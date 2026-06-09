Приглашаем познакомиться с Беларусью за пределами Минска.
Вы отправитесь к главной святыне страны, Брестской крепости, и пройдёте по местам героической обороны 1941 года. А после — пообедаете и прогуляетесь по уютному Бресту.
Идеальный формат для тех, кто хочет прикоснуться к истории и увидеть современный облик одного из красивейших городов республики.
Вы отправитесь к главной святыне страны, Брестской крепости, и пройдёте по местам героической обороны 1941 года. А после — пообедаете и прогуляетесь по уютному Бресту.
Идеальный формат для тех, кто хочет прикоснуться к истории и увидеть современный облик одного из красивейших городов республики.
Описание экскурсии
7:00–11:30 — дорога в Брест
12:00–14:00 — Брестская крепость. Вы погрузитесь в героическую историю места и осмотрите величественный мемориал и музей. Мы расскажем о трагических и славных страницах защиты крепости в июне 1941 года
14:30 — обед
15:30–17:00 — Брест. Прогуляетесь по пешеходной улице Советской с её атмосферой старого города, увидите памятник Тысячелетия Бреста, аллею кованых фонарей и костёл Воздвижения Святого Креста
17:00–18:00 — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по центру, купить сувениры или выпить кофе. Зимой в это время можно застать интересное зрелище: фонарщик в исторической форме зажигает газовые фонари. Летом церемония проходит после 21:00, поэтому увидеть её, к сожалению, не получится
18:00–22:30 — возвращение в Минск
Организационные детали
- В стоимость входят: билеты в крепость, обед, трансфер на комфортабельном автобусе
- Время указали примерное. Дорожная ситуация, погода и темп группы могут скорректировать график. На микроавтобусе трансферы проходят быстрее
- Мы можем изменять порядок посещения локаций без потери качества и объёма услуг
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5500 ₽
|Дети до 18 лет
|5000 ₽
|Пенсионеры
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2271 туриста
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