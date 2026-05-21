Королевский Гродно, костёлы и дворцы в Ружанах и Коссово - из Минска

Познакомиться с историей и архитектурой региона (все билеты включены)
Приглашаем в путешествие от королевских замков Гродно до руин белорусского Версаля в Ружанах и неоготического дворца в Коссово.

Мы научим вас отличать виленское барокко от классицизма, а неоготику — от белорусской школы зодчества. И расскажем о людях, которые здесь жили, правили и строили.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Дорога из Минска в Гродно (2,5–3 ч). Поговорим об истории и особенностях архитектуры Западной Беларуси.

Королевские замки Гродно (30 мин). Вы осмотрите Старый и Новый замки на берегу Немана, а местный гид проведёт для вас обзорную экскурсию.

Собор Франциска Ксаверия (20 мин, внутри). Мы объясним, чем фрески виленского барокко отличаются от европейских аналогов и почему этот собор считается образцовым памятником стиля.

Коложская церковь (15 мин, снаружи). Вы увидите древнейший храм Гродно в византийском стиле, а также единственную в своём роде колокольню-минбар. Мы расскажем, как здание пережило века на обрывистом берегу реки.

Большая хоральная синагога и лютеранская кирха (15 мин, снаружи). Полюбуемся символами многонационального Гродно и поговорим, как в городе уживались католики, православные, евреи и протестанты.

Фарный и Бернардинский костёлы (25 мин, снаружи). Обсудим готику и барокко 16–18 веков и принципы возведения культовых сооружений разных эпох. Если Фарный костёл будет открыт, зайдём внутрь.

Старый город (30 мин). Прогуляемся по улицам 18–19 веков, увидим «Гродненскую мадонну» и самое старое деревянное здание Беларуси. Заметим детали неоготики, баухауза, ампира и футуризма неподалёку друг от друга.

Автопереезд к дворцам (1 ч). По дороге вы услышите об истории магнатских родов Западной Беларуси.

Ружаны, руины дворца Сапег (30 мин, снаружи)

  • Вы увидите величественные руины «белорусского Версаля» — крупнейшего дворцового комплекса Речи Посполитой
  • Узнаете об истории магнатов Сапег, о том, как строился, погибал и восстанавливался этот комплекс

Коссово. Дворец Пусловских (40 мин, внутри)

  • Вы побываете в неоготическом замке после реставрации: увидите башни, парк и восстановленные интерьеры
  • Мы проведём вас по экспозиции о роде Пусловских и объясним, чем неоготика отличается от средневековой готики и почему этот стиль стал модным в 19 веке

Костёлы по маршруту (около 1 ч в общей сложности)

  • Лунно — храм королевской эпохи 18 века
  • Волпа — деревянный костёл с алтарём 17 века
  • Волковыск — белоснежный костёл 19 века, образец позднего классицизма
  • Ружаны — костёл с необычной архитектурой, которая не вписывается в стандартные классификации

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Mercedes Sprinter (до 15 мест) с панорамной крышей, Wi-Fi и аудиосистемой, Mercedes-Benz Vito (до 7 мест) или BMW GT 5 (до 4 мест). В машине есть питьевая вода. Детские кресла — по запросу при бронировании
  • По договорённости мы встретим вас с именной табличкой в аэропорту. Бесплатное ожидание — 1 ч после прибытия
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (рекомендую взять с собой наличные):

  • входные билеты: старый замок — 14 бел. руб., новый замок — 10 бел. руб., Дворец Пусловских — 37 бел. руб.
  • вход в костёлы — по ситуации
  • обед в Гродно или по пути — от 25 бел. руб. за чел. (~680 ₽), белорусская кухня или пикник в парке Коссово, перекус в кафе Старого города — от 10 бел. руб. за чел. (~370 ₽)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Минске с 1990 г. Вместе с командой организую экскурсии из Минска, чтобы показать Беларусь глазами местных — живую, эмоциональную и аутентичную. Наши поездки — увлекательные путешествия с глубоким
погружением в историю и культуру. Что объединяет гидов Нас объединяет любовь к Беларуси, профильное образование, опыт в туризме и творческий подход: мы сочетаем объективность с эмоциями, работая как единая команда профессионалов и энтузиастов. Специализация гидов Гиды специализируются на истории, этнографии, архитектуре Минска и регионов (Гродно, Брест, Витебск), — мы хороши благодаря глубоким знаниям, личному опыту жителей и умению превращать факты в захватывающие истории. Наш подход и отличия Наш подход — авторские маршруты с фокусом на «настоящий» город глазами местных, без сухих лекций, с персонализацией и комфортом; отличаемся от других эксклюзивными программами, страстью и высоким сервисом, как у топ-команд Tripster.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
Максим, спасибо за экскурсию!

Маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — дружелюбная и комфортная. Особенно хочется отметить терпеливость и внимательность Максима: он с пониманием относился ко всем пожеланиям группы, был
готов ответить на любые вопросы и учесть индивидуальные предпочтения каждого участника. Его клиентоориентированность действительно впечатляет — чувствуется, что для него важно, чтобы экскурсия понравилась каждому. Благодаря такому подходу путешествие стало не только познавательным, но и очень приятным.
С удовольствием порекомендуем Максима как отличного организатора!)

Ответ организатора:
Большое спасибо за такой детальный и приятный отзыв! Мне было очень приятно работать с вашей группой. Комфорт и отличные впечатления
каждого гостя — это главная цель моей работы. Буду искренне рад новым встречам и с удовольствием организую для вас очередное интересное путешествие!

