Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Курс на север от Минска
Нам предстоит проехать около 200 км в одну сторону, но по дороге вы ни за что не заскучаете, ведь на ней и возле нее можно посмотреть на:
Православные церкви и католические костелы с датой постройки от середины 17 до начала 20 вв, а соответственно, образцы различных архитектурных стилей (барокко, неоготика, ретроспективно-русский и др.);
Родовые усадебные дома 19 века и хозяйственные постройки при них — например, винокурню, ледовню, водяную мельницу;
Места, связанные с историей Империалистической (немецкие бетонные укрепления) и Великой Отечественной войн (место подвига Николая Гастелло).
Спектр достопримечательностей настолько широк, что вы сможете взглянуть как на древние городища, так и на современные энергоустановки. Кроме того, к Голубым озерам ведут разные трассы, поэтому у нас есть выбор. Перед экскурсией мы обсудим ваши интересы и пожелания по маршруту.
«Синие глаза» Беларуси
Проедем крупнейшее озеро страны, Нарочи, и вашему вниманию предстанут удивительные Голубые озера. Выйдем из машины и отправимся гулять по оборудованной экологической тропе протяженностью 7 км: вы увидите все 13 водоёмов, узнаете особенности и услышите легенды каждого, отдохнете в беседках и сделаете отличные фото со смотровых площадок.
Организационные детали
Детали маршрута
Выезд из Минска в 09:00, возвращение в Минск в 19:00
Место встречи и завершения можно обсудить при бронировании
Общая протяженность маршрута — 390 км
В программе предусмотрен обед. Вы можете взять его с собой или заказать у гида (ориентировочная стоимость 7-10€ с человека после согласования меню; возможно по предоплате).
Транспорт
Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta SW Cross. При этом количество участников до 3 взрослых или 2 взрослых + 2 детей.
Возможно проведение экскурсии на автомобиле (автомобилях) экскурсантов (в машине должно быть место для гида). Стоимость экскурсии в этом случае меньше на 35€.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минске
Провёл 33 экскурсии для 64 туристов
Достопримечательности Беларуси?
Хм… знаете, это как разорванное жемчужное ожерелье. Жемчужины сорвались и рассыпались по всей стране.
Я расскажу вам о подобных местах, о недвижимых и движимых исторических богатствах, об отдельных людях и коллективных достижениях, о природных красотах. О том, что открывает глаза шире от удивления и заставляет сердце биться чаще от восторга.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катерина
14 сен 2022
Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник и очень приятный человек. А какую дивную природу и чарующую красоту озёр он нам показал! Мы с мужем остались очень-очень довольны. От всей души большое спасибо!