В течение двух часов вы узнаете историю 📖 возникновения города, познакомитесь с красивейшими и наиболее значимыми местами столицы ⭐️. Мы осмотрим верхний город 🏙️ со старейшей церковно-монастырской застройкой. Познакомимся с хорошо сохранившейся исторической застройкой города - Троицким предместьем, побываем на Острове 🏝️ Скорби и Мужества посреди реки Свислочь.

Я рекомендую лучшие места, где стоит побывать в свободное время, и кафе, где можно отведать национальную кухню 🥧. Также отвечу на все интересующие вопросы.

Минск ждет Вас!