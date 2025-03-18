Это увлекательное путешествие по Минску предлагает взглянуть на город с новой стороны.
Гости смогут погрузиться в атмосферу исторических улиц и ощутить дух времени, прогуливаясь по местам с богатым прошлым.
Уникальная возможность узнать о жизни в районе Ляховка, который из криминального стал модным, а также увидеть знаменитые башни-близнецы вокзала и здания, где работали легендарные сыщики. Эта экскурсия обещает незабываемые впечатления и новые открытия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Узнать историю башен-близнецов вокзала
- 🏛️ Прогуляться по аристократичным улицам
- 🎨 Посетить хипстерский район Ляховка
- 📸 Сделать фото с уличными инсталляциями
- 🕵️♂️ Услышать истории о сыщиках 20 века
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Башни-близнецы вокзала
- Аристократичные улицы
- Ляховка
Описание экскурсии
Башни-близнецы вокзала. Мы рассмотрим «ворота города», которые впитали в себя ритм жизни мегаполиса. Расскажу вам историю вокзала и его башен.
Аристократичные улицы 19-20 веков. Пройдём по живому музею сохранившейся архитектуры прошлого и обсудим судьбы доходных домов. Вы увидите здания, где работали Шерлоки Холмсы 20 века, и банк, в котором появились первые в Российской империи доллары.
Ляховка. Затем мы отправимся в одну из самых загадочных частей столицы. Когда-то это был район бандитских разборок, сегодня — хипстерский оазис с уникальным стрит-артом. Вы окажетесь в местах съёмок культовых «Стиляг» и сделаете фото с уличными инсталляциями.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 мар 2025
Экскурсия замечательная, стартует от жд вокзала Минска. Очень интересно было слушать Оксану и представлять Минск прошлого, что было на месте этих зданий. Далее прогулка по центральным улочкам, рассказ о том, с чего все начиналось и к чему пришло. Замечательная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно:) Однозначно советую!
