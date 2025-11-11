Готовы развенчать миф, что Минск — советский город и тут нечего смотреть? На прогулке вы увидите его разные грани, пройдёте по улицам и дворикам, откроете для себя главные достопримечательности и скрытые уголки. А я познакомлю вас с Минском через истории любви, комедии и трагедии, детективы и интриги, человеческие подвиги — и просто через саму жизнь!

В Верхнем городе ждёт Минск многоконфессиональный с храмами и монастырями. А на площади возле Ратуши можно будет погрузиться в многовековые секреты города.

Минск губернский в пешеходном квартале удивит вас доходными домами и оригинальными двориками, в которые мы обязательно заглянем.

Поразит воображение и Минск советский с монументальной архитектурой, широкими улицами, проспектами и площадями.

Есть у Минска и современная жизнь. Я подскажу, где лучше отдохнуть в свободное время и куда точно стоит сходить.

Конечно же, вас ждут захватывающие истории!

Я расскажу, почему Альберт Эйнштейн планировал жить и работать в Минске. И как незадолго до этого спецслужбы арестовали опасного политического террориста

Вы узнаете интригующую великосветскую тайну времён Петра I, корни которой ведут в Минск

А также про авантюру, в которую был втянут сам папа римский — заинтригованы?

А ещё поболтаем:

о плюсах и минусах нашего геополитического положения

почему здесь было очень много евреев и какая судьба их постигла,

как длительное время в Беларуси было аж четыре официальных языка

как формировался Минск на примерах архитектуры и религии

И не только!

