Пешеходная экскурсия по Минску

Минск — город контрастов

Минск — центр сосредоточения самых разных культурных и политических эпох. Только здесь находится культурное и архитектурное наследие, начиная со времен, когда Минск отчаянно защищал границы Полоцкого княжества, разрастался в Великом Княжестве Литовском, дарил миру великих ученых и просветителей в составе Речи Посполитой и Российской империи.

Приветливый народ, известная всему миру белорусская толерантность на протяжении веков находила свое отражение в культуре, архитектуре, обычаях. Минск покажет как на одной стороне площади могут мирно и невозмутимо стоять средневековые католические и православные храмы, а с другой — грозный Сталинский ампир и здания с самым настоящим социалистическим содержанием в духе коммунизма.

Что вас ожидает

За время нашей экскурсии вы узнаете, что подсказало Иосифу Лангбарду идею стиля Дома Правительства в Минске, какую христианскую святыню хранит Костел Святых Симеона и Елены, какой смысл вложен в его архитектуру и почему рядом с его фасадом заложена капсула с землей из г. Аламогордо.

Профессиональный гид расскажет несколько удивительных фактов из истории Михайловского сквера, раскроет тайну Минского главпочтамта, пояснит какое здание было построено первым после Великой Отечественной войны на главной улице Минска. Там же узнаете, какое отношение к Минску имеет Стивен Спилберг.

В старинных храмах узнаете кто такие иезуиты, базилиане и бернардинцы, проследите связь между Городской Ратушей и Магдэбургском правом. Погуляете по кварталу 19 века и увидите место, где погребен исторический укрепленный центр Минска.

В завершении нашей экскурсии посетите мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби». Здесь узнаете кого оплакивает ангел-хранитель у Храма-памятника, где навеки застыли окаменевшие от горя женщины. Там мы с Вами расстанемся, а Вы сможете приобрести уникальные белорусские сувениры в галерее «Славутыя майстры» и увезти память о нашем городе.

Важно знать

Экскурсия пешеходная, поэтому прошу надевать удобную обувь и одежду. В зависимости от погоды возьмите зонтик или непромокаемый плащ, солнцезащитные очки, крем от загара.

Не мусорим, в храмах и других местах соблюдаем правила поведения. Проезжую часть переходим исключительно на зеленый свет и по пешеходному переходу.

Добраться до конца маршрута целыми и невредимыми и оставить о себе хорошее впечатление — наша главная задача.