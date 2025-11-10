Мои заказы

Минск - столица Республики Беларусь

Обзорная экскурсия по Минску знакомит с городом-героем Минском, его прошлым и настоящим.

В ходе экскурсии вы узнаете о истории города, о его появлении на страницах летописей, основании и возрождении после многочисленных войн и пожаров.
Время начала: 10:00, 14:00

Описание экскурсии

Ожидаемые впечатления

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по значимым местам белорусской столицы! Маршрут продуман так, чтобы вы смогли насладиться красотой и историей города.

Начало путешествия

Вас ждет Привокзальная площадь, где вы увидите современный железнодорожный вокзал, ставший символом прогресса столицы. Далее идти к площади Независимости — административному и политическому центру города.

Исторические моменты

Вы услышите интересные факты о строительстве монументального Дома Правительства, выполненного исключительно вручную, и узнаете печальную легенду, связанную с Красным костелом.

Уникальные достопримечательности

Пройдите по проспекту Независимости — самому широкому проспекту города, чей дизайн вдохновлен Невским проспектом в Санкт-Петербурге. Проспект является ярким примером стиля сталинского ампира и претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Погружение в историю

На территории древнего Замчища вы сможете прикоснуться к истории города, узнав о летописном Менске, обладавшем своими уникальными чертами, и задать вопросы о богатыре Менеске и его мельнице.

Завораживающие площади

На площади Свободы вас встретят восстановленная городская Ратуша, Гостиный двор и костел Пречистой Девы Марии. Узнайте о главной святыни кафедрального собора Святого Духа — минской иконе Божьей Матери и ее чудесах.

Тихие улочки и парки

Погрузитесь в атмосферу XIX века, прогулявшись по улочкам Троицкого предместья. Затем встретитесь с площадью парком, названным в честь известного народного поэта Янки Купалы, а также посетите детский центральный парк им. М. Горького.

Завершающий аккорд

Экскурсия завершится у Монумента Победы — важного символа памяти о воинах, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

Откройте для себя Минск с новой стороны и погрузитесь в его богатую историю и культуру!

С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пл. Независимости
  • Пр-т Независимости
  • Пл. Свободы
  • Пр-т Победителей
  • Парк Победы
  • Комсомольское озеро
  • Остров слёз
  • Троицкое предместье
  • Парк ИМ.Я. Купалы
  • Парк им. Горького
  • Монумент Победы и др
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи, памятники архитектуры
  • Пожертвования в храмах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, главный вход в ж/д вокзал
Завершение: Район Уручье
Когда и сколько длится?
Когда: С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

