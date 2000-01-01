Пешеходная экскурсия по Минску

Во время экскурсии вы увидите Минск как город в центре Европы, где пересеклись множество разных идей...
Во время экскурсии вы увидите Минск как город в центре Европы, где пересеклись множество разных идей и концепций. На одной площади мирно соседствуют сталинский ампир, здание с эффектом шепчущей галереи и романский костел с элементами готики, православный храм в стиле виленского барокко и былая обитель таинственных иезуитов.
И увидеть это можно только здесь — в Минске.
И увидеть это можно только здесь — в Минске.
Минск — город контрастов
Минск — центр сосредоточения самых разных культурных и политических эпох. Только здесь находится культурное и архитектурное наследие, начиная со времен, когда Минск отчаянно защищал границы Полоцкого княжества, разрастался в Великом Княжестве Литовском, дарил миру великих ученых и просветителей в составе Речи Посполитой и Российской империи.
Приветливый народ, известная всему миру белорусская толерантность на протяжении веков находила свое отражение в культуре, архитектуре, обычаях. Минск покажет как на одной стороне площади могут мирно и невозмутимо стоять средневековые католические и православные храмы, а с другой — грозный Сталинский ампир и здания с самым настоящим социалистическим содержанием в духе коммунизма.
Что вас ожидает
За время нашей экскурсии вы узнаете, что подсказало Иосифу Лангбарду идею стиля Дома Правительства в Минске, какую христианскую святыню хранит Костел Святых Симеона и Елены, какой смысл вложен в его архитектуру и почему рядом с его фасадом заложена капсула с землей из г. Аламогордо.
Профессиональный гид расскажет несколько удивительных фактов из истории Михайловского сквера, раскроет тайну Минского главпочтамта, пояснит какое здание было построено первым после Великой Отечественной войны на главной улице Минска. Там же узнаете, какое отношение к Минску имеет Стивен Спилберг.
В старинных храмах узнаете кто такие иезуиты, базилиане и бернардинцы, проследите связь между Городской Ратушей и Магдэбургском правом. Погуляете по кварталу 19 века и увидите место, где погребен исторический укрепленный центр Минска.
В завершении нашей экскурсии посетите мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби». Здесь узнаете кого оплакивает ангел-хранитель у Храма-памятника, где навеки застыли окаменевшие от горя женщины. Там мы с Вами расстанемся, а Вы сможете приобрести уникальные белорусские сувениры в галерее «Славутыя майстры» и увезти память о нашем городе.
Важно знать
Экскурсия пешеходная, поэтому прошу надевать удобную обувь и одежду. В зависимости от погоды возьмите зонтик или непромокаемый плащ, солнцезащитные очки, крем от загара.
Не мусорим, в храмах и других местах соблюдаем правила поведения. Проезжую часть переходим исключительно на зеленый свет и по пешеходному переходу.
Добраться до конца маршрута целыми и невредимыми и оставить о себе хорошее впечатление — наша главная задача.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- посещение музеев
- кафе и т. д.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4.Завершение: мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби»
- Когда и сколько длится?
- Когда: по согласованию с экскурсоводом в 10:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
по согласованию с экскурсоводом в 10:00
Александр М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Отзывы от посетивших эту экскурсию
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Еще несколько похожих предложений в Минске
Индивидуальная экскурсия
3ч
$38
за 1-5 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного...
По договоренности
3ч
$12
за 1 чел.
Групповая пешеходная программа по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного...
Ежедневно в 10:00
2ч 30м
$12
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Думаете, что город бывшего СССР предсказуем и прост в понимании
Ежедневно в 15:00. начинаем в 15:15
3ч 30м
$15
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
Минск - тихая столица Белоруссии, где туристов не так много, как в других центрах Европы
по четвергам и субботам в 18:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€35
за 1-10 чел.
Город, которого нет. История Старого Минска
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
Индивидуальная экскурсия
3ч
$70
за 1-7 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Вы увидите два главных проспекта города: Победителей и Независимости
Ежедневно, с 9.00. до 24.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
$80
за 1-6 чел.
Минский калейдоскоп - экскурсия-знакомство
Вы увидите главные достопримечательности Минска, услышите яркие местные легенды, байки и анекдоты
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€35
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Обойти главные достопримечательности и услышать о прошлой и настоящей жизни города
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$35
за 1-10 чел.
Город, которого нет - прогулка по Старому городу
Я хочу показать Вам неожиданный Минск
любой день
Индивидуальная экскурсия
2ч
€30
за 1-4 чел.
Минск сквозь века
Увидеть главные достопримечательности города и сравнить архитектурные стили в историческом центре
Индивидуальная экскурсия
3ч
€40
за 1-10 чел.
Минск — город мечты
Взглянуть на город глазами коренного жителя и очароваться его гармонией на полной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
$70
за 1-7 чел.
Тайны древнего Минска
Индивидуальная обзорная экскурсия поможет вам сориентироваться в городе в первые дни после приезда и...
по договорённости с гидом в 12.00