ошибок со стороны перевозчика.
Вам желаем приятных поездок и положительных впечатлений от экскурсий!

Т
6 мар 2025
Экскурсия долгая, много информации от экскурсоводов, интересно. По Беловежской пуще проехали на автобусе, выходили только к старому дубу и потом была прогулка вдоль вольеров с животными
Брестская крепость - масштабно. Также хватило времени прогуляться по Бресту
Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь)
Мы рады, что Вам все понравилось!
А
3 мар 2025
12 февраля побывали на данной экскурсии с гидом Иреной. Дорога очень долгая и тяжелая, благо были санитарные остановки по пути. В крепости гид прекрасно рассказывала историю, в пуще была одна
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остановка, чтобы выйти к дубу. Зимой конечно данный тип экскурсии в пуще сомнительный, летом я думаю можно побольше увидеть зверей. Посетили вольеры. Наверно летом лучше приезжать на несколько дней, чтобы не бегать по городу с группой. Спасибо!

Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку нашей работы!
С
3 мар 2025
Все понравилось! Организация поездки хорошая! Все четко, без задержек. Экскурсия интересная. Спасибо организаторам!
Е
23 фев 2025
22 февраля ездили в тур вместе с Еленой Николаевной. Кроме того, что очень понравился тур и программа, хотели бы отметить Елену Николаевну! Чудесный, квалифицированный, интеллигентный и добрый человек, который со
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всей душой, знанием, и переживанием рассказывает про страну, места, которые в туре показывают, она просто покорила наши сердца, очень сильно рекомендуем!
Всё прошло замечательно, комфортный микроавтобус, интересная экскурсия, вкусный обед.
Такой тур обязателен к посещению!
Привет из Астрахани)

Алина
Алина
Ответ организатора:
Благодарим Елизавета за высокую оценку нашей работы!
И
20 фев 2025
Экскурсия в целом прошла отлично. Единственный минус, если это конечно можно так назвать, это долгая дорога. Но зато удалось посмотреть пущу и Брестскую крепость (в крепости у нас была прекрасный экскурсовод, рассказывала увлеченно). Жаль только на сам город времени не дали вообще. Можно было час свободного времени в Брестской крепости использовать для экскурсии по центру города, там есть,что посмотреть.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Благодарим Ирина за обратную связь и высокую оценку!
О
10 фев 2025
Боялась что из за длительности экскурсия успеет надоесть и я устану, но нет. Всё прошло отлично! Эмоций достаточно)
На обратно пути экскурсовод провела викторину чем скрасила наш длинный путь обратно)
Наталья
9 фев 2025
Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна! Никакого длительного ожидания и столпотворения. Гид Ирэна увлекательно подавала материал. Длительный переезд прошёл интересно.
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Получили много новой и полезной информации. Обед был организован на должном уровне(никто голодным не остался). Хочется отдельно поблагодарить водителя Константина за его внимание и мастерство. Я и мои гости остались довольны. Рекомендую всем к посещению данной экскурсии.

Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!Организация экскурсии на высшем пилотаже. Все продумано и чётко. Экскурсия в формате мини группы очень удобна!
Алина
Алина
Ответ организатора:
Благодарю Наталья за обратную связь и высокую оценку нашей работы!
Т
8 фев 2025
Была на экскурсии 5 февраля, для нас работала гид Елена, к ней вопросов нет, очень хорошо знает программу. Комфортабельный микроавтобус, хороший водитель, вкусный обед. Единственный минус это долгий переезд и
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тайминг экскурсии. Хотелось увидеть все и побольше, хотя у нас и так была программа максимум. Наверно на такую экскурсию лучше ездить в т ур на 2 дня, но если не получается это тоже хорошая альтернатива. В пуще понравились вольеры и обзорная экскурсия. Жаль, что очень мало времени! Но все равно, спасибо организаторам за теплые моменты в процессе экскурсии)

Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв и высокую оценку нашей работы!
А
1 фев 2025
Экурсоводом была Елена. В поездке по дороге к пуще и Бресту получили много обзорной информации о Белоруссии, послушали стихи на белорусском языке. Экскурсия была грамотно и четко спланирована по содержанию
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и времени. В Бресте в мемориальном комплексе была также экскурсия от местного музейного гида. Обязательно стоит сходить на нее в "Музей войны - территория мира", а также прогуляться по территории комплекса.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за высокую оценку, нам очень приятно!
Скворцова
31 янв 2025
Экскурсия в целом понравилась, но по времени очень длительная, для пожилых людей наверно сложновато будет выдержать дорогу, так как она занимает 5 часов в одну сторону с санитарными остановками. Гиды в музеях прекрасные! Наш гид Елена всю дорогу что то рассказывала, было интересно ее послушать.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь, мы рады, что Вам все понравилось!
a
30 янв 2025
Экскурсия достойная, была маленькая группа, что очень приятно, спасибо
Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку нашей работы!
Т
5 янв 2025
Нам понравилось. Чуткий гид-экскурсовод Денис стремился сделать так, чтобы всем было комфортно. Узнали много интересного про разных средневековых правителей Белоруссии, любопытные факты из современной истории. Очень насыщенная поездка. Фотографировались с зубрами в Беловежской пуще. Экспозиции в Брестской крепости глубоко - информационно и эмоционально - погружают в июнь 1941 г.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Благодарим за высокую оценку нашей работы!
Сергей
3 янв 2025
Спасибо Денису, отличный гид. И водитель Александр отличный профессионал. Всё очень понрпвилось.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку нашей работы!

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