См. календарь

Королевский город Гродно

Гродно - резиденция литовских князей и польских королей

Гродно — резиденция литовских князей и польских королей.

Он удобно расположился на высоких берегах Немана: великолепные пейзажи Принеманского края в сочетании с бесчисленным количеством изысканных произведений архитектуры. Сохранив память о былом величии и традициях, он прослыл самым красивым городом Беларуси.
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Королевский город Гродно
Ближайшие даты:
29
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янв
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Описание

Что вас ожидает:

  • «Город-музей» на самом западе Беларуси.
  • Городница Тизенгауза (внешний осмотр).
  • В XVIII веке Антоний Тизенгауз спланировал замену мелкого ремесленного производства мануфактурным. Для этой цели он и построил Городницу, которая стала административным, культурным и промышленным центром Гродно. Грандиозный комплекс из 85 зданий впитал в себя совершенно новые методы проектирования и строительства — впервые в истории градостроительства Беларуси. Барочный ансамбль в Гродно увидите и Вы.
  • Гродненский костел Франциска Ксаверия.
  • По мнению большинства ценителей искусства, он завоевал звание самого «богатого» и красивого костела на всей территории Речи Посполитой. И в самом деле, убрание его и облик, как в интерьерах, так и в экстерьере, впечатляют, что свойственно стилю барокко. Множество утонченных деталей, скульптур, позолоты — воплощение идей Стефана Батория неизвестным, к сожалению, архитектором. Гродненский костёл Франциска Ксаверия – один из трех храмов Беларуси, носящих почётный титул малая базилика.
Гродненский костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев (внешний осмотр)
На высоком холме, в самом центре города, занял свое почетное место костел Обретения Святого Креста и комплекс монастыря бернардинцев. Это уникальный культовый ансамбль и самая старинная католическая святыня Гродно. Барочный силуэт костела и высокая башня со шпилем торжественно возвышается на берегу Немана и виден со всех точек исторического центра. Как и сегодня, в былые времена он привлекал к себе внимание благородным и изящным обликом – здесь, например, венчалась Элиза Ожешко, а в 1990 году разместилась Высшая римско-католическая семинария.

Гродненская Хоральная синагога

Вашему вниманию самая красивая синагога в Европе, самая большая в Беларуси и старейшая на постсоветском пространстве. Её длинная история начинается в XVI веке. Построенная по проекту архитектора Санти Гуччи, не раз страдающая от пожаров и разрушений, она всё же донесла до наших дней торжественный вешний облик и хорошо сохранившийся интерьер.

Старый замок в Гродно (внешний осмотр)

Старый и Новый замки в Гродно расположены совсем рядом. Это большая редкость, даже учитывая, что на территории Беларуси, в средние века, замки можно было встретить через каждые 40 км. Причем оба замка — королевские. Мощная оборонительная система, высокие крутые валы, воды Немана и Городничанки — резиденции под надежной защитой. Необычный облик вызывает массу вопросов — ответ один: перед Вами примеры белорусского оборонительного зодчества. И сегодня, каменная летопись открывает для «аматараў» всё новые страницы исторической реальности.

Новый замок в Гродно

Нередко судьбы замков и дворцов окутаны легендами и мистическими историями. А в случае с королевской резиденцией - это неизбежно. Один из 2 замков в Гродно — летняя резиденция великого князя Литовского и короля Польского Августа III получила славу проклятого места. И, тем не менее, именно здесь проходили генеральные сеймы Речи Посполитой, здесь было подписано соглашение о разделе её в 1793 году и здесь, в 1795 году, Август Понятовский поставил подпись под актом отречения.

Коложская (Борисоглебская) церковь

В XII веке, на высоком склоне Немана, возведена была одна из первых церквей Восточной Европы. За неповторимый облик и уникальную технологию, она получила звание историко-архитектурного заповедника. Почему большинство людей называют её Коложской? Ведь освещена церковь в честь Святых Бориса и Глеба. Для чего в стены вмурованы многочисленные кувшины? В чем секрет многовекового храма и так ли проста его судьба? После экскурсии Вы с уверенностью сможете ответить на эти вопросы.

Важная информация:

  • Маршрут: Минск → Гродно → Минск.
  • Протяженность: 580 км.
  • Длительность: 14:00 ч.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе Старый замок в Гродно
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
  • Питание — комплексный обед
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь 5, ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! При бронировании данной экскурсии необходимо обязательно указывать все данные о туристах в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
  • Оплата остатка суммы по заказу производится в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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