Вы окунётесь в атмосферу старой Беларуси: выкуете подкову, узнаете секреты выпечки хлеба и приготовления закусок к самогону — с обязательной дегустацией. А по пути — рассказы о местных традициях, верованиях и нраве белорусского народа и красивые виды.
Описание экскурсии
В пути вы послушаете рассказы об истории белорусского народа, увидите старейшую действующую ветряную мельницу Беларуси и узнаете о старинных белорусских обрядах.
А уже в комплексе Дудутки:
- побываете в кузне
- попробуете себя в роли гончара
- узнаете об уникальном белорусском соломоплетении
- освоите сурну — духовой инструмент
- разберётесь в старинной технологии помола зерна
- научитесь правильно определять готовность хлеба
- раскроете секрет отличной закуски для самогона — и без дегустации тут не обойдётся
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты — 37 белорусских рублей (1100 ₽) за чел., обед в кафе на территории комплекса — по желанию
- Едем на Kia Carnival. Путь от Минска до комплекса Дудутки — около 50 мин
- Интересно будет взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Пожалуйста, бронируйте экскурсию не менее чем за 7 дней, так как возможность приёма экскурсионных групп комплекса ограничена
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 4549 туристов
Я коренной минчанин, окончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Стал гидом из-за большой любви к своей стране и желания знакомить с ней гостей.
