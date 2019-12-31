1 отзыв оставили туристы

Украшения города Во время прогулки по историческому центру вы не только проникнитесь новогодней атмосферой, но также увидите множество достопримечательностей 🏛️. В нашей программе:
Красный Костёл — католический храм в стиле неоготики с чертами модерна. Вы узнаете, что находилось в его стенах в разное время, и это будет настоящая рождественская история 📖 о силе и стойкости, которой невозможно не вдохновиться.
Исторический Верхний город, сохранивший не только горделивый дух католицизма, но и каменную кладку зданий. Как и много лет назад, в его сердце устраиваются шумные веселые ярмарки. Вы насладитесь ароматом живых елей, глинтвейна и грога, попробуете блюда чешской, молдавской, бельгийской и других кухонь 🥧 мира и, конечно же, рассмотрите традиционные сувениры 🎁 ручной работы.
Ратуша начала XVII века, где в разные эпохи проходили заседания магистрата, располагался полицейский участок и суд, была организована музыкальная школа. О последней нам напомнит патриотическая мелодия, которая разносится по окрестностям каждый час.
Ворота Города — символ и визитная карточка столицы ⭐️. Я расскажу об основании Минска, сталинском классицизме и объясню, почему одну из башен украшают немецкие часы.
Мы минуем бывшую резиденцию Президента Республики Беларусь, увидим Кафедральный собор Сошествия Святого Духа, ул. Карла Маркса, Национальный художественный музей 🖼 и многое другое. Вас ждет не только экскурс в историю архитектуры и жизни города, но также информация о секретных нетуристических местах и лучших заведениях с национальной кухней.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия полностью пешеходная
Экскурсия не предполагает дегустацию деликатесов, посещения музеев и соборов
Экскурсия проходит при любой погоде: и в дождь, и в снег, и в жару. Просим вас учитывать климатические условия, надеть удобную обувь и захватить то, что поможет чувствовать себя комфортно (зонт, дождевик, солнечные очки)
Начало и место завершения
🚩 — у здания ЖД вокзала
Экскурсия проводится ежедневно в 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска. Экскурсии провожу в форме диалога, только лучшее из его непростой и долгой истории. На каждой экскурсии я ловлю себя на мысли, что гости это старые знакомые, которые приехали ко мне в гости. В конце мы часто по-дружески обнимаемся, вместе пьём кофе или квас.
Конечно за 2 часа Минск не обойти. Но... мы не устали, маршрут продуман и интересен!!! Нам показали места куда стоит сходить самостоятельно. Рассказали чем интересны. Гид ответила на все вопросы, даже не по теме экскурсии. Рекомендую!!!