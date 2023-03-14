Из Минска в Гродно - город королей

Погулять по культурной столице Беларуси и проследить её удивительный путь сквозь эпохи

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Гродно пропитан историей, здесь есть неподражаемые памятники архитектуры, а на узких улочках раздаются звуки живой музыки. Приглашаю вас открыть для себя этот город-музей на берегу Немана. Вы узнаете его эпоха за эпохой по сохранившимся замкам и храмам. Разберётесь в переплетениях истории и услышите о выдающихся людях. Прогуляетесь по брусчатке и оцените местную кухню.
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
Из Минска в Гродно - город королей
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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Минска в Гродно (около 3,5 часов)

Держим курс на запад: по пути вы услышите историю образования Великого княжества Литовского и хроники Беларуси. Я подробно расскажу про Гродненскую область, которая в 1921-1939 годах находилась в составе Польского государства.

По Гродно на авто и пешком

Мы вместе соберём исторический пазл Гродно — посмотрим, какие эпохи и какое наследие оставили в облике этого красивого города. Что будет в маршруте?

  • Коложская церковь 12 века, времени, когда Гродно был столицей удельного княжества. Она сохранила старинный облик и уникальную акустическую систему.
  • Старый замок, построенный после вхождения Гродно в состав Великого княжества Литовского. Поговорим о городе как форпосте на границе с Тевтонским орденом.
  • Новый замок — летняя резиденции королей в городе, который стали называть третьей столицей Речи Посполитой. В ту эпоху на территории современной Беларуси появилась первая аптека, которую вы также увидите.
  • Собор Франциска Ксаверия и синагога. Костёл славится величественным органом, а синагога считается одной из самых искусных в Европе.

Город культуры и его легенды

В дополнение к замкам и храмам вы окунётесь в творческую атмосферу на пешеходной улице Советской, вымощенной брусчаткой, и в районе Городница. Рассмотрите сохранившиеся здания из разных столетий, откроете легенды и тайны Гродно, узнаете о знаменитых личностях, связанных с этим городом.

И конечно, по желанию вы попробуете блюда местной кухни — она является памятником нематериального наследия Беларуси.

Организационные детали

  • Если вы не на своём авто (в нём должно быть место для гида), то транспорт оплачивается дополнительно: легковой седан — 15 600 рос. руб., минивэн для группы до 6 чел. — 18 700 рос. руб.
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — Новый замок: 300 рос. руб. с человека. Экскурсию внутри могут проводить только местные гиды: по желанию вы можете заказать её (900 рос. руб. с группы)
    — Старый замок: 300 рос. руб. с человека. Экскурсию внутри могут проводить только местные гиды: по желанию вы можете заказать её (900 рос. руб. с группы)
  • По запросу можно добавить в маршрут Мирский, Новогрудский и Лидский замки. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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