Это увлекательное путешествие по Минску предлагает взглянуть на город с новой стороны. Гости смогут погрузиться в атмосферу исторических улиц и ощутить дух времени, прогуливаясь по местам с богатым прошлым. Уникальная возможность узнать о жизни в районе Ляховка, который из криминального стал модным, а также увидеть знаменитые башни-близнецы вокзала и здания, где работали легендарные сыщики. Эта экскурсия обещает незабываемые впечатления и новые открытия

Башни-близнецы вокзала. Мы рассмотрим «ворота города», которые впитали в себя ритм жизни мегаполиса. Расскажу вам историю вокзала и его башен.

Аристократичные улицы 19-20 веков. Пройдём по живому музею сохранившейся архитектуры прошлого и обсудим судьбы доходных домов. Вы увидите здания, где работали Шерлоки Холмсы 20 века, и банк, в котором появились первые в Российской империи доллары.

Ляховка. Затем мы отправимся в одну из самых загадочных частей столицы. Когда-то это был район бандитских разборок, сегодня — хипстерский оазис с уникальным стрит-артом. Вы окажетесь в местах съёмок культовых «Стиляг» и сделаете фото с уличными инсталляциями.