Эта экскурсия поможет вам быстро сориентироваться и увидеть главное — без суеты и перегрузки.
Вы проедете по центральным магистралям Минска, остановитесь в знаковых точках и прогуляетесь по Старому городу.
Гид не просто покажет локации, а свяжет их в цельную историю — о прошлом, архитектуре и ритме современной столицы.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Площадь Независимости.
- Площадь Свободы.
- Троицкое предместье.
- Проспект Независимости.
- Проспект Победителей.
- Национальную библиотеку Беларуси.
- Дворец Независимости.
- Спортивные объекты города.
Вы узнаете
- Как формировался Минск и почему его архитектура выглядит именно так.
- Чем отличается исторический центр от послевоенной застройки.
- Какую роль играют главные площади в жизни города.
- Как город сочетает советское наследие и современную архитектуру.
- Какие места стоит посетить после экскурсии — кафе, музеи и районы для прогулок.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz Vito.
- По запросу предоставляются детские кресла.
- Можем провести экскурсию для больших групп — детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 103 туристов
С 2017 года я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов по историческим и познавательным местам нашей страны. Сотрудничаю с профессиональными и опытными водителями. Мы гарантируем безопасность и комфорт на протяжении всей поездки.
