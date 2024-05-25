1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия25 мая 2024Начали знакомство с Минском с авторской экскурсии Вячеслава по рекомендации друзей. Хотелось бы помочь с выбором и другим, оставив свой отзыв. Мы
- ССеменов13 мая 202410 мая были на групповой экскурсии под чутким руководством Вячеслава. Понравилось все! Во первых сама экскурсия довольно динамичная и не
- ППелагея30 апреля 2024Добрый день, Дмитрий это гид и экскурсовод от Бога, вся семья в восторге от того как информация была преподнесена. Это
- ННелли27 апреля 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Отличная организация, насыщенная и интересная программа, Вячеслав очень увлекательно рассказывает и может найти подход к каждому. Чувствуется, что Вячеслав любит то, что делает и тот город о котором рассказывает. Это очень заряжает и вовлекает.
- ТТатьяна31 марта 2024Огромное спасибо Дмитрию за обзорную экскурсию по Минску. В дружеской атмосфере мы (двое взрослых и ребенок 11 лет) познали и о
- ССергей4 марта 2024Отлично провели время. Это стоит своих денег, потому что город без хорошей истории это всего лишь бетонные стены, а с хорошим гидом эти стены «оживают» и впечатления остаются в памяти на всю жизнь. Спасибо большое за экскурсию!
- ММарина23 января 2024Вадим замечательно организовал преподнесение материала и удобство его усвоения, самые важные места с комфортом и по делу донес до нас - туристов; любит историю, любит свой край, рекомендуем однозначно!
- ООксана10 января 2024Были на экскурсии 02.01.24. Гид Дарина просто замечательный рассказчик, отлично знает город, любит свое дело. Посетили знаковые места Минска, получили
- ЯЯна5 марта 2023Минск через столетия (обзорная)Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дворец независимости»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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