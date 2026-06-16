Откройте для себя главный символ мужества Беларуси и один из самых уютных европейских городов страны за один день! Вас ждёт мощный контраст: монументальная история Брестской крепости и лёгкая, творческая атмосфера современного Бреста. Без ночёвок и долгих сборов — идеальная программа выходного дня.
Описание экскурсии
Сбор группы в Минске и переезд в Брест
По пути — увлекательный рассказ гида об истории Беларуси, старинных замках и местечках, которые мы будем проезжать по трассе М1.
Экскурсия по Бресту
По прибытии в город — автобусно-пешеходная экскурсия. Вы увидите:
- Брестский железнодорожный вокзал — вокзал Российской империи, напоминающий каменный дворец
- Свято-Симеоновский кафедральный собор — памятник архитектуры синодального направления, главный православный храм города
- Костёл Воздвижения Святого Креста — старейший католический храм Бреста, где хранится чудотворная икона Брестской Божьей Матери
- Памятник Тысячелетия Бреста — грандиозный монумент-летопись, отражающий всю многовековую историю города в бронзовых фигурах
- Литературная улица Гоголя — знаменитая аллея с коваными фонарями, созданными по мотивам произведений писателя и сюжетам из истории города.
- Брестский «Арбат» (улица Советская) — пешеходная артерия города с сохранившейся застройкой 19–20 веков, сувенирными лавками и неповторимой атмосферой
Гастрономическая пауза
Вкусный обед в уютном городском кафе восстановит ваши силы для дальнейших открытий.
Брестская крепость
Главный символ мужества и стойкости Беларуси. На территории вы увидите:
- Главный вход «Звезда», монумент «Мужество, скульптурную композицию «Жажда» — драматический памятник защитникам, оставшимся без воды
- Свято-Николаевский гарнизонный собор — православный храм с непростой судьбой, находящийся в самом сердце цитадели
- Холмские и Тереспольские ворота — сохранившиеся свидетели первых часов войны
После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по улице Советской.
Организационные детали
- Едем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсия начинается и завершается в Минске. Мы проедем 800 км. Длительность — около 16 часов.
- В стоимость включено:
— Транспортное обслуживание по всему маршруту
— Сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту
— Входные билеты + экскурсия по территории Брестской крепости и Музею
— Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту
- Дополнительно оплачивается обед —30 BYN за одного человека
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|5670 ₽
|Стандартный
|5940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У красного Костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 41725 туристов
Наша компания с 2019 года работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одни
Входит в следующие категории Минска
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