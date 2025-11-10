В ходе экскурсии вы узнаете о истории города, о его появлении на страницах летописей, основании и возрождении после многочисленных войн и пожаров.
Описание экскурсии
Ожидаемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по значимым местам белорусской столицы! Маршрут продуман так, чтобы вы смогли насладиться красотой и историей города.
Начало путешествия
Вас ждет Привокзальная площадь, где вы увидите современный железнодорожный вокзал, ставший символом прогресса столицы. Далее идти к площади Независимости — административному и политическому центру города.
Исторические моменты
Вы услышите интересные факты о строительстве монументального Дома Правительства, выполненного исключительно вручную, и узнаете печальную легенду, связанную с Красным костелом.
Уникальные достопримечательности
Пройдите по проспекту Независимости — самому широкому проспекту города, чей дизайн вдохновлен Невским проспектом в Санкт-Петербурге. Проспект является ярким примером стиля сталинского ампира и претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Погружение в историю
На территории древнего Замчища вы сможете прикоснуться к истории города, узнав о летописном Менске, обладавшем своими уникальными чертами, и задать вопросы о богатыре Менеске и его мельнице.
Завораживающие площади
На площади Свободы вас встретят восстановленная городская Ратуша, Гостиный двор и костел Пречистой Девы Марии. Узнайте о главной святыни кафедрального собора Святого Духа — минской иконе Божьей Матери и ее чудесах.
Тихие улочки и парки
Погрузитесь в атмосферу XIX века, прогулявшись по улочкам Троицкого предместья. Затем встретитесь с площадью парком, названным в честь известного народного поэта Янки Купалы, а также посетите детский центральный парк им. М. Горького.
Завершающий аккорд
Экскурсия завершится у Монумента Победы — важного символа памяти о воинах, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.
Откройте для себя Минск с новой стороны и погрузитесь в его богатую историю и культуру!
С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пл. Независимости
- Пр-т Независимости
- Пл. Свободы
- Пр-т Победителей
- Парк Победы
- Комсомольское озеро
- Остров слёз
- Троицкое предместье
- Парк ИМ.Я. Купалы
- Парк им. Горького
- Монумент Победы и др
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи, памятники архитектуры
- Пожертвования в храмах (по желанию)