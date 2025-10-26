Если вы уже знакомы с центром Минска, но тяга к исследованиям в вас не угасает, мы предлагаем вновь увидеть центр — но не тот, что вам показывали! Обойдём его вокруг по другим улицам, скверам и набережным — и найдём много интересного.
Познакомимся со скрытыми зданиями и деталями, которые делают Минск не просто красивым, а уникальным городом.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Александровский сквер
- Театр им. Янки Купалы
- Дом офицеров
- Набережную Свислочи около парка Горького
- Цирк
- Парк Янки Купалы
- Большой театр оперы и балета
- Троицкое предместье
Вы узнаете:
- Что самое древнее в Минске (и это не церкви и костёлы)
- С чего началась история кондитерской фабрики
- Что скрывает обратная сторона Дома офицеров
- Какие магазины были на месте «Центрального» и что там обязательно надо было сделать
- Что скрывают глаза скульптур у цирка
- Какие неочевидные уголки можно найти в Троицком предместье
- Кто прославлял белорусскую столицу
- О ком вы точно слышали, но с Минском не связывали
И многое другое!
Организационные детали
- Доплата в день экскурсии производится по курсу НБ РБ в белорусских рублях
- Можно провести экскурсию для большего числа людей (до 15 человек). Доплата за каждого дополнительного участника +300 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Независимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8015 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
И
Ирина
26 окт 2025
Нина - прекрасный экскурсовод. Очень изящная экскурсия по неочевидным местам в центре. Рекомендую тем, кто в Минке не в первый раз и хочет открыть для себя город с другой стороны.
