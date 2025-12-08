Каким вы видите Минск? Просторные улицы, сталинский ампир, разные храмы… А что, если я покажу вам город без широких проспектов? Проведу по самым старым улицам, дворам и переулкам. Да, Минск утратил своё архитектурное наследие.
Но то немногое, чему удалось уцелеть и возродиться, я собрала в один маршрут — чтобы вы наверняка почувствовали дух старого Менска.
Описание экскурсии
- Немига. Начнём с древней части города, от которой не осталось ничего, кроме названия. Я подготовила для вас визуальный материал, чтобы вы могли представить, что здесь было раньше.
- Раковское предместье. Пройдём по старейшему минскому кварталу.
- Верхний город и его непарадная часть. Заглянем в закоулки, дворы и секретные переходы.
- Троицкое предместье. Окажемся в самом заметном кусочке старого Минска.
А ещё:
- Прогуляемся по территории бывшего хлебозавода, которую приспособили под современное пространство (здесь можно попробовать боровиковое мороженое, да-да, это не опечатка).
- Выясним, где родился советский Уолт Дисней.
- Зайдём внутрь самого старого здания в городе.
- Обсудим, как в целом выглядел довоенный Минск: где был еврейский квартал, где деловой и в какой части жили богатые минчане.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 5 км.
- Если хотите продегустировать боровиковое мороженое, предупредите меня на этапе бронирования. Стоимость — 650 рос. руб. за порцию.
- Во время экскурсии можно сделать кофе-паузу. Еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно.
Алёна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 661 туриста
Я родилась и живу в Минске, увлекаюсь историей с детства. Посетила более 20 стран и точно знаю сильные стороны своего города. Проведение экскурсий — мой эликсир бодрости. Делаю их живыми и нескучными.
