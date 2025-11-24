читать дальше

человек, которые покупали билеты не на трипстере и переодически делала на этом акцент мол какие они молодцы, им был предложен кофе, на этом в общем то все их привилегии кончились. Но все равно такое явное разделение было не очень приятно)

Половину времени экскурсии занимает просмотр "фильма" о том как и где начали добывать какао и об оборотах завода. Зато в это время можно угощаться конфетами, запивая водичкой.

Затем одели в костюмы и выдали наушники, чтобы повести в цеха.

Можно было посмотреть на все этапы формирования вафельных конфет, нуги, попробовать прямо только что испеченые вафли и полуфабрикаты конфеток. Всего 3 цеха, в каждом свои продукты, в каждом можно было продегустировать свежие конфеты.

Ну и в конце конечно выдали приятные подарки с набором конфет.