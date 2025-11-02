Увидеть, как в Минске соседствуют древние храмы и советские дома, уютные улочки и новые кварталы
Столица Беларуси насчитывает почти тысячелетнюю историю. Минск всегда играл важную административную роль и неоднократно перестраивался. Сегодня здесь переплетаются культура и политика, религиозные и светские традиции.
На размеренной прогулке вы увидите главные достопримечательности, познакомитесь с архитектурой и историями людей, чьи судьбы связаны с городом.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Площадь Независимости
Самая большая в стране и одна из крупнейших в Европе. Вы увидите Дом Правительства, корпуса Белорусского государственного и педагогического университетов, Красный костёл и узнаете историю герба Минска.
Театр имени Горького, Главпочтамт, КГБ, Верхний город
От площади Независимости маршрут пройдёт через сквер с фонтаном к проспекту Независимости. Вы рассмотрите Главпочтамт и монументальное здание КГБ. А после нас ждёт старейшая пожарная часть и «тихий центр» с улицами Комсомольской и Революционной, застройкой 19 века и уютными двориками.
Площадь Свободы
Перенос в 16 век. Здесь воссозданная Ратуша, католические костёлы и монастыри, частично перешедшие в православие. Вы услышите о мирном сосуществовании двух конфессий и увидите место, где начинался древний Менеск — Замчище 11 века.
Троицкое предместье и Остров слёз
Атмосферный уголок 19 века с видами на Свислочь и проспект Победителей. Сделаем фотографии и вспомним о воинах-интернационалистах у мемориала на Острове слёз.
Оперный театр
Монументальное здание высотой с 11-этажный дом, под землёй у которого скрыто ещё 7 этажей. Такой город в городе обслуживают около тысячи человек.
Организационные детали
Доплата за экскурсию в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Минске
Я сертифицированный гид. Очень люблю Минск и хочу поделиться этой любовью с вами!
Моя экскурсия — это не только факты, но и позитивные эмоции. Вы полюбите Беларусь, узнаете самые красивые места для прогулок по Минску, а также «явки и пароли» атмосферных заведений нашего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
2 ноя 2025
Инна прекрасный рассказчик, провела нас по самым интересным местам Минска, дала рекомендации куда сходить еще. Экскурсия была понятна и запомнилась и детям (13-15 лет) и взрослым
Ирина
1 ноя 2025
Остались очень довольны обзорной экскурсией по Минску. Наш гид Инна прекрасно знает город и увлекательно преподносит информацию. Узнали много нового об архитектуре проспекта Независимости, истории Троицкого предместья и символизме главных читать дальше
площадей.
Особо хочу отметить логичный и неторопливый маршрут. Мы шли пешком, но совершенно не устали, так как прогулка была отлично продумана. Инна внимательно отвечала на все наши вопросы, чувствовался её профессионализм и спокойная, приятная манера общения.
Рекомендую эту экскурсию с Инной для первого знакомства с Минском. Она помогает структурировать впечатления и составить целостное представление о столице Беларуси.
Е
Евгения
1 ноя 2025
Прекрасное знакомство с Минском! Рекомендуем гида Инну!
Выражаем огромную благодарность гиду Инне за великолепную экскурсию по Минску! Мы впервые в вашем городе, и благодаря Инне смогли прочувствовать его удивительную атмосферу и читать дальше
богатую историю.
Инна — не просто профессионал с огромной эрудицией, но и очень приятный, душевный человек. Она легко и интересно преподносит информацию, отвечает на любые вопросы. Экскурсия прошла в комфортном темпе, мы увидели все самое главное и узнали множество интересных деталей, которых нет в путеводителях.
Однозначно рекомендуем Инну как лучшего гида для знакомства с городом! Спасибо за прекрасный день и море положительных эмоций!