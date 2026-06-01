Отправиться на юго-восток Беларуси и увидеть удивительные усадьбы в Красном Береге и Жиличи — отличное времяпрепровождение! Вы окунетесь в атмосферу дворцов XIX-XX вв. Прогуляетесь по старинным коридорам, увидите аутентичную мебель,
Описание экскурсииУсадьбы Беларуси Отправиться на юго-восток Беларуси и увидеть удивительные усадьбы в Красном Береге и Жиличи — отличное времяпрепровождение! Вы окунетесь в атмосферу дворцов XIX-XX вв. Прогуляетесь по старинным коридорам, увидите аутентичную мебель, познакомитесь с бытом дворян.
- Красный Берег — это не только живописные пейзажи, но и место с богатой историей. Здесь находится усадьба Козел-Поклевских — настоящий архитектурный шедевр. Вы сможете прогуляться по её территории, насладиться атмосферой старины и узнать о жизни семьи Козел-Поклевских и Гатовских.
- Стоит также посетить мемориал «Детям войны», который напоминает о трагических событиях Второй мировой войны и увековечивает память тех, кто пострадал. Это место заставляет задуматься о важности мира и единства.
- Жиличи — здесь расположена усадьба Бургаков, где можно погрузиться в атмосферу белорусской культуры и истории. Усадьба окружена прекрасным парком, где вы сможете насладиться прогулками, а также узнать больше о жизни семьи Бургаков. Это место идеально подходит для тех, кто хочет окунуться в историю и насладиться красотой природы.
По субботам в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Козелл-Поклевских в Красном Береге
- Мемориал «Детям - жертвам войны»
- Дворец Бургаков в Жиличах
Что включено
- Услуги аттестованного гида
- Транспортные услуги
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание на экскурсионных объектах
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, пл. Свободы, д. 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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