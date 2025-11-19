Мы отправимся вглубь столетий, в далёкое прошлое бывших хозяев Мира и Несвижа — Радзивиллов. Посетим их владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы узнаете, почему Несвиж называли северным Парижем, а Радзивиллов — некоронованными королями. Услышите романтические истории о призраках и, если повезёт, даже увидите их.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога из Минска в Несвиж

По пути, который займёт около 1,5 часов, вы полюбуетесь природными красотами Беларуси, а я поделюсь интересными фактами об этих землях и историей древнего рода Радзивиллов.

Несвиж: родовое гнездо

Мы прогуляемся по главной площади города, который считался некоронованной столицей Великого княжества Литовского. Вы увидите родовое гнездо Радзивиллов — Несвижский замок, пройдёте по его залам и насладитесь богатейшей коллекцией произведений искусств. Зайдёте в костёл, где находится усыпальница Радзивиллов, и рассмотрите постройки 16–18 веков.

В замке есть небольшое кафе — в нём можно перекусить драниками.

Дорога из Несвижа в Мир

Расстояние между Несвижем и Миром — около 30 км. По дороге вы узнаете историю возведения Мирского замка. А ещё я раскрою, почему посёлок называли цыганской столицей.

Мир: тюрьма и детские прозвища

Мы посетим Мирский замок и поднимемся в его оборонительную башню, побродим по боевым галереям и спустимся в средневековую тюрьму. А ещё прогуляемся по живописному парку и заглянем в семейную часовню-усыпальницу. Я расскажу, как Радзивиллы выбирали имена для своих первенцев и какие давали им прозвища.

Организационные детали

Экскурсия проходит на электромобиле BYD с панорамной крышей. Детских кресел нет

Я рассказываю о замках снаружи, внутри можно взять аудиогид. Детали уточняйте в переписке

Количество путешественников можно увеличить до 6. Детали уточняйте в переписке

Дорога обратно в Минск займёт чуть больше 1 часа

Дополнительные расходы: