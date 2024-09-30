Из Минска - в Несвижский и Мирский замки

Посетить княжеские резиденции и раскрыть тайны рода Радзивиллов
Мы отправимся вглубь столетий, в далёкое прошлое бывших хозяев Мира и Несвижа — Радзивиллов. Посетим их владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы узнаете, почему Несвиж называли северным Парижем, а Радзивиллов — некоронованными королями. Услышите романтические истории о призраках и, если повезёт, даже увидите их.
5
2 отзыва
Из Минска - в Несвижский и Мирский замки
Из Минска - в Несвижский и Мирский замки
Из Минска - в Несвижский и Мирский замки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Дорога из Минска в Несвиж

По пути, который займёт около 1,5 часов, вы полюбуетесь природными красотами Беларуси, а я поделюсь интересными фактами об этих землях и историей древнего рода Радзивиллов.

Несвиж: родовое гнездо

Мы прогуляемся по главной площади города, который считался некоронованной столицей Великого княжества Литовского. Вы увидите родовое гнездо Радзивиллов — Несвижский замок, пройдёте по его залам и насладитесь богатейшей коллекцией произведений искусств. Зайдёте в костёл, где находится усыпальница Радзивиллов, и рассмотрите постройки 16–18 веков.

В замке есть небольшое кафе — в нём можно перекусить драниками.

Дорога из Несвижа в Мир

Расстояние между Несвижем и Миром — около 30 км. По дороге вы узнаете историю возведения Мирского замка. А ещё я раскрою, почему посёлок называли цыганской столицей.

Мир: тюрьма и детские прозвища

Мы посетим Мирский замок и поднимемся в его оборонительную башню, побродим по боевым галереям и спустимся в средневековую тюрьму. А ещё прогуляемся по живописному парку и заглянем в семейную часовню-усыпальницу. Я расскажу, как Радзивиллы выбирали имена для своих первенцев и какие давали им прозвища.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на электромобиле BYD с панорамной крышей. Детских кресел нет
  • Я рассказываю о замках снаружи, внутри можно взять аудиогид. Детали уточняйте в переписке
  • Количество путешественников можно увеличить до 6. Детали уточняйте в переписке
  • Дорога обратно в Минск займёт чуть больше 1 часа

Дополнительные расходы:

  • Билеты в оба замка: взрослый — 34 белорусских рубля, детский — 17 белорусских рублей
  • Билет в усыпальницу Радзивиллов: 5 белорусских рублей
  • Перекус в кафе Несвижского замка и личные покупки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
О
30 сен 2024
Спасибо Елене за отличный отдых- получили огромное удовольствие от поездки!
А
28 сен 2024
Прекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортный экскурсовод и интересный рассказчик. Все прошло на одном дыхании, Елена давала столько времени на осмотр, сколько необходимо и с комфортом довезла нас до места и обратно! Спасибо за отлично проведенное время!
Прекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортныйПрекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортныйПрекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортныйПрекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортный

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