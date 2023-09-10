1812 год. Французские солдаты в постоянном поиске. Чего? Еды и трофеев, ведь для них эта война была тоже своего рода квестом — между жизнью и смертью.



Вам же предстоит отыскать клад Наполеона: один из трофейных обозов был переправлен через реку Березина и… исчез! Вы отправитесь по следам этого обоза, решая задания и сверяясь со специальной картой. Получится ли найти клад?