Держим курс на запад: по пути вы услышите историю образования Великого княжества Литовского и хроники Беларуси. Я подробно расскажу про Гродненскую область, которая в 1921-1939 годах находилась в составе Польского государства.
Мы вместе соберём исторический пазл Гродно — посмотрим, какие эпохи и какое наследие оставили в облике этого красивого города. Что будет в маршруте?
В дополнение к замкам и храмам вы окунётесь в творческую атмосферу на пешеходной улице Советской, вымощенной брусчаткой, и в районе Городница. Рассмотрите сохранившиеся здания из разных столетий, откроете легенды и тайны Гродно, узнаете о знаменитых личностях, связанных с этим городом.
И конечно, по желанию вы попробуете блюда местной кухни — она является памятником нематериального наследия Беларуси.