Вас ждёт уникальная экскурсия по Минску, где история встречается с современностью.
Прогулка по Верхнему городу познакомит с древними храмами и узкими улочками, а поездка по современным проспектам - с футуристическими сооружениями.
Узнайте о белорусском этносе, религиозных влияниях и значимых событиях, сформировавших облик столицы. Посетите смотровую площадку Национальной библиотеки и насладитесь панорамным видом на город
- 🏛️ Увидеть старинные храмы и узкие улочки
- 🏙️ Прокатиться по современным проспектам
- 📚 Посетить Национальную библиотеку
- 🌉 Полюбоваться видом с высоты
- 🕍 Узнать о религиозной истории Беларуси
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Верхний город
- Проспект Победителей
- Проспект Незалежности
- Площадь Свободы
- Площадь Якуба Колоса
- Площадь Победы
- Национальная библиотека
Описание экскурсии
- Начнём прогулку со Старого города. Вы узнаете, где когда-то было древнее городище, увидите место слияния рек Свислочь и Немига.
- Прогуляемся по Верхнему городу, посмотрим на старинные храмы, каменные дома и узкие улочки.
- Посетим старейший в Минске православный храм и главный католический костел, рассмотрим первую в городе синагогу.
- А затем поедем по современному Минску, прокатимся по двум главным его проспектам — Победителей и Незалежности, — увидим площади Свободы, Якуба Колоса, Победы.
- Полюбуемся резиденцией Президента РБ, новыми спортивными сооружениями, построенными в футуристическом стиле, посетим смотровую площадку Национальной Библиотеки и оценим столицу Белоруссии с высоты птичьего полёта.
Вы узнаете:
- Как возник белорусский этнос.
- С чего начало формироваться минское княжество.
- Кто такие иезуиты, бернардинцы, как их монастыри появились на территории Белой Руси и какие тайные цели они преследовали.
- Как православие и католичество оказывало влияние на историю Беларуси.
- И многое другое.
Организационные детали
- Входные билеты на смотровую площадку библиотеки оплачиваются дополнительно — 10 бел. руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У минского ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 6309 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
9 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно. В назначенное время к нашему отелю подъехал микроавтобус с экскурсоводом Натальей и мы отправились на знакомство с городом. Наталья показала и рассказала обо всех интересных местах, погрузила нас в историю города. Три часа прошли не заметно. Спасибо большое!
Ю
Юлия
15 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно провели время в Минске. На автобусе путешествовать очень комфортно.
