Из Минска - в Несвижский и Мирский замки

Посетить княжеские резиденции и раскрыть тайны рода Радзивиллов
Мы отправимся вглубь столетий, в далёкое прошлое бывших хозяев Мира и Несвижа — Радзивиллов. Посетим их владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы узнаете, почему Несвиж называли северным Парижем, а Радзивиллов — некоронованными королями. Услышите романтические истории о призраках и, если повезёт, даже увидите их.
5
18 отзывов
Описание экскурсии

Дорога из Минска в Несвиж

По пути, который займёт около 1,5 часов, вы полюбуетесь природными красотами Беларуси, а я поделюсь интересными фактами об этих землях и историей древнего рода Радзивиллов.

Несвиж: родовое гнездо

Мы прогуляемся по главной площади города, который считался некоронованной столицей Великого княжества Литовского. Вы увидите родовое гнездо Радзивиллов — Несвижский замок, пройдёте по его залам и насладитесь богатейшей коллекцией произведений искусств. Зайдёте в костёл, где находится усыпальница Радзивиллов, и рассмотрите постройки 16–18 веков.

В замке есть небольшое кафе — в нём можно перекусить драниками.

Дорога из Несвижа в Мир

Расстояние между Несвижем и Миром — около 30 км. По дороге вы узнаете историю возведения Мирского замка. А ещё я раскрою, почему посёлок называли цыганской столицей.

Мир: тюрьма и детские прозвища

Мы посетим Мирский замок и поднимемся в его оборонительную башню, побродим по боевым галереям и спустимся в средневековую тюрьму. А ещё прогуляемся по живописному парку и заглянем в семейную часовню-усыпальницу. Я расскажу, как Радзивиллы выбирали имена для своих первенцев и какие давали им прозвища.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на электромобиле BYD с панорамной крышей. Детских кресел нет
  • Я рассказываю о замках снаружи, внутри можно взять аудиогид. Детали уточняйте в переписке
  • Количество путешественников можно увеличить до 6. Детали уточняйте в переписке
  • Дорога обратно в Минск займёт чуть больше 1 часа

Дополнительные расходы:

  • Билеты в оба замка: взрослый — 37 бел. руб., детский — 19 бел. руб.
  • Билет в усыпальницу Радзивиллов: 5 бел. руб.
  • Перекус в кафе Несвижского замка и личные покупки — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1459 туристов
Вiтаю, сябры! Я — лицензированный гид и коренная минчанка. Имею высшее искусствоведческое образование и многолетний опыт работы не только гидом, но и учителем истории и искусств. Много путешествую, однако бесконечно
влюблена в Минск и Беларусь! Своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники! Исторические факты преподношу живо, красочно, эмоционально, поэтому на моих экскурсиях не бывает скучно. Предлагаю услуги профессионального гида по Минску и окрестностям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья
Всё прошло замечательно, Елена большой профессионал, экскурсия была интересной и познавательной, на все вопросы получали развернутые ответы, Елена обладает глубокими знаниями и с удовольствием готова ими делиться.
Ольга
Просто отличная экскурсия! Елена - прекрасный гид, кладезь самой разнообразной информации, которую доносит образно, интересно и с юмором. Ну а Несвиж и Мир - это жемчужины истории Беларуси. Must have для любого туриста, посещающего Беларусь.
А
Прекрасно провели время с Еленой на экскурсии в Несвижский Замок и замок Мир. Елена очень комфортный экскурсовод и интересный рассказчик. Все прошло на одном дыхании, Елена давала столько времени на осмотр, сколько необходимо и с комфортом довезла нас до места и обратно! Спасибо за отлично проведенное время!
Лариса
Прекрасная поездка на комфортабельном автомобиле с прекрасным гидом Еленой! Информация доносилась очень доходчиво и интересно. Огромная благодарность Елене за прекрасно проведённую поездку!!!!
М
Замечательная экскурсия с прекрасной Еленой: интересно, познавательно, комфортно, весело. Берите не сомневайтесь - толпы, идущие вам на встречу, убедят Вас в правильности выбора индивидуальной экскурсии!;)
Е
Спасибо большое Елене за прекрасный день! Пока были в дороге, нам Елена рассказала истории замков и их жителей! Было безумно интересно, остались под большим впечатлением! Всем советуем посетить замки именно с Еленой! Еще раз спасибо большое вам!
