Знакомство с Минском начнем у точки, прозванной архитекторами парадными воротами Страны Советов. Далее, исключив всякое перемещения на автомобиле, своим ходом и не всегда по узким улочкам направимся к месту в городе, где решается судьба Республики Беларусь, в центре там уже долгое время стоит Ленин.

После, познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, доберёмся до точки, где город начался. В историческом центре столицы узнаем о "кухне Минска" в период от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. Разберемся с тем, что не так в названии города.

Добравшись до площади Свободы поднимем тему магдебургского права и музыки, перекинем мостик от иезуитов в современность и уже после направимся в сторону локации, где аккумулируется вид искусства вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и ещё многое другое.

На площади Победы окажемся в пункте, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран.