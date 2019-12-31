1 отзыв оставили туристы

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Новый год и Рождество в Минске

Навестить праздничные ярмарки и познакомиться с местными традициями во время прогулки по центру

5
1 отзыв
Максим
Максим – Гид из Минска
Город 🏙️ оделся в праздничный наряд, жители заканчивают последние приготовления.

На носу Новый год и Рождество — время, когда становится особенно заметен национальный колорит.

На прогулке 👣 вы увидите главные локации Минска, и поймете, за что его любят местные, заглянете на рождественские ярмарки и узнаете все о белорусских традициях!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €10 за человека

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Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске

Что вас ожидает

Украшения города
Во время прогулки по историческому центру вы не только проникнитесь новогодней атмосферой, но также увидите множество достопримечательностей 🏛️. В нашей программе:

  • Красный Костёл — католический храм в стиле неоготики с чертами модерна. Вы узнаете, что находилось в его стенах в разное время, и это будет настоящая рождественская история 📖 о силе и стойкости, которой невозможно не вдохновиться.
  • Исторический Верхний город, сохранивший не только горделивый дух католицизма, но и каменную кладку зданий. Как и много лет назад, в его сердце устраиваются шумные веселые ярмарки. Вы насладитесь ароматом живых елей, глинтвейна и грога, попробуете блюда чешской, молдавской, бельгийской и других кухонь 🥧 мира и, конечно же, рассмотрите традиционные сувениры 🎁 ручной работы.
  • Ратуша начала XVII века, где в разные эпохи проходили заседания магистрата, располагался полицейский участок и суд, была организована музыкальная школа. О последней нам напомнит патриотическая мелодия, которая разносится по окрестностям каждый час.
  • Ворота Города — символ и визитная карточка столицы ⭐️. Я расскажу об основании Минска, сталинском классицизме и объясню, почему одну из башен украшают немецкие часы.

Мы минуем бывшую резиденцию Президента Республики Беларусь, увидим Кафедральный собор Сошествия Святого Духа, ул. Карла Маркса, Национальный художественный музей 🖼 и многое другое. Вас ждет не только экскурс в историю архитектуры и жизни города, но также информация о секретных нетуристических местах и лучших заведениях с национальной кухней.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Экскурсия не предполагает дегустацию деликатесов, посещения музеев и соборов
  • Экскурсия проходит при любой погоде: и в дождь, и в снег, и в жару. Просим вас учитывать климатические условия, надеть удобную обувь и захватить то, что поможет чувствовать себя комфортно (зонт, дождевик, солнечные очки)
Начало и место завершения
🚩 — у здания ЖД вокзала
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске
Новый год и Рождество в Минске

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска. Экскурсии провожу в форме диалога, только лучшее из его непростой и долгой истории. На каждой экскурсии я ловлю себя на мысли, что гости это старые знакомые, которые приехали ко мне в гости. В конце мы часто по-дружески обнимаемся, вместе пьём кофе или квас.
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1 отзыв оставили туристы

31 декабря 2019
Конечно за 2 часа Минск не обойти. Но... мы не устали, маршрут продуман и интересен!!! Нам показали места куда стоит сходить самостоятельно. Рассказали чем интересны. Гид ответила на все вопросы, даже не по теме экскурсии. Рекомендую!!!

Максим проводит ещё 2 экскурсии

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