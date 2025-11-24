Мои заказы

«Коммунарка» – экскурсии в Минске

О Минске с любовью
Пешая
2 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 6499 ₽ за всё до 10 чел.
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Пешая
1 час
60 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Откройте для себя гастрономические секреты Беларуси на фермерском рынке Минска. Попробуйте уникальные продукты и познакомьтесь с их создателями
Начало: По субботам: Валерьяново Логойская 5а
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
Сладкая экскурсия в Минске
1.5 часа
18 отзывов
Групповая
Сладкая экскурсия в Минске
Полакомиться конфетами с конвейера на фабрике «Коммунарка» и изучить процесс производства сладостей
Начало: На Аранской улице
27 фев в 09:30
3 мар в 12:30
2600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 ноября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Всё было супер 👍, спасибо Вам за увлекательное путешествие в сладкую сказку 🤗
  • Я
    Яна
    23 ноября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Рекомендую всем и взрослым в том числе! Подарки подарили, конфетами угостили, шоколадом напоили)))
  • А
    Анастасия
    12 ноября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Всё было в целом неплохо. Больше столкнулись с техническими неполадками со стороны экскурсоводов фабрики. А так: показали несколько клипов об
    

    истории шоколада, его обработке, затем провели на нескольким цехам, попробовать можно было в волю предлагаемого. Для ценностей в конференц-зале был сейф. И конечно, в конце раздали подарочные наборы.

  • Я
    Яна
    8 ноября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Экскурсия - восторг, прикоснулись к производству любимых шоколадок.
    Экскурсия - восторг, прикоснулись к производству любимых шоколадок
  • С
    Светлана
    19 октября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Отличная экскурсия! Будьте готовы к серьезной дегустации, советую не кушать перед этим) В цехах и на территории фотографировать нельзя, но лучше это видеть своими глазами!!! Спасибо организаторам! Всем теперь советую!
  • Н
    Наталья
    18 октября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Добрый день. Сладкая история оказалась еще и веселой! Очень познавательно и интересно. Съемки запрещены, вместо них предложили безлимитную дегустацию продукции. Без подарочков не отпустили, спасибо «Коммунарке»! Приедем кщё!
  • С
    Светлана
    3 сентября 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Неплохая экскурсия, не сказала бы что прям "вау" но на разочек пойдет.
    С самого начала наш экскурсовод выделила группу из нескольких
    

    человек, которые покупали билеты не на трипстере и переодически делала на этом акцент мол какие они молодцы, им был предложен кофе, на этом в общем то все их привилегии кончились. Но все равно такое явное разделение было не очень приятно)
    Половину времени экскурсии занимает просмотр "фильма" о том как и где начали добывать какао и об оборотах завода. Зато в это время можно угощаться конфетами, запивая водичкой.
    Затем одели в костюмы и выдали наушники, чтобы повести в цеха.
    Можно было посмотреть на все этапы формирования вафельных конфет, нуги, попробовать прямо только что испеченые вафли и полуфабрикаты конфеток. Всего 3 цеха, в каждом свои продукты, в каждом можно было продегустировать свежие конфеты.
    Ну и в конце конечно выдали приятные подарки с набором конфет.

  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Экскурсия в целом хорошая, особенно интересно детям. Понравился мультик про шоколад, угощение и в целом знакомство с производством. Единственно, что хотелось бы, чтобы экскурсовод не торопился, а то приходилось его иногда догонять. Спасибо за вкусные сладости!
  • И
    Ирина
    24 августа 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Очень классная экскурсия, вкусная и легкая. К минусам отнесу стоимость- высоковата. Но впечатлений очень много.
    Очень классная экскурсия, вкусная и легкая. К минусам отнесу стоимость- высоковата. Но впечатлений очень много
  • С
    Светлана
    23 августа 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Отличная экскурсия для детей и взрослых. Для сладкоежек и не очень) Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за творческую подачу рассказа о фабрике. В конце дали сладкий подарок, на 5 этаже есть интересные фотозоны.
    Рядом фирменный магазин, с хорошими ценами. Однозначно рекомендую!
  • К
    Ксения
    20 августа 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Очень понравилась экскурсия.
  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    От экскурсии в полном восторге!
    Рассказчик Елена, как мы поняли, главный технолог Коммунарки. С таким энтузиазмом нам всё рассказывала и показывала!
    Взрослых
    

    было намного больше, чем детей. Посмотрели кино про производство конфет и шоколада, прошли по цехам завода.
    Наелись конфет. Ещё и подарки получили в конце экскурсии.
    Очень рекомендую!

  • Е
    Евгения
    11 апреля 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Не хватило линии Беловежская пуща
    
  • Н
    Надежда
    10 апреля 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Насыщенная информативная экскурсия по цехам с возможностью дегустировать всякие вкусности. И реально хороший сладкий подарок!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Не знаю кому экскурсия не нравится, нам очень было интересно.
    И видеоряд и рассказ сотрудника, и на производстве все доброжелательные.
    Налопались конфет до конца года))

    Спасибо огромное!
  • А
    Алексей
    21 января 2025
    Сладкая экскурсия в Минске
    Спасибо большое за экскурсию на фабрику Коммунарка! Я в восторге, очень интересно и вкусно было, а еще с собой унес сладкий подарок. В следующий раз обязателно возьму с собой детей, им тоже очень понравится. Уже порекомендовал вас друзьям:)

