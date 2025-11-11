Готовы развенчать миф, что Минск — советский город и тут нечего смотреть? На прогулке вы увидите его разные грани, пройдёте по улицам и дворикам, откроете для себя главные достопримечательности и скрытые уголки.
А я познакомлю вас с Минском через истории любви, комедии и трагедии, детективы и интриги, человеческие подвиги — и просто через саму жизнь!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
В Верхнем городе ждёт Минск многоконфессиональный с храмами и монастырями. А на площади возле Ратуши можно будет погрузиться в многовековые секреты города.
Минск губернский в пешеходном квартале удивит вас доходными домами и оригинальными двориками, в которые мы обязательно заглянем.
Поразит воображение и Минск советский с монументальной архитектурой, широкими улицами, проспектами и площадями.
Есть у Минска и современная жизнь. Я подскажу, где лучше отдохнуть в свободное время и куда точно стоит сходить.
Конечно же, вас ждут захватывающие истории!
- Я расскажу, почему Альберт Эйнштейн планировал жить и работать в Минске. И как незадолго до этого спецслужбы арестовали опасного политического террориста
- Вы узнаете интригующую великосветскую тайну времён Петра I, корни которой ведут в Минск
- А также про авантюру, в которую был втянут сам папа римский — заинтригованы?
А ещё поболтаем:
- о плюсах и минусах нашего геополитического положения
- почему здесь было очень много евреев и какая судьба их постигла,
- как длительное время в Беларуси было аж четыре официальных языка
- как формировался Минск на примерах архитектуры и религии
И не только!
Организационные детали
- По желанию за доплату экскурсию можно провести на транспорте, детали узнавайте в переписке
- Ограничений во возрасту нет. Будем передвигаться в удобном вам темпе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 676 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растём и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда
