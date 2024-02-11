Описание

Что вас ожидает: Наше путешествие начнётся из г. Минска. С профессиональным гидом дорога к Гродно пролетит незаметно, ведь во время пути вас ожидает погружение в историю нашей страны и мест, через которые вы будете проезжать. Королевский Гродно увлекает своей архитектурой. За это путешествие вы познакомитесь с его главными достопримечательностями: побываете в самом древнем православном храме — Коложской церкви, живописно расположившейся на берегу Немана, узнаете о Большой Хоральной синагоге города, познакомитесь с историей Старого и Нового замков, увидите величественный Фарный костёл, побываете в единственной Лютеранской кирхе страны, где послушаете органный концерт. Вы сможете насладиться вкусным обедом, а в свободное время прогуляться по уютным улочкам города, которые манят кофейнями и красивыми фотолокациями. Это путешествие не оставит равнодушным при любой погоде и в любой сезон. Город каждый раз удивляет красотой, а наши гиды придают своими рассказами поездке удивительное очарование, делая ваше путешествие поистине незабываемым!