Дворец Республики – экскурсии в Минске

Найдено 8 экскурсий в категории «Дворец Республики» в Минске, цены от 31 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500 за всё до 20 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
По ключевым местам Минска на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
🚌 На автобусе
Групповая
1 час 15 минут
122 отзыва
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
    Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
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    если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек)

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
    Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было интересно и не устать.
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    Видели и современные здания, и старинные, и чудесное Троицкое предместье, и Остров слез. Воспользовались гастрономическими советами Елены - посетили бар, кафе и ресторан, которые она посоветовала. Самые приятные воспоминания о проведенном с Еленой времени.

    Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы былоБыли на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы былоБыли на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы былоБыли на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы былоБыли на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
    Экскурсия очень понравилась. Елена очень доступно все рассказывает. Интересный маршрут, заглянули в различные дворики, в которые сами бы точно зайти не догадались. Спасибо большое за положительные эмоции
  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)
  • С
    Сергей
    4 марта 2024
    Минск на авто
    Отлично провели время. Это стоит своих денег, потому что город без хорошей истории это всего лишь бетонные стены, а с хорошим гидом эти стены «оживают» и впечатления остаются в памяти на всю жизнь. Спасибо большое за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дворец Республики»

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  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Дворец Республики" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 31 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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