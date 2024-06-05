Остров Мужества и Скорби – экскурсии в Минске

Найдено 18 экскурсий в категории «Остров Мужества и Скорби» в Минске, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
310 отзывов
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595 за человека
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
227 отзывов
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1 650 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
162 отзыва
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445 за человека
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
381 отзыв
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
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    рассказами. Она смогла передать атмосферу города, его историю и культуру так, что мы были полностью погружены в это удивительное путешествие. Наталия обладает невероятной харизмой и знанием материала, что сделало экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Водителю выражаем отдельную благодарность. Благодарим от всей души за этот незабываемый опыт! Рекомендуем всем посетить экскурсию с Наталией – вы не пожалеете!

    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
    Алина, просто умничка! Как же приятно было её слушать:)
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
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    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
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    экскурсии с гидом Анатолием - очень познавательно, эмоционально, чувствуется не только знание истории, биографии значимых деятелей политики и искусства, но и любовь и гордость за свою страну.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
    все четко, на месте доплатили разницу по карте "Мир". Микроавтобус комфортный с кондиционером. Экскурсовод грамотный, очень интересно. Все достопримечательности конечно не показали, лишь часть. При экскурсии запишите куда сходить, и потом спокойно все обойдёте и фотографируетесь.
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Интересно и удобный автобус)
    Интересно и удобный автобус)Интересно и удобный автобус)Интересно и удобный автобус)
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Минск XXL - на автомобиле
    Отличная экскурсия, без лишнего, все по делу, с поставленной задачей гид справился. Спасибо
  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо гиду Дарье! Познавательно, легкая подача информации. На наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересный маршрут. Экскурсию заказали на 10 часов утра, но в летнее время можно раньше, меньше экскурсионных групп, возможность сделать хорошие фотографии.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Отличная ознакомительная экскурсия по основным достопримечательностям. Рекомендуем с нее начать ваше посещение Минска.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Были в Минске проездом по-работе. Хотелось узнать немного о городе. Очень рады, что взяли индивидуальную экскурсию у данного организатора. Все
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    было четко по времени, отличная машина с водителем (веселый и вежливый водитель Дмитрий) и интересный рассказчик Виталий. Время пролетело незаметно. Экскурсией довольны, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Остров Мужества и Скорби»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
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  3. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
  4. Минск изнутри
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  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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