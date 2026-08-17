История, символы, архитектура, легенды и драники (всё включено)
На этой программе образ Минска сложится как пазл — из послевоенной архитектуры, католической, еврейской и татарской культур, торговой истории, городских легенд и рассказов о судьбах жителей. И конечно, вы попробуете белорусские драники с морсом и выясните, чем хороша крамбамбуля.
Описание экскурсии
Площадь Независимости — мы рассмотрим символы Беларуси: зубра, аистов, гербы Минска и университета. Здесь же находится духовный центр католической жизни города.
Проспект Независимости или город Солнца — мы расскажем, какие идеи архитекторы заложили в послевоенный ансамбль и каким представляли новый Минск.
Октябрьская площадь — поговорим о театральной и культурной жизни столицы.
Верхний город и Ратуша — раскроем экономический код Минска: вы узнаете, как была устроена городская торговля, кто принимал важные решения и занимался образованием горожан.
Замчище — вернёмся к истокам Минска и выясним, что известно о его зарождении, а что осталось в области легенд.
Раковское предместье — пройдём по старым еврейским дворикам, где росли и трудились художники и ремесленники.
А ещё мы угостим вас драниками и раскроем, какие ещё блюда из картофеля делают в Беларуси.
Организационные детали
Драники и напиток на выбор (алкогольная настойка 18+ или морс) входят в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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