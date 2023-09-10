В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
1812 год. Французские солдаты в постоянном поиске. Чего? Еды и трофеев, ведь для них эта война была тоже своего рода квестом — между жизнью и смертью.
Вам же предстоит отыскать клад Наполеона: один из трофейных обозов был переправлен через реку Березина и… исчез! Вы отправитесь по следам этого обоза, решая задания и сверяясь со специальной картой. Получится ли найти клад?
Вам же предстоит отыскать клад Наполеона: один из трофейных обозов был переправлен через реку Березина и… исчез! Вы отправитесь по следам этого обоза, решая задания и сверяясь со специальной картой. Получится ли найти клад?
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Легенда квеста
Где-то у реки Березина, в районе хутора Занивки, до сих пор лежит клад Наполеона — трофеи из похода на Москву. Тот, кто его спрятал, обронил бутылку с картой внутри… Чтобы найти её и обнаружить клад — включайте смекалку, отвечайте на вопросы и следуйте моим подсказкам!
Что будет на вашем пути
- Переносной музей сельского быта
- Различные исторические артефакты
- Затерянный хутор Занивки, где была главная квартира Бонапарта
- Депо Рекрута
- Подсказки, ориентиры, указатели
- Туаз, аршин, сажень, «коза»
- Подвохи, «пустышки» — ложные клады
- Очень хитрый Старик и коварный Оборотень
- Неожиданные манёвры
- Стихи и песни про 1812 год
- Сувениры и «винная порция» (боевые сто грамм и бутерброды)
Маршрут поездки
Ст. метро Уручье — Жодино — Борисов — Брилевское поле — Хутор Занивки — Минск
Организационные детали
- Программа подходит как для взрослых, так и для детей с 5 лет
- Дорога займёт 1,5 часа в одну сторону, сам квест — 2 часа
- До места старта мы доберёмся на автомобиле Volkswagen Polo Sedan
- Можно начать из Борисова на вашем авто. В этом случае стоимость тура — 13000 руб.
- В стоимость входит трансфер, сопровождение гида в костюме, реквизит квеста, сувениры, «винная порция» и бутерброды
- При желании остановимся на обед в одном кафе или тематическом ресторане в усадьбе. Еда оплачивается по меню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ст. метро Уручье в Минске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 57 туристов
Здравия желаю! Разрешите представиться — Николай. Лицензированный гид, а также член клуба военно-исторической реконструкции «Азовский пехотный полк» 1812 г. Участвую в реконструкциях по Наполеонике в России, Беларуси и Европе. Живу в деревне Брили (Минская область): именно здесь в 1812 и проходила знаменитая битва при Березине. Живу историей, люблю достопримечательности родной земли, всегда рад поделиться знаниями — зачастую уникальными, почти архивными, но обязательно достоверными и весьма любопытными.
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