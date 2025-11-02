Столица Беларуси насчитывает почти тысячелетнюю историю. Минск всегда играл важную административную роль и неоднократно перестраивался. Сегодня здесь переплетаются культура и политика, религиозные и светские традиции. На размеренной прогулке вы увидите главные достопримечательности, познакомитесь с архитектурой и историями людей, чьи судьбы связаны с городом.

Описание экскурсии

Площадь Независимости

Самая большая в стране и одна из крупнейших в Европе. Вы увидите Дом Правительства, корпуса Белорусского государственного и педагогического университетов, Красный костёл и узнаете историю герба Минска.

Театр имени Горького, Главпочтамт, КГБ, Верхний город

От площади Независимости маршрут пройдёт через сквер с фонтаном к проспекту Независимости. Вы рассмотрите Главпочтамт и монументальное здание КГБ. А после нас ждёт старейшая пожарная часть и «тихий центр» с улицами Комсомольской и Революционной, застройкой 19 века и уютными двориками.

Площадь Свободы

Перенос в 16 век. Здесь воссозданная Ратуша, католические костёлы и монастыри, частично перешедшие в православие. Вы услышите о мирном сосуществовании двух конфессий и увидите место, где начинался древний Менеск — Замчище 11 века.

Троицкое предместье и Остров слёз

Атмосферный уголок 19 века с видами на Свислочь и проспект Победителей. Сделаем фотографии и вспомним о воинах-интернационалистах у мемориала на Острове слёз.

Оперный театр

Монументальное здание высотой с 11-этажный дом, под землёй у которого скрыто ещё 7 этажей. Такой город в городе обслуживают около тысячи человек.

Организационные детали