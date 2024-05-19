Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Башенки, мансардные крыши, богатая лепнина, горгульи и живописные парки.
В путешествии вы откроете два ярких дворцово-парковых ансамбля, которые обычно остаются в стороне от туристических маршрутов. Мы познакомим вас с историей создания, сохранения и возрождения комплексов. Вы исследуете необычную архитектуру построек 19 века и узнаете о владельцах сказочных дворцов.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дворцово-парковый ансамбль Козелл-Поклевских
В Красном Береге вы осмотрите имение 1893 года. Причудливый дворец, напоминающий сказочную декорацию, расположился в пейзажном парке в английском стиле. Стены из красного кирпича, черепичные мансардные крыши, лепнина, витражи, сводчатые окна и 38 комнат, интерьеры которых выполнены в разных стилях. Мы познакомим вас c удивительной архитектурой памятника и расскажем о владельцах старинного комплекса.
Дворцово-парковый ансамбль Булгаков
Во второй части программы вы отправитесь в Жиличи, где перед вами предстанет недавно восстановленная усадьба. Парадные залы постройки — один из наиболее сохранившихся образцов дворцовых интерьеров 19 века в Беларуси. Вы осмотрите памятник архитектуры позднего классицизма, полюбуетесь многочисленной лепниной. И откроете для себя дворец, который не только не уступает, но и кое в чём даже превосходит роскошь интерьеров Несвижского замка.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер, билеты в комплексы, обед в кафе и сопровождение гида
Дорога в одну сторону займёт около 3 часов
Примерное меню обеда: первое (обычно щи или борщ), второе (картофельный гарнир с мясом, чаще с курицей), овощной салат и чай
Поездка проходит на микроавтобусе (обычно Mercedes Sprinter) для группы до 19 человек или на большом автобусе туристического класса, если путешественников будет больше
На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а остальную сумму онлайн (мы выставим электронный счёт) или в нашем офисе (картой МИР или наличными белорусскими рублями). Доплатить необходимо заранее в любой день, кроме дня выезда — мы отправляемся рано, до открытия офиса.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 17879 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юркевич
19 мая 2024
Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что в Беларуси появляются новые увлекательные маршруты! Всюду кипит работа! Восстанавливают Новогрудок, Любчу, Гольшаны, Крево, Грушевку… А сколько всего ещё!!!! Ждут своего часа Леонполь, Сарья и море других объектов!