На этой программе образ Минска сложится как пазл — из послевоенной архитектуры, католической, еврейской и татарской культур, торговой истории, городских легенд и рассказов о судьбах жителей. И конечно, вы попробуете белорусские драники с морсом и выясните, чем хороша крамбамбуля.

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Описание экскурсии

Площадь Независимости — мы рассмотрим символы Беларуси: зубра, аистов, гербы Минска и университета. Здесь же находится духовный центр католической жизни города.

Проспект Независимости или город Солнца — мы расскажем, какие идеи архитекторы заложили в послевоенный ансамбль и каким представляли новый Минск.

Октябрьская площадь — поговорим о театральной и культурной жизни столицы.

Верхний город и Ратуша — раскроем экономический код Минска: вы узнаете, как была устроена городская торговля, кто принимал важные решения и занимался образованием горожан.

Замчище — вернёмся к истокам Минска и выясним, что известно о его зарождении, а что осталось в области легенд.

Раковское предместье — пройдём по старым еврейским дворикам, где росли и трудились художники и ремесленники.

А ещё мы угостим вас драниками и раскроем, какие ещё блюда из картофеля делают в Беларуси.

Организационные детали