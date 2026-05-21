Приглашаем в путешествие от королевских замков Гродно до руин белорусского Версаля в Ружанах и неоготического дворца в Коссово. Мы научим вас отличать виленское барокко от классицизма, а неоготику — от белорусской школы зодчества. И расскажем о людях, которые здесь жили, правили и строили.

Описание экскурсии

Дорога из Минска в Гродно (2,5–3 ч). Поговорим об истории и особенностях архитектуры Западной Беларуси.

Королевские замки Гродно (30 мин). Вы осмотрите Старый и Новый замки на берегу Немана, а местный гид проведёт для вас обзорную экскурсию.

Собор Франциска Ксаверия (20 мин, внутри). Мы объясним, чем фрески виленского барокко отличаются от европейских аналогов и почему этот собор считается образцовым памятником стиля.

Коложская церковь (15 мин, снаружи). Вы увидите древнейший храм Гродно в византийском стиле, а также единственную в своём роде колокольню-минбар. Мы расскажем, как здание пережило века на обрывистом берегу реки.

Большая хоральная синагога и лютеранская кирха (15 мин, снаружи). Полюбуемся символами многонационального Гродно и поговорим, как в городе уживались католики, православные, евреи и протестанты.

Фарный и Бернардинский костёлы (25 мин, снаружи). Обсудим готику и барокко 16–18 веков и принципы возведения культовых сооружений разных эпох. Если Фарный костёл будет открыт, зайдём внутрь.

Старый город (30 мин). Прогуляемся по улицам 18–19 веков, увидим «Гродненскую мадонну» и самое старое деревянное здание Беларуси. Заметим детали неоготики, баухауза, ампира и футуризма неподалёку друг от друга.

Автопереезд к дворцам (1 ч). По дороге вы услышите об истории магнатских родов Западной Беларуси.

Ружаны, руины дворца Сапег (30 мин, снаружи)

Вы увидите величественные руины «белорусского Версаля» — крупнейшего дворцового комплекса Речи Посполитой

Узнаете об истории магнатов Сапег, о том, как строился, погибал и восстанавливался этот комплекс

Коссово. Дворец Пусловских (40 мин, внутри)

Вы побываете в неоготическом замке после реставрации: увидите башни, парк и восстановленные интерьеры

Мы проведём вас по экспозиции о роде Пусловских и объясним, чем неоготика отличается от средневековой готики и почему этот стиль стал модным в 19 веке

Костёлы по маршруту (около 1 ч в общей сложности)

Лунно — храм королевской эпохи 18 века

Волпа — деревянный костёл с алтарём 17 века

Волковыск — белоснежный костёл 19 века, образец позднего классицизма

Ружаны — костёл с необычной архитектурой, которая не вписывается в стандартные классификации

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном Mercedes Sprinter (до 15 мест) с панорамной крышей, Wi-Fi и аудиосистемой, Mercedes-Benz Vito (до 7 мест) или BMW GT 5 (до 4 мест). В машине есть питьевая вода. Детские кресла — по запросу при бронировании

По договорённости мы встретим вас с именной табличкой в аэропорту. Бесплатное ожидание — 1 ч после прибытия

С вами будет гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (рекомендую взять с собой наличные):