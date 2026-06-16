Откройте для себя главный символ мужества Беларуси и один из самых уютных европейских городов страны за один день! Вас ждёт мощный контраст: монументальная история Брестской крепости и лёгкая, творческая атмосфера современного Бреста. Без ночёвок и долгих сборов — идеальная программа выходного дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Сбор группы в Минске и переезд в Брест

По пути — увлекательный рассказ гида об истории Беларуси, старинных замках и местечках, которые мы будем проезжать по трассе М1.

Экскурсия по Бресту

По прибытии в город — автобусно-пешеходная экскурсия. Вы увидите:

Брестский железнодорожный вокзал — вокзал Российской империи, напоминающий каменный дворец

Свято-Симеоновский кафедральный собор — памятник архитектуры синодального направления, главный православный храм города

Костёл Воздвижения Святого Креста — старейший католический храм Бреста, где хранится чудотворная икона Брестской Божьей Матери

Памятник Тысячелетия Бреста — грандиозный монумент-летопись, отражающий всю многовековую историю города в бронзовых фигурах

Литературная улица Гоголя — знаменитая аллея с коваными фонарями, созданными по мотивам произведений писателя и сюжетам из истории города.

Брестский «Арбат» (улица Советская) — пешеходная артерия города с сохранившейся застройкой 19–20 веков, сувенирными лавками и неповторимой атмосферой

Гастрономическая пауза

Вкусный обед в уютном городском кафе восстановит ваши силы для дальнейших открытий.

Брестская крепость

Главный символ мужества и стойкости Беларуси. На территории вы увидите:

Главный вход «Звезда», монумент «Мужество, скульптурную композицию «Жажда» — драматический памятник защитникам, оставшимся без воды

Свято-Николаевский гарнизонный собор — православный храм с непростой судьбой, находящийся в самом сердце цитадели

Холмские и Тереспольские ворота — сохранившиеся свидетели первых часов войны

После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по улице Советской.

Организационные детали