Посетить княжеские резиденции и раскрыть тайны рода Радзивиллов
Мы отправимся вглубь столетий, в далёкое прошлое бывших хозяев Мира и Несвижа — Радзивиллов. Посетим их владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы узнаете, почему Несвиж называли северным Парижем, а Радзивиллов — некоронованными королями. Услышите романтические истории о призраках и, если повезёт, даже увидите их.
По пути, который займёт около 1,5 часов, вы полюбуетесь природными красотами Беларуси, а я поделюсь интересными фактами об этих землях и историей древнего рода Радзивиллов.
Несвиж: родовое гнездо
Мы прогуляемся по главной площади города, который считался некоронованной столицей Великого княжества Литовского. Вы увидите родовое гнездо Радзивиллов — Несвижский замок, пройдёте по его залам и насладитесь богатейшей коллекцией произведений искусств. Зайдёте в костёл, где находится усыпальница Радзивиллов, и рассмотрите постройки 16–18 веков.
В замке есть небольшое кафе — в нём можно перекусить драниками.
Дорога из Несвижа в Мир
Расстояние между Несвижем и Миром — около 30 км. По дороге вы узнаете историю возведения Мирского замка. А ещё я раскрою, почему посёлок называли цыганской столицей.
Мир: тюрьма и детские прозвища
Мы посетим Мирский замок и поднимемся в его оборонительную башню, побродим по боевым галереям и спустимся в средневековую тюрьму. А ещё прогуляемся по живописному парку и заглянем в семейную часовню-усыпальницу. Я расскажу, как Радзивиллы выбирали имена для своих первенцев и какие давали им прозвища.
Организационные детали
Экскурсия проходит на электромобиле BYD с панорамной крышей. Детских кресел нет
Я рассказываю о замках снаружи, внутри можно взять аудиогид. Детали уточняйте в переписке
Количество путешественников можно увеличить до 6. Детали уточняйте в переписке
Дорога обратно в Минск займёт чуть больше 1 часа
Дополнительные расходы:
Билеты в оба замка: взрослый — 37 бел. руб., детский — 19 бел. руб.
Билет в усыпальницу Радзивиллов: 5 бел. руб.
Перекус в кафе Несвижского замка и личные покупки — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 1459 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно читать дальшеуменьшить
влюблена в Минск и Беларусь!
Своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники! Исторические факты преподношу живо, красочно, эмоционально, поэтому на моих экскурсиях не бывает скучно. Предлагаю услуги профессионального гида по Минску и окрестностям.
Илья
Всё прошло замечательно, Елена большой профессионал, экскурсия была интересной и познавательной, на все вопросы получали развернутые ответы, Елена обладает глубокими знаниями и с удовольствием готова ими делиться.
Ольга
Просто отличная экскурсия! Елена - прекрасный гид, кладезь самой разнообразной информации, которую доносит образно, интересно и с юмором. Ну а Несвиж и Мир - это жемчужины истории Беларуси. Must have для любого туриста, посещающего Беларусь.
Аделя
Прекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортный экскурсовод и интересный рассказчик. Все прошло на одном дыхании, Елена давала столько времени на осмотр, сколько необходимо и с комфортом довезла нас до места и обратно! Спасибо за отлично проведенное время!
Лариса
Прекрасная поездка на комфортабельном автомобиле с прекрасным гидом Еленой! Информация доносилась очень доходчиво и интересно. Огромная благодарность Елене за прекрасно проведённую поездку!!!!
Мария
Замечательная экскурсия с прекрасной Еленой: интересно, познавательно, комфортно, весело. Берите не сомневайтесь - толпы, идущие вам на встречу, убедят Вас в правильности выбора индивидуальной экскурсии!;)
Екатерина
Спасибо большое Елене за прекрасный день! Пока были в дороге, нам Елена рассказала истории замков и их жителей! Было безумно интересно, остались под большим впечатлением! Всем советуем посетить замки именно с Еленой! Еще раз спасибо большое вам!
