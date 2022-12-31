См. календарь

Что вас ожидает:

«Город-музей» на самом западе Беларуси.

Городница Тизенгауза (внешний осмотр).

В XVIII веке Антоний Тизенгауз спланировал замену мелкого ремесленного производства мануфактурным. Для этой цели он и построил Городницу, которая стала административным, культурным и промышленным центром Гродно. Грандиозный комплекс из 85 зданий впитал в себя совершенно новые методы проектирования и строительства — впервые в истории градостроительства Беларуси. Барочный ансамбль в Гродно увидите и Вы.

Гродненский костел Франциска Ксаверия.

По мнению большинства ценителей искусства, он завоевал звание самого «богатого» и красивого костела на всей территории Речи Посполитой. И в самом деле, убрание его и облик, как в интерьерах, так и в экстерьере, впечатляют, что свойственно стилю барокко. Множество утонченных деталей, скульптур, позолоты — воплощение идей Стефана Батория неизвестным, к сожалению, архитектором. Гродненский костёл Франциска Ксаверия – один из трех храмов Беларуси, носящих почётный титул малая базилика.

Гродненский костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев (внешний осмотр)

На высоком холме, в самом центре города, занял свое почетное место костел Обретения Святого Креста и комплекс монастыря бернардинцев. Это уникальный культовый ансамбль и самая старинная католическая святыня Гродно. Барочный силуэт костела и высокая башня со шпилем торжественно возвышается на берегу Немана и виден со всех точек исторического центра. Как и сегодня, в былые времена он привлекал к себе внимание благородным и изящным обликом – здесь, например, венчалась Элиза Ожешко, а в 1990 году разместилась Высшая римско-католическая семинария.

Гродненская Хоральная синагога

Вашему вниманию самая красивая синагога в Европе, самая большая в Беларуси и старейшая на постсоветском пространстве. Её длинная история начинается в XVI веке. Построенная по проекту архитектора Санти Гуччи, не раз страдающая от пожаров и разрушений, она всё же донесла до наших дней торжественный вешний облик и хорошо сохранившийся интерьер.

Старый замок в Гродно (внешний осмотр)

Старый и Новый замки в Гродно расположены совсем рядом. Это большая редкость, даже учитывая, что на территории Беларуси, в средние века, замки можно было встретить через каждые 40 км. Причем оба замка — королевские. Мощная оборонительная система, высокие крутые валы, воды Немана и Городничанки — резиденции под надежной защитой. Необычный облик вызывает массу вопросов — ответ один: перед Вами примеры белорусского оборонительного зодчества. И сегодня, каменная летопись открывает для «аматараў» всё новые страницы исторической реальности.

Новый замок в Гродно

Нередко судьбы замков и дворцов окутаны легендами и мистическими историями. А в случае с королевской резиденцией - это неизбежно. Один из 2 замков в Гродно — летняя резиденция великого князя Литовского и короля Польского Августа III получила славу проклятого места. И, тем не менее, именно здесь проходили генеральные сеймы Речи Посполитой, здесь было подписано соглашение о разделе её в 1793 году и здесь, в 1795 году, Август Понятовский поставил подпись под актом отречения.

Коложская (Борисоглебская) церковь

В XII веке, на высоком склоне Немана, возведена была одна из первых церквей Восточной Европы. За неповторимый облик и уникальную технологию, она получила звание историко-архитектурного заповедника. Почему большинство людей называют её Коложской? Ведь освещена церковь в честь Святых Бориса и Глеба. Для чего в стены вмурованы многочисленные кувшины? В чем секрет многовекового храма и так ли проста его судьба? После экскурсии Вы с уверенностью сможете ответить на эти вопросы.

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