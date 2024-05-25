Дворец независимости – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец независимости» в Минске, цены от 360 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Начали знакомство с Минском с авторской экскурсии Вячеслава по рекомендации друзей. Хотелось бы помочь с выбором и другим, оставив свой отзыв. Мы
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    были в Минске всего два дня и очень рады, что в первый же день утром посетили индивидуальную экскурсию. Очень рекомендую: брать индивидуальную экскурсию, планировать проведение в первый день приезда, выбрать экскурсию Вячеслава. Огромная благодарность Вячеславу за интересную и позитивную экскурсию! Понравилась и мамам, и детям-подросткам. Посетили много мест, узнали много нового, не устали, спланировали что и когда посетить самостоятельно. Удачи Вам в Вашей интересной работе! Будем ждать новых предложений!

  • С
    Семенов
    13 мая 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    10 мая были на групповой экскурсии под чутким руководством Вячеслава. Понравилось все! Во первых сама экскурсия довольно динамичная и не
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    пергружена историческими фактами и хрестоматийными примерами. Во вторых четко построен ряд достопримечательностей, так, чтобы мозг туриста запомнил главное)) отдельное спасибо за чувство юмора Вячеслава. В машине чисто и комфортно. Рекомендуем однозначно.

  • П
    Пелагея
    30 апреля 2024
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Добрый день, Дмитрий это гид и экскурсовод от Бога, вся семья в восторге от того как информация была преподнесена. Это
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    было восхитительно дети не отходили, слушали…,а это на минуточку 4 часа. Наша семья побывала в исторической саге о Менске/Минске. Дмитрий, низкий Вам поклон и исторических завоеваний знаний. 👌 Обаятельно вернемся к вам!

  • Н
    Нелли
    27 апреля 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Отличная организация, насыщенная и интересная программа, Вячеслав очень увлекательно рассказывает и может найти подход к каждому. Чувствуется, что Вячеслав любит то, что делает и тот город о котором рассказывает. Это очень заряжает и вовлекает.
  • Т
    Татьяна
    31 марта 2024
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Огромное спасибо Дмитрию за обзорную экскурсию по Минску. В дружеской атмосфере мы (двое взрослых и ребенок 11 лет) познали и о
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    славных страницах истории города, и о печальном времени существования еврейского гетто на территории Минска, узнали о том, чем живет современный город: увидели основные спортивные объекты, театры, музеи, парки (так сказать - задел на будущее)). Экскурсия по Минску была первой в нашем путешествии по Беларуси, поэтому интересны были и тонкости гастрономического туризма, в чем Дмитрий с большим удовольствием нас посвятил): вместе мы посетили Комаровский рынок, продегустировали и приобрели местную мясную продукцию, а завершилась встреча в прекрасном аутентичном ресторанчике белорусской кухни" Кухмистер"- дегустационный сет драников и колдуны с грибным соусом не оставили нас равнодушными, впрочем как и экскурсия с Дмитрием… Еще раз спасибо за любовь к родному городу и стране -это заразительно)))

  • С
    Сергей
    4 марта 2024
    Минск на авто
    Отлично провели время. Это стоит своих денег, потому что город без хорошей истории это всего лишь бетонные стены, а с хорошим гидом эти стены «оживают» и впечатления остаются в памяти на всю жизнь. Спасибо большое за экскурсию!
  • М
    Марина
    23 января 2024
    Минск на авто
    Вадим замечательно организовал преподнесение материала и удобство его усвоения, самые важные места с комфортом и по делу донес до нас - туристов; любит историю, любит свой край, рекомендуем однозначно!
  • О
    Оксана
    10 января 2024
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Были на экскурсии 02.01.24. Гид Дарина просто замечательный рассказчик, отлично знает город, любит свое дело. Посетили знаковые места Минска, получили
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    много информации об истории и современности города, а главное - хорошее впечатление и желание вернуться. Хотела бы отметить еще организатора экскурсии Дмитрия, спасибо за заботу и внимание.

  • Я
    Яна
    5 марта 2023
    Минск через столетия (обзорная)
    Все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дворец независимости»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Дворец независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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