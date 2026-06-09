Приглашаем познакомиться с Беларусью за пределами Минска. Вы отправитесь к главной святыне страны, Брестской крепости, и пройдёте по местам героической обороны 1941 года. А после — пообедаете и прогуляетесь по уютному Бресту. Идеальный формат для тех, кто хочет прикоснуться к истории и увидеть современный облик одного из красивейших городов республики.

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Описание экскурсии

7:00–11:30 — дорога в Брест

12:00–14:00 — Брестская крепость. Вы погрузитесь в героическую историю места и осмотрите величественный мемориал и музей. Мы расскажем о трагических и славных страницах защиты крепости в июне 1941 года

14:30 — обед

15:30–17:00 — Брест. Прогуляетесь по пешеходной улице Советской с её атмосферой старого города, увидите памятник Тысячелетия Бреста, аллею кованых фонарей и костёл Воздвижения Святого Креста

17:00–18:00 — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по центру, купить сувениры или выпить кофе. Зимой в это время можно застать интересное зрелище: фонарщик в исторической форме зажигает газовые фонари. Летом церемония проходит после 21:00, поэтому увидеть её, к сожалению, не получится

18:00–22:30 — возвращение в Минск

Организационные детали