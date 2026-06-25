«Минск: Доброе утро, столица!» - пешеходная экскурсия по городу

Приглашаем вас на утреннюю пешеходную экскурсию по Минску.
Это лучшее время, чтобы увидеть столицу в особом свете: пока улицы ещё не слишком оживлённые, город открывается спокойным, свежим и по-своему уютным.
За 2 часа вы познакомитесь с главными символами Минска, узнаете его историю и легенды, прочувствуете атмосферу города, который просыпается и начинает свой день.
Это лучшее время, чтобы увидеть столицу в особом свете: пока улицы ещё не слишком оживлённые, город открывается спокойным, свежим и по-своему уютным.
За 2 часа вы познакомитесь с главными символами Минска, узнаете его историю и легенды, прочувствуете атмосферу города, который просыпается и начинает свой день.
Описание экскурсииЛучшее время для знакомства с Минском Мы начнём экскурсию на площади Независимости. Познакомимся с Красным костёлом — одним из самых узнаваемых зданий города. Здесь вы услышите о его драматичной истории, архитектуре и судьбе в советское время. Затем прогулка продолжится по проспекту Независимости — главной артерии столицы. Утром этот проспект особенно красив: спокойный ритм, мягкий свет, открывающий величие сталинского ампира. По пути вы увидите значимые здания и площади, услышите истории о том, как формировался облик центра. Через дворики и узкие улочки мы выйдем в Троицкое предместье — уютный уголок старого Минска. Утром оно выглядит по-особенному: пустынные улочки, вид на реку Свислочь и неспешная атмосфера. Завершим экскурсию у Острова Слёз — мемориала, наполненного символикой и трогательными историями. Важная информация:
- Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ в день проведения экскурсии.
- Экскурсию для вас проведёт опытный сертифицированный гид.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Независимости
- Дом правительства
- Красный костёл (костёл Святого Симеона)
- Старинная аптека
- Минское замчище
- Троицкое предместье
- Верхний город
- Снесенная церковь
- Тюрьма на Володарского
- Костел Пресвятой Девы Марии
- Улица Революционная
- Красный костел
- Минская ратуша
- Гостиница «Европа»
- Собор святых Петра и Павла
- Свято-Духов кафедральный собор
- Дворец Республики
- Остров слез
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Независимости
Завершение: Верхний город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ в день проведения экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт опытный сертифицированный гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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