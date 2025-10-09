Мои заказы

По Минску и Менску на микроавтобусе

Путешествие по Минску откроет вам тайны старого Менска и современного города. Увидите исторические и современные достопримечательности столицы Беларуси
Вас ждёт уникальная экскурсия по Минску, где история встречается с современностью.

Прогулка по Верхнему городу познакомит с древними храмами и узкими улочками, а поездка по современным проспектам - с футуристическими сооружениями.

Узнайте о белорусском этносе, религиозных влияниях и значимых событиях, сформировавших облик столицы. Посетите смотровую площадку Национальной библиотеки и насладитесь панорамным видом на город
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть старинные храмы и узкие улочки
  • 🏙️ Прокатиться по современным проспектам
  • 📚 Посетить Национальную библиотеку
  • 🌉 Полюбоваться видом с высоты
  • 🕍 Узнать о религиозной истории Беларуси
По Минску и Менску на микроавтобусе© Валерия
По Минску и Менску на микроавтобусе© Валерия
По Минску и Менску на микроавтобусе© Валерия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Верхний город
  • Проспект Победителей
  • Проспект Незалежности
  • Площадь Свободы
  • Площадь Якуба Колоса
  • Площадь Победы
  • Национальная библиотека

Описание экскурсии

  • Начнём прогулку со Старого города. Вы узнаете, где когда-то было древнее городище, увидите место слияния рек Свислочь и Немига.
  • Прогуляемся по Верхнему городу, посмотрим на старинные храмы, каменные дома и узкие улочки.
  • Посетим старейший в Минске православный храм и главный католический костел, рассмотрим первую в городе синагогу.
  • А затем поедем по современному Минску, прокатимся по двум главным его проспектам — Победителей и Незалежности, — увидим площади Свободы, Якуба Колоса, Победы.
  • Полюбуемся резиденцией Президента РБ, новыми спортивными сооружениями, построенными в футуристическом стиле, посетим смотровую площадку Национальной Библиотеки и оценим столицу Белоруссии с высоты птичьего полёта.

Вы узнаете:

  • Как возник белорусский этнос.
  • С чего начало формироваться минское княжество.
  • Кто такие иезуиты, бернардинцы, как их монастыри появились на территории Белой Руси и какие тайные цели они преследовали.
  • Как православие и католичество оказывало влияние на историю Беларуси.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Входные билеты на смотровую площадку библиотеки оплачиваются дополнительно — 10 бел. руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У минского ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 6309 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальше

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анастасия
9 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно. В назначенное время к нашему отелю подъехал микроавтобус с экскурсоводом Натальей и мы отправились на знакомство с городом. Наталья показала и рассказала обо всех интересных местах, погрузила нас в историю города. Три часа прошли не заметно. Спасибо большое!
Ю
Юлия
15 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно провели время в Минске. На автобусе путешествовать очень комфортно.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Большая прогулка по Минску
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 15:30
13 ноя в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Другой Минск
Пешая
2 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:30
13 ноя в 12:00
8500 ₽ за всё до 8 чел.
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
15 ноя в 10:00
17 ноя в 10:30
8500 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске