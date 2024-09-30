Посетить княжеские резиденции и раскрыть тайны рода Радзивиллов
Мы отправимся вглубь столетий, в далёкое прошлое бывших хозяев Мира и Несвижа — Радзивиллов. Посетим их владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы узнаете, почему Несвиж называли северным Парижем, а Радзивиллов — некоронованными королями. Услышите романтические истории о призраках и, если повезёт, даже увидите их.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Дорога из Минска в Несвиж
По пути, который займёт около 1,5 часов, вы полюбуетесь природными красотами Беларуси, а я поделюсь интересными фактами об этих землях и историей древнего рода Радзивиллов.
Несвиж: родовое гнездо
Мы прогуляемся по главной площади города, который считался некоронованной столицей Великого княжества Литовского. Вы увидите родовое гнездо Радзивиллов — Несвижский замок, пройдёте по его залам и насладитесь богатейшей коллекцией произведений искусств. Зайдёте в костёл, где находится усыпальница Радзивиллов, и рассмотрите постройки 16–18 веков.
В замке есть небольшое кафе — в нём можно перекусить драниками.
Дорога из Несвижа в Мир
Расстояние между Несвижем и Миром — около 30 км. По дороге вы узнаете историю возведения Мирского замка. А ещё я раскрою, почему посёлок называли цыганской столицей.
Мир: тюрьма и детские прозвища
Мы посетим Мирский замок и поднимемся в его оборонительную башню, побродим по боевым галереям и спустимся в средневековую тюрьму. А ещё прогуляемся по живописному парку и заглянем в семейную часовню-усыпальницу. Я расскажу, как Радзивиллы выбирали имена для своих первенцев и какие давали им прозвища.
Организационные детали
Экскурсия проходит на электромобиле BYD с панорамной крышей. Детских кресел нет
Я рассказываю о замках снаружи, внутри можно взять аудиогид. Детали уточняйте в переписке
Количество путешественников можно увеличить до 6. Детали уточняйте в переписке
Дорога обратно в Минск займёт чуть больше 1 часа
Дополнительные расходы:
Билеты в оба замка: взрослый — 34 белорусских рубля, детский — 17 белорусских рублей
Билет в усыпальницу Радзивиллов: 5 белорусских рублей
Перекус в кафе Несвижского замка и личные покупки — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 149 туристов
Вітаю! Меня зовут Елена. Я коренная минчанка. Бесконечно влюблена в Минск и Беларусь! Своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники! Предлагаю услуги профессионального гида на автомобиле премиум-класса по Минску и окрестностям: Мир, Несвиж, Сула, Заславль, Хатынь.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
30 сен 2024
Спасибо Елене за отличный отдых- получили огромное удовольствие от поездки!
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Аделя
28 сен 2024
Прекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортный экскурсовод и интересный рассказчик. Все прошло на одном дыхании, Елена давала столько времени на осмотр, сколько необходимо и с комфортом довезла нас до места и обратно! Спасибо за отлично проведенное время!