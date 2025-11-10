Обзорная экскурсия по Минску знакомит с городом-героем Минском, его прошлым и настоящим. В ходе экскурсии вы узнаете о истории города, о его появлении на страницах летописей, основании и возрождении после многочисленных войн и пожаров.

Ваш гид в Минске

Время начала: 10:00, 14:00

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по значимым местам белорусской столицы! Маршрут продуман так, чтобы вы смогли насладиться красотой и историей города.

Начало путешествия

Вас ждет Привокзальная площадь, где вы увидите современный железнодорожный вокзал, ставший символом прогресса столицы. Далее идти к площади Независимости — административному и политическому центру города.

Исторические моменты

Вы услышите интересные факты о строительстве монументального Дома Правительства, выполненного исключительно вручную, и узнаете печальную легенду, связанную с Красным костелом.

Уникальные достопримечательности

Пройдите по проспекту Независимости — самому широкому проспекту города, чей дизайн вдохновлен Невским проспектом в Санкт-Петербурге. Проспект является ярким примером стиля сталинского ампира и претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Погружение в историю

На территории древнего Замчища вы сможете прикоснуться к истории города, узнав о летописном Менске, обладавшем своими уникальными чертами, и задать вопросы о богатыре Менеске и его мельнице.

Завораживающие площади

На площади Свободы вас встретят восстановленная городская Ратуша, Гостиный двор и костел Пречистой Девы Марии. Узнайте о главной святыни кафедрального собора Святого Духа — минской иконе Божьей Матери и ее чудесах.

Тихие улочки и парки

Погрузитесь в атмосферу XIX века, прогулявшись по улочкам Троицкого предместья. Затем встретитесь с площадью парком, названным в честь известного народного поэта Янки Купалы, а также посетите детский центральный парк им. М. Горького.

Завершающий аккорд

Экскурсия завершится у Монумента Победы — важного символа памяти о воинах, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

Откройте для себя Минск с новой стороны и погрузитесь в его богатую историю и культуру!