Мы научим вас отличать виленское барокко от классицизма, а неоготику — от белорусской школы зодчества. И расскажем о людях, которые здесь жили, правили и строили.
Описание экскурсии
Дорога из Минска в Гродно (2,5–3 ч). Поговорим об истории и особенностях архитектуры Западной Беларуси.
Королевские замки Гродно (30 мин). Вы осмотрите Старый и Новый замки на берегу Немана, а местный гид проведёт для вас обзорную экскурсию.
Собор Франциска Ксаверия (20 мин, внутри). Мы объясним, чем фрески виленского барокко отличаются от европейских аналогов и почему этот собор считается образцовым памятником стиля.
Коложская церковь (15 мин, снаружи). Вы увидите древнейший храм Гродно в византийском стиле, а также единственную в своём роде колокольню-минбар. Мы расскажем, как здание пережило века на обрывистом берегу реки.
Большая хоральная синагога и лютеранская кирха (15 мин, снаружи). Полюбуемся символами многонационального Гродно и поговорим, как в городе уживались католики, православные, евреи и протестанты.
Фарный и Бернардинский костёлы (25 мин, снаружи). Обсудим готику и барокко 16–18 веков и принципы возведения культовых сооружений разных эпох. Если Фарный костёл будет открыт, зайдём внутрь.
Старый город (30 мин). Прогуляемся по улицам 18–19 веков, увидим «Гродненскую мадонну» и самое старое деревянное здание Беларуси. Заметим детали неоготики, баухауза, ампира и футуризма неподалёку друг от друга.
Автопереезд к дворцам (1 ч). По дороге вы услышите об истории магнатских родов Западной Беларуси.
Ружаны, руины дворца Сапег (30 мин, снаружи)
- Вы увидите величественные руины «белорусского Версаля» — крупнейшего дворцового комплекса Речи Посполитой
- Узнаете об истории магнатов Сапег, о том, как строился, погибал и восстанавливался этот комплекс
Коссово. Дворец Пусловских (40 мин, внутри)
- Вы побываете в неоготическом замке после реставрации: увидите башни, парк и восстановленные интерьеры
- Мы проведём вас по экспозиции о роде Пусловских и объясним, чем неоготика отличается от средневековой готики и почему этот стиль стал модным в 19 веке
Костёлы по маршруту (около 1 ч в общей сложности)
- Лунно — храм королевской эпохи 18 века
- Волпа — деревянный костёл с алтарём 17 века
- Волковыск — белоснежный костёл 19 века, образец позднего классицизма
- Ружаны — костёл с необычной архитектурой, которая не вписывается в стандартные классификации
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Mercedes Sprinter (до 15 мест) с панорамной крышей, Wi-Fi и аудиосистемой, Mercedes-Benz Vito (до 7 мест) или BMW GT 5 (до 4 мест). В машине есть питьевая вода. Детские кресла — по запросу при бронировании
- По договорённости мы встретим вас с именной табличкой в аэропорту. Бесплатное ожидание — 1 ч после прибытия
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (рекомендую взять с собой наличные):
- входные билеты: старый замок — 14 бел. руб., новый замок — 10 бел. руб., Дворец Пусловских — 37 бел. руб.
- вход в костёлы — по ситуации
- обед в Гродно или по пути — от 25 бел. руб. за чел. (~680 ₽), белорусская кухня или пикник в парке Коссово, перекус в кафе Старого города — от 10 бел. руб. за чел. (~370 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — дружелюбная и комфортная. Особенно хочется отметить терпеливость и внимательность Максима: он с пониманием относился ко всем пожеланиям группы, был