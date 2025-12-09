Парадные проспекты, скрытые переулки и средневековый центр Минска живут каждый в своём ритме. Но с наступлением темноты все они превращаются в единую архитектурную симфонию.
Гуляя в мерцании фонарей от площади Независимости до Верхнего города, вы узнаете, как менялась столица Беларуси сквозь века и что она сохранила от каждой эпохи.
Описание экскурсии
Именно вечером, когда суета стихает, раскрывается истинный характер Минска— спокойный и глубокий. Вы увидите:
- площадь Независимости — торжественную и парадную. Здесь начинается знакомство с вечерним Минском — монументальным и собранным
- улицу Революционную с её задумчивым, слегка ностальгическим настроением
- площадь Свободы — душу старого Минска. Вечерние огни подчёркивают очертания Верхнего города, и атмосфера становится почти камерной
- проспект Независимости —яркий пример сталинского ампира. Здесь рождается чувство лёгкой ностальгии по утопии, которая так и не воплотилась
По пути вы:
- почувствуете разницу между парадным и тихим Минском
- увидите место, откуда открывается редкая панорама исторической части города
- поймёте, как менялась планировка Верхнего города, Замчища и Немиги
- проследите, как средневековый Минск уступил место барочным формам, а затем советскому монументализму
Организационные детали
После бронирования остаток стоимости вносится наличными по курсу Национального Банка РБ в белорусских рублях на день оплаты.
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1622 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 27 туристов
Я гид по городу Минску. Люблю свой город, его узенькие улочки и широкие проспекты, парки и скверы, утопающие в зелени летом и покрытые сверкающим снегом зимой. Прогуливаясь, я будто переношусь
