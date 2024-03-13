Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Исследуйте сердце Минска в рамках уникальной двухчасовой экскурсии, начиная с живописной Привокзальной площади и заканчивая историческим Верхним городом.
Этот маршрут охватывает важнейшие достопримечательности и архитектурные шедевры, отражающие дух белорусской столицы.
Путешественники узнают множество захватывающих историй, связанных с каждым местом, и смогут оценить уникальное сочетание исторического наследия и современности.
Впечатляющая прогулка по Площади Независимости, проспекту Независимости и Александровскому скверу предоставит возможность насладиться красотой и величием Минска
Этот маршрут охватывает важнейшие достопримечательности и архитектурные шедевры, отражающие дух белорусской столицы.
Путешественники узнают множество захватывающих историй, связанных с каждым местом, и смогут оценить уникальное сочетание исторического наследия и современности.
Впечатляющая прогулка по Площади Независимости, проспекту Независимости и Александровскому скверу предоставит возможность насладиться красотой и величием Минска
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска: башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером, трофейные башенные часы и сам комплекс современного железнодорожного вокзала.
- Площадь Независимости с уникальной застройкой разных эпох: вы увидите Красный костёл, Дом правительства и необычный памятник Ленину — и узнаете забавные и трагические истории их создания. А также зайдёте в здание Главпочтамта и оцените его интерьеры.
- Проспект Независимости. Вы прогуляетесь по этому самому парадному проспекту Минска, увидите здания МВД и КГБ, минский стадион «Динамо», здание Исполнительного секретариата СНГ. Здесь же вы оцените застройку в стиле неоклассицизма — Национальный банк Республики Беларусь, ГУМ, Национальный художественный музей и не только.
- Александровский сквер (бывшая Староместская площадь). Отыщем самый старый минский фонтан, осмотрим Национальный академический театр и здание Администрации президента.
- Верхний город. Через Октябрьскую площадь с дворцами Независимости и Профсоюзов мы попадём в уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 вв.
Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в историю и современную жизнь Беларуси и её столицы!
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 12306 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
13 мар 2024
Виталий был великолепен. В начале произошло немного смятение, несмотря на то что в описании указано «группа экскурсоводов» все таки надо предупреждать нас, туристов, с кем назначена встреча, но это больше вопрос к организации. Два часа по Минску прошли динамично, интересно, познавательно и с юмором. Все понравилось, какие-то моменты захотелось изучить подробнее) спасибо Виталию, при случае будем рекомендовать!
О
Ольга
7 мар 2024
Решение провести свободное время между самолётом и поездом на экскурсии было правильным. Отличная экскурсия!
Инна
6 мар 2024
Очень познавательная экскурсия
Е
Елена
2 мар 2024
Огромное спасибо экскурсоводу Павлу!!! Замечательная пешеходная экскурсия! Было ооочень интересно!!! Прогулка по центру Минска. С заходом в очень живописные дворики! Гуляли с подругой в свой один на двоих день рождения!!! Замечательный подарок! Спасибо всем!!! Обязательно ещё к вам обратимся. И уже порекомендовали своим друзьям!
О
Ольга
19 фев 2024
Экскурсию провела Виктория- профессионал своего дела. Историю знает,город свой любит, хорошо ориентируется в информации, отвечает на все вопросы. Рассказывает не скучно, ребенку 11 лет было интересно. Спасибо 👍
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