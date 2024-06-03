1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
- ННаталия31 мая 2024Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
- ССветлана31 мая 2024Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные
- ККлавдия31 мая 2024Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!
- ССветлана28 мая 2024За 3 часа увидели все главные достопримечательности и узнали историю Минска. Все было прекрасно организовано.
- ЖЖанна23 мая 2024Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
- ММария21 мая 2024Хорошо организованная экскурсия, но если стоять далеко от экскурсовода-плохо слышно. По факту экскурсия закончилась через 2,5 ч после начала. далее отвезли обратно на вокзал. А так последние 30 минут экскурсия была сжата: показали лишь значимые объекты на пр. Независимости:"посмотрите налево-посмотрите направо".
- ААлександр18 мая 2024Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую
- ГГалина15 мая 2024Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.
- ММарина13 мая 20243 мая ездили на обзорную экскурсию по Минску. Все очень понравилось: начиная с организации поездки и заканчивая самой экскурсией. Был
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минск-Арена»
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