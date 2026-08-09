Прогулки по Минску хороши в любое время года, а мы знаем, как превратить их в увлекательное путешествие во времени! Пройдитесь по центру в комфортном темпе, пока наш аудиогид будет рассказывать вам истории о иезуитах и сталинском ампире, зарождении города и советской эпохе, годах войны и других важных событиях в прошлом столицы Беларуси.
Описание экскурсии
Знакомство с Минском начнем у точки, прозванной архитекторами парадными воротами Страны Советов. Далее, исключив всякое перемещения на автомобиле, своим ходом и не всегда по узким улочкам направимся к месту в городе, где решается судьба Республики Беларусь, в центре там уже долгое время стоит Ленин. После, познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, доберёмся до точки, где город начался. В историческом центре столицы узнаем о "кухне Минска" в период от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. Разберемся с тем, что не так в названии города. Добравшись до площади Свободы поднимем тему магдебургского права и музыки, перекинем мостик от иезуитов в современность и уже после направимся в сторону локации, где аккумулируется вид искусства вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и ещё многое другое. На площади Победы окажемся в пункте, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Монумент Победы
- Дом правительства
- Ворота Минска
- Колокол Нагасаки
- Костёл Святого Симеона и Святой Елены
- Площадь Независимости
- ГУМ
- Кафедральный собор Сошествия Святого Духа
- Дворец Республики
- Белорусская государственная академия музыки
- Архикафедральный костёл Девы Марии
- Минская городская ратуша
- Церковь Святого Духа
- Большой театр Беларуси
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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