1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Украшения города

Во время прогулки по историческому центру вы не только проникнитесь новогодней атмосферой, но также увидите множество достопримечательностей 🏛️. В нашей программе:

Красный Костёл — католический храм в стиле неоготики с чертами модерна. Вы узнаете, что находилось в его стенах в разное время, и это будет настоящая рождественская история 📖 о силе и стойкости, которой невозможно не вдохновиться.

— католический храм в стиле неоготики с чертами модерна. Вы узнаете, что находилось в его стенах в разное время, и это будет настоящая рождественская история 📖 о силе и стойкости, которой невозможно не вдохновиться. Исторический Верхний город , сохранивший не только горделивый дух католицизма, но и каменную кладку зданий. Как и много лет назад, в его сердце устраиваются шумные веселые ярмарки. Вы насладитесь ароматом живых елей, глинтвейна и грога, попробуете блюда чешской, молдавской, бельгийской и других кухонь 🥧 мира и, конечно же, рассмотрите традиционные сувениры 🎁 ручной работы.

, сохранивший не только горделивый дух католицизма, но и каменную кладку зданий. Как и много лет назад, в его сердце устраиваются шумные веселые ярмарки. Вы насладитесь ароматом живых елей, глинтвейна и грога, попробуете блюда чешской, молдавской, бельгийской и других кухонь 🥧 мира и, конечно же, рассмотрите традиционные сувениры 🎁 ручной работы. Ратуша начала XVII века, где в разные эпохи проходили заседания магистрата, располагался полицейский участок и суд, была организована музыкальная школа. О последней нам напомнит патриотическая мелодия, которая разносится по окрестностям каждый час.

начала века, где в разные эпохи проходили заседания магистрата, располагался полицейский участок и суд, была организована музыкальная школа. О последней нам напомнит патриотическая мелодия, которая разносится по окрестностям каждый час. Ворота Города — символ и визитная карточка столицы ⭐️. Я расскажу об основании Минска, сталинском классицизме и объясню, почему одну из башен украшают немецкие часы.

Мы минуем бывшую резиденцию Президента Республики Беларусь, увидим Кафедральный собор Сошествия Святого Духа, ул. Карла Маркса, Национальный художественный музей 🖼 и многое другое. Вас ждет не только экскурс в историю архитектуры и жизни города, но также информация о секретных нетуристических местах и лучших заведениях с национальной кухней.

Организационные детали

Как проходит экскурсия