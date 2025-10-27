На этой экскурсии вы посетите основные места Минска и прошагаете по эпохам — от Древней Руси до времён независимости Республики Беларусь. Мы проедем по проспектам города и отследим эволюцию его развития. Обсудим историю, культуру, архитектуру, традиции, национальную кухню. Постараюсь ответить на все ваши вопросы и о современной жизни нашей страны.
Описание экскурсии
Мы проедем по такому маршруту:
- Замчище и Верхний город — место, где появился древний Менеск–Менск–Минск.
- Старая площадь Верхнего рынка — с архитектурой эпохи Ренессанса.
- Красный костёл — одна из визитных карточек города с трагичной историей.
- Проспект Независимости — в стиле сталинский ампир.
- Площадь Независимости — представляет одновременно Минск дореволюционный, Минск советский и Минск эпохи суверенной Республики Беларусь.
- Площади Октябрьская, Победы, Якуба Коласа, Калинина и Государственного флага.
- Минск-Арена — главная хоккейная площадка в Минске.
- Католические, униатские и православные храмы.
- Национальная библиотека и здание ж/д вокзала.
- И прочие городские объекты.
Вы узнаете:
- При каких обстоятельствах появился Минск.
- Почему его называют городом солнца.
- Как строили Красный костёл и каковы его архитектурные особенности.
- Как складывалась история монашеских католических орденов.
- Какие здания построили в годы суверенной Республики Беларусь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer или авто такого же класса. По запросу предоставлю бустер.
- У меня всегда есть зонты для гостей на случай дождя.
- К сожалению, эта экскурсия недоступна для гостей с домашними животными.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 732 туристов
С детства увлекаюсь историей, географией и археологией. Это привело меня в профессию. В сфере моих интересов — история и культура Беларуси, а также различные религии и их ответвления. Я общительный,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
27 окт 2025
Все понравилось! Интересный рассказ, маршрут. Приедем еще обязательно!
Д
Дмитрий
3 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за познавательную экскурсию по Минску, очень содержательно и понятно рассказал, очень настоятельно его рекомендую брать в гиды👍👍👍👍
Александр
21 авг 2025
У Дмитрия хорошее знание истории города, интересная подача материала, слышит гостей, с чувством юмора. Понравилось. Рекомендуем!
А
Ангелина
2 авг 2025
Дмитрий прекрасно провел для нас экскурсию-знакомство с Минском, показал основные достопримечательности, рассказал много интересной и полезной информации. Несмотря на плохую погоду, прекрасно провели время. Рекомендую Дмитрия.
Светлана
16 июн 2025
Прекрасный гид 💪🔥 очень информативная экскурссия. Дмитрий профессионал своего дела. Безумно понравилось! Много информации получили о городе Минск. Все прошло замечательно, как мы любим 💞 Спасибо Дмитрию за интересую и познавательную информацию 💝🤝
Н
Наталья
6 июн 2025
Благодаря гиду Дмитрию экскурсия была очень содержательной не только с видами города, но и с обсуждением героического прошлого Беларуси, ее настоящего и будущего. Обладая прекрасным историческим образованием, Дмитрий рассказывал о различных религиозных конфессиях, их архитектуре в виде костелов, храмов, мечетей, синагог, показывая их в процессе путешествия на автомобиле. Время пролетело незаметно, хотя экскурсия проходила почти четыре часа!
Н
Наталья
20 мая 2025
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную, содержательную и интересную экскурсию, наполненную историческими фактами и любопытными историями. Подача материала захватывающая. Дмитрий - экскурсовод от Бога. Высокопрофессиональный, эрудированный специалист, интересный собеседник. Знает
Эдуард
9 мая 2025
Спасибо Дмитрию. Все прошло отлично. Нас не остановила даже погода, зато получились отличные фото с сияющим небом и светлым праздничным Минском.
О
Ольга
3 мая 2025
Большое спасибо Дмитрию. Все понравилось, доступно и полезно. Внимательный и отзывчивый человек. Честно и искренне отвечал на вопросы. Всем рекомендую.
О
Ольга
13 апр 2025
Дмитрий хороший человек и профессионал своего дела! Заинтересовал и взрослых, и детей. Мы познакомились с городом с самых его истоков и до настоящего времени. Маршрут построен на авто и пешая
