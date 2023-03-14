Гродно пропитан историей, здесь есть неподражаемые памятники архитектуры, а на узких улочках раздаются звуки живой музыки. Приглашаю вас открыть для себя этот город-музей на берегу Немана. Вы узнаете его эпоха за эпохой по сохранившимся замкам и храмам. Разберётесь в переплетениях истории и услышите о выдающихся людях. Прогуляетесь по брусчатке и оцените местную кухню.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Минска в Гродно (около 3,5 часов)

Держим курс на запад: по пути вы услышите историю образования Великого княжества Литовского и хроники Беларуси. Я подробно расскажу про Гродненскую область, которая в 1921-1939 годах находилась в составе Польского государства.

По Гродно на авто и пешком

Мы вместе соберём исторический пазл Гродно — посмотрим, какие эпохи и какое наследие оставили в облике этого красивого города. Что будет в маршруте?

Коложская церковь 12 века, времени, когда Гродно был столицей удельного княжества. Она сохранила старинный облик и уникальную акустическую систему.

12 века, времени, когда Гродно был столицей удельного княжества. Она сохранила старинный облик и уникальную акустическую систему. Старый замок , построенный после вхождения Гродно в состав Великого княжества Литовского. Поговорим о городе как форпосте на границе с Тевтонским орденом.

, построенный после вхождения Гродно в состав Великого княжества Литовского. Поговорим о городе как форпосте на границе с Тевтонским орденом. Новый замок — летняя резиденции королей в городе, который стали называть третьей столицей Речи Посполитой. В ту эпоху на территории современной Беларуси появилась первая аптека, которую вы также увидите.

— летняя резиденции королей в городе, который стали называть третьей столицей Речи Посполитой. В ту эпоху на территории современной Беларуси появилась первая аптека, которую вы также увидите. Собор Франциска Ксаверия и синагога. Костёл славится величественным органом, а синагога считается одной из самых искусных в Европе.

Город культуры и его легенды

В дополнение к замкам и храмам вы окунётесь в творческую атмосферу на пешеходной улице Советской, вымощенной брусчаткой, и в районе Городница. Рассмотрите сохранившиеся здания из разных столетий, откроете легенды и тайны Гродно, узнаете о знаменитых личностях, связанных с этим городом.

И конечно, по желанию вы попробуете блюда местной кухни — она является памятником нематериального наследия Беларуси.

Организационные детали