И Ирина От Менска до Минска: прогулка по историческому центру Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.

О Ольга Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.

С Светлана Групповая пешеходная экскурсия по Минску читать дальше если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек) Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,

Н Наталия Групповая пешеходная экскурсия по Минску Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍

Н Наталья От Менска до Минска: прогулка по историческому центру читать дальше Видели и современные здания, и старинные, и чудесное Троицкое предместье, и Остров слез. Воспользовались гастрономическими советами Елены - посетили бар, кафе и ресторан, которые она посоветовала. Самые приятные воспоминания о проведенном с Еленой времени. Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было интересно и не устать.

Н Наталия Групповая пешеходная экскурсия по Минску Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻

Т Татьяна Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!

Е Екатерина От Менска до Минска: прогулка по историческому центру Экскурсия очень понравилась. Елена очень доступно все рассказывает. Интересный маршрут, заглянули в различные дворики, в которые сами бы точно зайти не догадались. Спасибо большое за положительные эмоции

Е Екатерина В Минске есть, пить, по душам говорить Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)