Вы пройдётесь по маленькому городку в центре большого миллионника — Верхнему городу. Увидите важные здания и памятники и окунётесь в прошлое Минска. Дойдёте до Троицкого предместья и побродите по его старым улочкам.
Мы расскажем, как город получил Магдебургское право, зачем нужны «Городские весы» и почему Зыбицкая улица так называется.
Мы расскажем, как город получил Магдебургское право, зачем нужны «Городские весы» и почему Зыбицкая улица так называется.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Прогулка начнётся на площади Свободы — одной из центральных в городе. Вы увидите здание ратуши в стиле классицизма, скульптуру «Войт», Свято-Духов кафедральный собор, костёл Святого Иосифа и другие достопримечательности.
Пройдёте по набережной реки Свислочь и исследуете Троицкое предместье — район со знаковыми памятниками архитектуры и богатой историей. А ещё рассмотрите мемориал «Остров Мужества и Скорби», посвящённый белорусским воинам-интернационалистам.
Мы расскажем:
- Чьи мощи хранятся в Свято-Духовом соборе и что находится на стене здания бывшего мужского монастыря бернардинцев
- С какой обзорной площадки в Верхнем городе открываются самые живописные виды
- Что нужно сделать со скульптурой «Городские весы», чтобы водились деньги
- Судьбы каких классиков белорусской литературы связаны с Троицким предместьем
- Где, согласно преданию, останавливались короли Речи Посполитой по пути в Минск
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 683 туристов
Добрый день! Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям Беларуси. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.Задать вопрос
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