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Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.

Вадим Х.
Вадим Х. – Гид из Минска
Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $60 за экскурсию

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Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.
Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Троицкое предместье
  • Октябрьскую площадь
  • Дворец Республики
  • Смотровую площадку Верхнего города
  • Городскую Ратушу
  • Остров Скорби и Мужества
В течение двух часов вы узнаете историю 📖 возникновения города, познакомитесь с красивейшими и наиболее значимыми местами столицы ⭐️. Мы осмотрим верхний город 🏙️ со старейшей церковно-монастырской застройкой. Познакомимся с хорошо сохранившейся исторической застройкой города - Троицким предместьем, побываем на Острове 🏝️ Скорби и Мужества посреди реки Свислочь.
Я рекомендую лучшие места, где стоит побывать в свободное время, и кафе, где можно отведать национальную кухню 🥧. Также отвечу на все интересующие вопросы.
Минск ждет Вас!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Городская ратуша
Место завершения
🏁 Октябрьская площадь
Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.
Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.
Минск - из глубин средневековья к современному мегаполису.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим Х.
Вадим Х.
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