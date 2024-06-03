О Ольга Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия читать дальше формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга. Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился

Н Наталия Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия читать дальше цоколя и первого этажа. Обзорности, как и называется экскурсия не получилось. Организаторы, учтите пожалуйста. К Алине, экскурсоводу никаких замечаний нет. Молодец! Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне

С Светлана Автобусная экскурсия по вечернему Минску читать дальше особенности. Это было полезно перед началом собственного осмотра города. Немного постояли в пробке, но в тайминг уложились. Гид Тимур заботливо провел нас по достопримечательностям, хорошо образован с прекрасной речью. Что-то помешало поставить 5 звезд. Может не хватает какой-то изюминки. Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные

К Клавдия Автобусная экскурсия по вечернему Минску читать дальше Было интересно, познавательно! Время пролетело незаметно! Не было шипящего микрофона, Тимур говорил громко, четко, понятно… все слушали внимательно) Автобус чистый комфортный! Отдельное спасибо Павлу за аккуратное вождение! Однозначно рекомендуем!!! Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!

С Светлана Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия За 3 часа увидели все главные достопримечательности и узнали историю Минска. Все было прекрасно организовано.

Ж Жанна Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!

М Мария Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия Хорошо организованная экскурсия, но если стоять далеко от экскурсовода-плохо слышно. По факту экскурсия закончилась через 2,5 ч после начала. далее отвезли обратно на вокзал. А так последние 30 минут экскурсия была сжата: показали лишь значимые объекты на пр. Независимости:"посмотрите налево-посмотрите направо".

А Александр История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую

Г Галина История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.