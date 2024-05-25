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славных страницах истории города, и о печальном времени существования еврейского гетто на территории Минска, узнали о том, чем живет современный город: увидели основные спортивные объекты, театры, музеи, парки (так сказать - задел на будущее)). Экскурсия по Минску была первой в нашем путешествии по Беларуси, поэтому интересны были и тонкости гастрономического туризма, в чем Дмитрий с большим удовольствием нас посвятил): вместе мы посетили Комаровский рынок, продегустировали и приобрели местную мясную продукцию, а завершилась встреча в прекрасном аутентичном ресторанчике белорусской кухни" Кухмистер"- дегустационный сет драников и колдуны с грибным соусом не оставили нас равнодушными, впрочем как и экскурсия с Дмитрием… Еще раз спасибо за любовь к родному городу и стране -это заразительно)))