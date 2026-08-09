Знакомство с Минском начнем у точки, прозванной архитекторами парадными воротами Страны Советов. Далее, исключив всякое перемещения на автомобиле, своим ходом и не всегда по узким улочкам направимся к месту в городе, где решается судьба Республики Беларусь, в центре там уже долгое время стоит Ленин. После, познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, доберёмся до точки, где город начался. В историческом центре столицы узнаем о "кухне Минска" в период от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. Разберемся с тем, что не так в названии города. Добравшись до площади Свободы поднимем тему магдебургского права и музыки, перекинем мостик от иезуитов в современность и уже после направимся в сторону локации, где аккумулируется вид искусства вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и ещё многое другое. На площади Победы окажемся в пункте, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).