На автопешеходной экскурсии вы узнаете о подполье Минска и местах формирования партизанских отрядов. Побываете в мемориале «Хатынь», где звонят 26 колоколов.
Я расскажу, как жили люди в оккупации в годы войны и какую трагедию пережил народ — сожжённые деревни и концлагеря. Через судьбы людей вы прочувствуете и силу духа, и мужество, и боль того времени.
Я расскажу, как жили люди в оккупации в годы войны и какую трагедию пережил народ — сожжённые деревни и концлагеря. Через судьбы людей вы прочувствуете и силу духа, и мужество, и боль того времени.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как жил и сражался Минск в годы оккупации и как 3 июля 1944 в город въехали советские танки.
- Выясните, как формировались партизанские отряды и как они помогли войскам при освобождении белорусской земли.
- В Хатыни через время и память послушаете голоса тех, кто ушёл в том огне и кто выжил.
- На Кургане Славы вспомните тех, кто освобождал эту землю — солдат, партизан, моряков.
- В храме Всех Святых, ставшем памятником воинам, по желанию зажжёте свечу.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Fusion, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Citroen C5 или аналогичном. С вами буду я и водитель.
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в музей мемориала «Хатынь» — 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали и цены уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Красного костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 387 туристов
Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями. Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего. Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез. Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
27 апр 2024
Спасибо гиду Ирине за такое содержательное погружение во времена военной Белоруссии. Мы узнали много нового о концлагерях, времени оккупации и партизанском движении. Даже проливной дождь не испортил нашу экскурсию. Спасибо.
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