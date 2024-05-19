Башенки, мансардные крыши, богатая лепнина, горгульи и живописные парки. В путешествии вы откроете два ярких дворцово-парковых ансамбля, которые обычно остаются в стороне от туристических маршрутов. Мы познакомим вас с историей создания, сохранения и возрождения комплексов. Вы исследуете необычную архитектуру построек 19 века и узнаете о владельцах сказочных дворцов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворцово-парковый ансамбль Козелл-Поклевских

В Красном Береге вы осмотрите имение 1893 года. Причудливый дворец, напоминающий сказочную декорацию, расположился в пейзажном парке в английском стиле. Стены из красного кирпича, черепичные мансардные крыши, лепнина, витражи, сводчатые окна и 38 комнат, интерьеры которых выполнены в разных стилях. Мы познакомим вас c удивительной архитектурой памятника и расскажем о владельцах старинного комплекса.

Дворцово-парковый ансамбль Булгаков

Во второй части программы вы отправитесь в Жиличи, где перед вами предстанет недавно восстановленная усадьба. Парадные залы постройки — один из наиболее сохранившихся образцов дворцовых интерьеров 19 века в Беларуси. Вы осмотрите памятник архитектуры позднего классицизма, полюбуетесь многочисленной лепниной. И откроете для себя дворец, который не только не уступает, но и кое в чём даже превосходит роскошь интерьеров Несвижского замка.

Организационные детали