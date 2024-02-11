Незабываемое путешествие в компании профессиональных гидов в один из самых красивых городов Беларуси.
Гродно поражает своей богатой историей, удивительной архитектурой старинных храмов и величественных замков. Будем рады познакомить вас с этим невероятно красивым городом и нашей удивительной Беларусью!
Гродно поражает своей богатой историей, удивительной архитектурой старинных храмов и величественных замков. Будем рады познакомить вас с этим невероятно красивым городом и нашей удивительной Беларусью!
Ближайшие даты:
11
фев
фев
18
фев
фев
25
фев
фев
3
мар
мар
10
мар
мар
17
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+ (с питанием)
|150 Br
|Детский до 16 лет (с питанием)
|140 Br
Что вас ожидает:
- Старый замок
- Новый замок
- Советская улица
- Парк Жилибера
- Собор Святого Франциска Ксаверия (Фарный костёл)
- Костёл и монастырь бригиток
- Костёл и монастырь бернардинцев
- Покровский собор
- Борисоглебская церковь (Коложская церковь)
- Большая хоральная синагога
- Лютеранская церковь и другие достопримечательности по маршруту экскурсии
Описание
Что вас ожидает: Наше путешествие начнётся из г. Минска. С профессиональным гидом дорога к Гродно пролетит незаметно, ведь во время пути вас ожидает погружение в историю нашей страны и мест, через которые вы будете проезжать. Королевский Гродно увлекает своей архитектурой. За это путешествие вы познакомитесь с его главными достопримечательностями: побываете в самом древнем православном храме — Коложской церкви, живописно расположившейся на берегу Немана, узнаете о Большой Хоральной синагоге города, познакомитесь с историей Старого и Нового замков, увидите величественный Фарный костёл, побываете в единственной Лютеранской кирхе страны, где послушаете органный концерт. Вы сможете насладиться вкусным обедом, а в свободное время прогуляться по уютным улочкам города, которые манят кофейнями и красивыми фотолокациями. Это путешествие не оставит равнодушным при любой погоде и в любой сезон. Город каждый раз удивляет красотой, а наши гиды придают своими рассказами поездке удивительное очарование, делая ваше путешествие поистине незабываемым!
По воскресеньям в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Увлекательный рассказ от профессионального русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание на комфортабельном транспорте (при группе до 18 человек — комфортный микроавтобус, при группе более 20 человек — автобус туристического класса)
- Экскурсионное сопровождение на протяжении всей поездки
- Обзорная экскурсия по г. Гродно
- Входные билеты в Старый замок
- Посещение Коложской церкви, Фарного костёла, Лютеранской кирхи и других объектов по маршруту
- Органный концерт (компания оставляет за собой право изменения данного пункта, в случае непредвиденных и не зависящих от компании обстоятельств)
- Питание (при выборе билетов с включенным питанием)
- Для туристов, выкупивших билеты без включенного обеда, предоставляется возможность его приобретения за дополнительную плату до отправления — данную информацию можно уточнить при бронировании
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание (при выборе билетов без включенного питания)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Городская Ратуша)Завершение: г. Минск, пл. Свободы 2а (у скульптуры «Войт с ключом»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям в 08:00Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Внимание! Тщательно ознакомьтесь с маршрутом поездки и условиями, так как на сайте могут быть представлены продукты разных компаний.
- Для создания хорошей атмосферы на экскурсии просим решать все организационные вопросы (в частности по оплате) — заранее!
- ОСОБЕННОСТИ ЭКСКУРСИИ:
- Данная экскурсия предполагает много прогулок пешком, что может быть затруднительно при наличии проблем с опорно-двигательным аппаратом или с детьми младшего школьного возраста. Пожалуйста, учитывайте этот факт, при выборе поездки.
- Просим в данной поездке предусмотреть наличие комфортной одежды и обуви, а так же ориентироваться на погодные условия (предусмотреть защитные средства от солнца/дождя/ветра)
- Экскурсия в сборной группе проводится при наличии необходимого для организации количества человек
- ОПЛАТА:
- В виду раннего выезда на экскурсию, доплата оставшейся после внесения оплаты за бронирование части производится в белорусских рублях заранее!
- В день отправления экскурсии гид оплату НЕ принимает!
- Оплата возможна любым из вариантов:
- Онлайн картой по счёту
- Наличными белорусскими рублями или картой в офисе компании.
- Обращаем Ваше внимание - при оплате в офисе возможно Вам необходимо будет подождать в очереди
- Оплата наличными осуществляется так же путем самостоятельного внесения оставшейся суммы в банке или инфокиоске белорусского банка либо в офисе компании. Для получения подробной информации просим связаться с представителем компании
- МЕСТО ВСТРЕЧИ:
- Наши гиды ждут туристов по адресу: г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры Войт с ключом с табличкой с названием компании.
- Место встречи с экскурсоводом может быть скорректировано – в этом случае информация сообщается накануне по номеру телефона, указанному при проведении бронирования путем СМС оповещения или отправки информации через доступные мессенджеры (Viber/WhatsApp/Tellegramm)
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
- Обязательно подтвердите Ваше присутствие на экскурсии - мы заранее бронируем время для посещения объектов, транспорт и билеты! Если Вы не уверены в том, что будете присутствовать на экскурсии - пожалуйста, снимите Вашу заявку заранее!
- При отсутствии ответов от туристов по указанным при бронировании контактам, компания может отказать в проведении экскурсии, сняв бронирование как неподтвержденное.
- Обращаем Ваше внимание, что необходимо быть не позднее чем за 10 минут до начала экскурсии. Экскурсия отправляется БЕЗ ожидания опаздывающих!
- ПОДРОБНУЮ информацию по МЕСТУ ВСТРЕЧИ, СТОИМОСТЯМ, ВАРИАНТАМ ОПЛАТ мы высылаем в ПИСЬМЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИИ на сайте! ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕПИСКУ - сообщения отправляются в личный кабинет и ДУБЛИРУЮТСЯ НА ПОЧТУ!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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