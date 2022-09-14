Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска

Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона

5
1 отзыв
В трех часах езды от Минска вас ждет один из красивейших уголков Беларуси! Вы пройдете по эко-тропе среди сосен и убедитесь, что попали в «Страну голубых озер». Откроете местные легенды и особенности природы.

Дорога будет интересной: в зависимости от ваших пожеланий посмотрим старинные церкви и костелы, усадьбы и мемориалы, а также понаблюдаем за сменой климатических поясов.
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Курс на север от Минска

Нам предстоит проехать около 200 км в одну сторону, но по дороге вы ни за что не заскучаете, ведь на ней и возле нее можно посмотреть на:

  • Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др.);
  • Родовые усадебные дома 19 века и хозяйственные постройки при них — например, винокурню, ледовню, водяную мельницу;
  • Места, связанные с историей Империалистической (немецкие бетонные укрепления) и Великой Отечественной войн (место подвига Николая Гастелло).

Спектр достопримечательностей настолько широк, что вы сможете взглянуть как на древние городища, так и на современные энергоустановки. Кроме того, к Голубым озерам ведут разные трассы, поэтому у нас есть выбор. Перед экскурсией мы обсудим ваши интересы и пожелания по маршруту.

«Синие глаза» Беларуси

Проедем крупнейшее озеро страны, Нарочи, и вашему вниманию предстанут удивительные Голубые озера. Выйдем из машины и отправимся гулять по оборудованной экологической тропе протяженностью 7 км: вы увидите все 13 водоёмов, узнаете особенности и услышите легенды каждого, отдохнете в беседках и сделаете отличные фото со смотровых площадок.

Организационные детали

Детали маршрута

  • Выезд из Минска в 09:00, возвращение в Минск в 19:00
  • Место встречи и завершения можно обсудить при бронировании
  • Общая протяженность маршрута — 390 км
  • В программе предусмотрен обед. Вы можете взять его с собой или заказать у гида (ориентировочная стоимость 7-10€ с человека после согласования меню; возможно по предоплате).

Транспорт

  • Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta SW Cross. При этом количество участников до 3 взрослых или 2 взрослых + 2 детей.
  • Возможно проведение экскурсии на автомобиле (автомобилях) экскурсантов (в машине должно быть место для гида). Стоимость экскурсии в этом случае меньше на 35€.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Катерина
14 сен 2022
Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник и очень приятный человек. А какую дивную природу и чарующую красоту озёр он нам показал! Мы с мужем остались очень-очень довольны. От всей души большое спасибо!

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