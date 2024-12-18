Вы пройдётесь по маленькому городку в центре большого миллионника — Верхнему городу. Увидите важные здания и памятники и окунётесь в прошлое Минска. Дойдёте до Троицкого предместья и побродите по его старым улочкам. Мы расскажем, как город получил Магдебургское право, зачем нужны «Городские весы» и почему Зыбицкая улица так называется.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка начнётся на площади Свободы — одной из центральных в городе. Вы увидите здание ратуши в стиле классицизма, скульптуру «Войт», Свято-Духов кафедральный собор, костёл Святого Иосифа и другие достопримечательности.

Пройдёте по набережной реки Свислочь и исследуете Троицкое предместье — район со знаковыми памятниками архитектуры и богатой историей. А ещё рассмотрите мемориал «Остров Мужества и Скорби», посвящённый белорусским воинам-интернационалистам.

Мы расскажем:

Чьи мощи хранятся в Свято-Духовом соборе и что находится на стене здания бывшего мужского монастыря бернардинцев

С какой обзорной площадки в Верхнем городе открываются самые живописные виды

Что нужно сделать со скульптурой «Городские весы», чтобы водились деньги

Судьбы каких классиков белорусской литературы связаны с Троицким предместьем

Где, согласно преданию, останавливались короли Речи Посполитой по пути в Минск

И многое другое!

Организационные детали