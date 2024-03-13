Виталий был великолепен. В начале произошло немного смятение, несмотря на то что в описании указано «группа экскурсоводов» все таки надо предупреждать нас, туристов, с кем назначена встреча, но это больше вопрос к организации. Два часа по Минску прошли динамично, интересно, познавательно и с юмором. Все понравилось, какие-то моменты захотелось изучить подробнее) спасибо Виталию, при случае будем рекомендовать!