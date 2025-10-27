В Варвара Все понравилось! Интересный рассказ, маршрут. Приедем еще обязательно!

Д Дмитрий Огромное спасибо Дмитрию за познавательную экскурсию по Минску, очень содержательно и понятно рассказал, очень настоятельно его рекомендую брать в гиды👍👍👍👍

Александр У Дмитрия хорошее знание истории города, интересная подача материала, слышит гостей, с чувством юмора. Понравилось. Рекомендуем!

А Ангелина Дмитрий прекрасно провел для нас экскурсию-знакомство с Минском, показал основные достопримечательности, рассказал много интересной и полезной информации. Несмотря на плохую погоду, прекрасно провели время. Рекомендую Дмитрия.

Светлана Прекрасный гид 💪🔥 очень информативная экскурссия. Дмитрий профессионал своего дела. Безумно понравилось! Много информации получили о городе Минск. Все прошло замечательно, как мы любим 💞 Спасибо Дмитрию за интересую и познавательную информацию 💝🤝

Н Наталья Благодаря гиду Дмитрию экскурсия была очень содержательной не только с видами города, но и с обсуждением героического прошлого Беларуси, ее настоящего и будущего. Обладая прекрасным историческим образованием, Дмитрий рассказывал о различных религиозных конфессиях, их архитектуре в виде костелов, храмов, мечетей, синагог, показывая их в процессе путешествия на автомобиле. Время пролетело незаметно, хотя экскурсия проходила почти четыре часа!

Н Наталья читать дальше и фотографирует в значимых местах так, чтобы у туристов осталась память, хороший снимок, ракурс и яркие впечатления. Видно, насколько он увлечен и любит свою работу. Спасибо за эмоции! Однозначно рекомендуем и вернемся ещё… Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную, содержательную и интересную экскурсию, наполненную историческими фактами и любопытными историями. Подача материала захватывающая. Дмитрий - экскурсовод от Бога. Высокопрофессиональный, эрудированный специалист, интересный собеседник. Знает

Эдуард Спасибо Дмитрию. Все прошло отлично. Нас не остановила даже погода, зато получились отличные фото с сияющим небом и светлым праздничным Минском.

О Ольга Большое спасибо Дмитрию. Все понравилось, доступно и полезно. Внимательный и отзывчивый человек. Честно и искренне отвечал на вопросы. Всем рекомендую.