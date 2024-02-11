Романтика Гродно: незабываемое путешествие из Минска

Групповая экскурсия в Минске
Незабываемое путешествие в компании профессиональных гидов в один из самых красивых городов Беларуси.

Гродно поражает своей богатой историей, удивительной архитектурой старинных храмов и величественных замков. Будем рады познакомить вас с этим невероятно красивым городом и нашей удивительной Беларусью!
Романтика Гродно: незабываемое путешествие из Минска
Романтика Гродно: незабываемое путешествие из Минска
Романтика Гродно: незабываемое путешествие из Минска
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
10
мар
17
мар
24
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 16+ (с питанием)150 Br
Детский до 16 лет (с питанием)140 Br

Что вас ожидает:

  • Старый замок
  • Новый замок
  • Советская улица
  • Парк Жилибера
  • Собор Святого Франциска Ксаверия (Фарный костёл)
  • Костёл и монастырь бригиток
  • Костёл и монастырь бернардинцев
  • Покровский собор
  • Борисоглебская церковь (Коложская церковь)
  • Большая хоральная синагога
  • Лютеранская церковь и другие достопримечательности по маршруту экскурсии

Описание

Что вас ожидает: Наше путешествие начнётся из г. Минска. С профессиональным гидом дорога к Гродно пролетит незаметно, ведь во время пути вас ожидает погружение в историю нашей страны и мест, через которые вы будете проезжать. Королевский Гродно увлекает своей архитектурой. За это путешествие вы познакомитесь с его главными достопримечательностями: побываете в самом древнем православном храме — Коложской церкви, живописно расположившейся на берегу Немана, узнаете о Большой Хоральной синагоге города, познакомитесь с историей Старого и Нового замков, увидите величественный Фарный костёл, побываете в единственной Лютеранской кирхе страны, где послушаете органный концерт. Вы сможете насладиться вкусным обедом, а в свободное время прогуляться по уютным улочкам города, которые манят кофейнями и красивыми фотолокациями. Это путешествие не оставит равнодушным при любой погоде и в любой сезон. Город каждый раз удивляет красотой, а наши гиды придают своими рассказами поездке удивительное очарование, делая ваше путешествие поистине незабываемым!

По воскресеньям в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательный рассказ от профессионального русскоговорящего гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном транспорте (при группе до 18 человек — комфортный микроавтобус, при группе более 20 человек — автобус туристического класса)
  • Экскурсионное сопровождение на протяжении всей поездки
  • Обзорная экскурсия по г. Гродно
  • Входные билеты в Старый замок
  • Посещение Коложской церкви, Фарного костёла, Лютеранской кирхи и других объектов по маршруту
  • Органный концерт (компания оставляет за собой право изменения данного пункта, в случае непредвиденных и не зависящих от компании обстоятельств)
  • Питание (при выборе билетов с включенным питанием)
  • Для туристов, выкупивших билеты без включенного обеда, предоставляется возможность его приобретения за дополнительную плату до отправления — данную информацию можно уточнить при бронировании
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание (при выборе билетов без включенного питания)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Городская Ратуша)
Завершение: г. Минск, пл. Свободы 2а (у скульптуры «Войт с ключом»)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 08:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Внимание! Тщательно ознакомьтесь с маршрутом поездки и условиями, так как на сайте могут быть представлены продукты разных компаний.
  • Для создания хорошей атмосферы на экскурсии просим решать все организационные вопросы (в частности по оплате) — заранее!
  • ОСОБЕННОСТИ ЭКСКУРСИИ:
  • Данная экскурсия предполагает много прогулок пешком, что может быть затруднительно при наличии проблем с опорно-двигательным аппаратом или с детьми младшего школьного возраста. Пожалуйста, учитывайте этот факт, при выборе поездки.
  • Просим в данной поездке предусмотреть наличие комфортной одежды и обуви, а так же ориентироваться на погодные условия (предусмотреть защитные средства от солнца/дождя/ветра)
  • Экскурсия в сборной группе проводится при наличии необходимого для организации количества человек
  • ОПЛАТА:
  • В виду раннего выезда на экскурсию, доплата оставшейся после внесения оплаты за бронирование части производится в белорусских рублях заранее!
  • В день отправления экскурсии гид оплату НЕ принимает!
  • Оплата возможна любым из вариантов:
  • Онлайн картой по счёту
  • Наличными белорусскими рублями или картой в офисе компании.
  • Обращаем Ваше внимание - при оплате в офисе возможно Вам необходимо будет подождать в очереди
  • Оплата наличными осуществляется так же путем самостоятельного внесения оставшейся суммы в банке или инфокиоске белорусского банка либо в офисе компании. Для получения подробной информации просим связаться с представителем компании
  • МЕСТО ВСТРЕЧИ:
  • Наши гиды ждут туристов по адресу: г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры Войт с ключом с табличкой с названием компании.
  • Место встречи с экскурсоводом может быть скорректировано – в этом случае информация сообщается накануне по номеру телефона, указанному при проведении бронирования путем СМС оповещения или отправки информации через доступные мессенджеры (Viber/WhatsApp/Tellegramm)
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
  • Обязательно подтвердите Ваше присутствие на экскурсии - мы заранее бронируем время для посещения объектов, транспорт и билеты! Если Вы не уверены в том, что будете присутствовать на экскурсии - пожалуйста, снимите Вашу заявку заранее!
  • При отсутствии ответов от туристов по указанным при бронировании контактам, компания может отказать в проведении экскурсии, сняв бронирование как неподтвержденное.
  • Обращаем Ваше внимание, что необходимо быть не позднее чем за 10 минут до начала экскурсии. Экскурсия отправляется БЕЗ ожидания опаздывающих!
  • ПОДРОБНУЮ информацию по МЕСТУ ВСТРЕЧИ, СТОИМОСТЯМ, ВАРИАНТАМ ОПЛАТ мы высылаем в ПИСЬМЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИИ на сайте! ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕПИСКУ - сообщения отправляются в личный кабинет и ДУБЛИРУЮТСЯ НА ПОЧТУ!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

ГрупповыеНа автобусеЛетниеВыездныеНа выходныеНа весь деньПопулярные местаОбзорныеДворцы, замки и особнякиИстория и культура

Похожие туры из Минска

Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
326 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Минск изнутри»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный Минск: его историю, архитектуру и живописные уголки в компании опытного гида
Площадь Независимости
Сегодня
Завтра
6 фев
7 фев
47924 313 за всё до 10 чел.
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
293 отзыва
Экскурсия Привет, Минск: путешествие по символам и тайнам города
Погрузитесь в атмосферу Минска, узнайте его историю и культуру, откройте места, скрытые от туристических глаз
площадь Независимости
Завтра
6 фев
7 фев
8 фев
5 500 за всё до 10 чел.
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
около кинотеатра «Беларусь»
Завтра
6 фев
7 фев
8 фев
6 000 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ