В трех часах езды от Минска вас ждет один из красивейших уголков Беларуси! Вы пройдете по эко-тропе среди сосен и убедитесь, что попали в «Страну голубых озер». Откроете местные легенды и особенности природы. Дорога будет интересной: в зависимости от ваших пожеланий посмотрим старинные церкви и костелы, усадьбы и мемориалы, а также понаблюдаем за сменой климатических поясов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Курс на север от Минска

Нам предстоит проехать около 200 км в одну сторону, но по дороге вы ни за что не заскучаете, ведь на ней и возле нее можно посмотреть на:

Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др.);

Родовые усадебные дома 19 века и хозяйственные постройки при них — например, винокурню, ледовню, водяную мельницу;

Места, связанные с историей Империалистической (немецкие бетонные укрепления) и Великой Отечественной войн (место подвига Николая Гастелло).

Спектр достопримечательностей настолько широк, что вы сможете взглянуть как на древние городища, так и на современные энергоустановки. Кроме того, к Голубым озерам ведут разные трассы, поэтому у нас есть выбор. Перед экскурсией мы обсудим ваши интересы и пожелания по маршруту.

«Синие глаза» Беларуси

Проедем крупнейшее озеро страны, Нарочи, и вашему вниманию предстанут удивительные Голубые озера. Выйдем из машины и отправимся гулять по оборудованной экологической тропе протяженностью 7 км: вы увидите все 13 водоёмов, узнаете особенности и услышите легенды каждого, отдохнете в беседках и сделаете отличные фото со смотровых площадок.

Организационные детали

Детали маршрута

Выезд из Минска в 09:00, возвращение в Минск в 19:00

Место встречи и завершения можно обсудить при бронировании

Общая протяженность маршрута — 390 км

В программе предусмотрен обед. Вы можете взять его с собой или заказать у гида (ориентировочная стоимость 7-10€ с человека после согласования меню; возможно по предоплате).

Транспорт