Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру

Минск

Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Победы
  • Монумент Победы
  • Дом правительства
  • Ворота Минска
  • Колокол Нагасаки
  • Костёл Святого Симеона и Святой Елены
  • Площадь Независимости
  • ГУМ
  • Кафедральный собор Сошествия Святого Духа
  • Дворец Республики
  • Белорусская государственная академия музыки
  • Архикафедральный костёл Девы Марии
  • Минская городская ратуша
  • Церковь Святого Духа
  • Большой театр Беларуси
Знакомство с Минском начнем у точки, прозванной архитекторами парадными воротами Страны Советов. Далее, исключив всякое перемещения на автомобиле, своим ходом и не всегда по узким улочкам направимся к месту в городе, где решается судьба Республики Беларусь, в центре там уже долгое время стоит Ленин.
После, познакомившись с тем, как в Минске воплотился сталинский ампир, доберёмся до точки, где город начался. В историческом центре столицы узнаем о "кухне Минска" в период от первого упоминания до начала Великой Отечественной войны. Разберемся с тем, что не так в названии города.
Добравшись до площади Свободы поднимем тему магдебургского права и музыки, перекинем мостик от иезуитов в современность и уже после направимся в сторону локации, где аккумулируется вид искусства вобравший в себя литературу, музыку, хореографию, вокал и ещё многое другое.
На площади Победы окажемся в пункте, который редко минуют официальные делегации и первые лица стран.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
$12.5

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Завершение: Площадь Победы
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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