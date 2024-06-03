Минск-Арена – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Минск-Арена» в Минске, цены от 445 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445 за человека
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
    читать дальше

    формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга.

  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
    читать дальше

    цоколя и первого этажа. Обзорности, как и называется экскурсия не получилось. Организаторы, учтите пожалуйста. К Алине, экскурсоводу никаких замечаний нет. Молодец!

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные
    читать дальше

    особенности. Это было полезно перед началом собственного осмотра города. Немного постояли в пробке, но в тайминг уложились. Гид Тимур заботливо провел нас по достопримечательностям, хорошо образован с прекрасной речью. Что-то помешало поставить 5 звезд. Может не хватает какой-то изюминки.

  • К
    Клавдия
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!
    читать дальше

    Было интересно, познавательно! Время пролетело незаметно! Не было шипящего микрофона, Тимур говорил громко, четко, понятно… все слушали внимательно) Автобус чистый комфортный! Отдельное спасибо Павлу за аккуратное вождение! Однозначно рекомендуем!!!

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
    За 3 часа увидели все главные достопримечательности и узнали историю Минска. Все было прекрасно организовано.
  • Ж
    Жанна
    23 мая 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
    Хорошо организованная экскурсия, но если стоять далеко от экскурсовода-плохо слышно. По факту экскурсия закончилась через 2,5 ч после начала. далее отвезли обратно на вокзал. А так последние 30 минут экскурсия была сжата: показали лишь значимые объекты на пр. Независимости:"посмотрите налево-посмотрите направо".
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
    3 мая ездили на обзорную экскурсию по Минску. Все очень понравилось: начиная с организации поездки и заканчивая самой экскурсией. Был
    читать дальше

    комфортабельный небольшой автобус. Места для экскурсии выбраны хорошо. Много интересной информации. Экскурсовод рассказывала интересно и отвечала на все дополнительные вопросы. Было время все сфотографировать, прогуляться и "напитаться" историей города. Однозначно будем рекомендовать экскурсию своим друзьям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минск-Арена»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
  2. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
  3. История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
  4. Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
  5. Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Минск-Арена" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 445 до 8 050 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Минск-Арена», 152 ⭐ отзыва, цены от 445₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам