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Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
«Я интересуюсь темой секспросвета, и мне очень хочется, чтобы люди поняли: Минск — это не только Советский Союз»
Завтра в 19:00
10 июл в 19:00
от 8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тактично о неприличном. 18+
Погрузитесь в тайны Минска, узнайте о жизни женщин 19 века и их влиянии на общество. Откровенно и без прикрас
Начало: На обзорной площадке «Верхний город»
10 июл в 09:00
12 июл в 08:30
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Ресторан-музей пива и белорусской кухни с дегустацией - в Минске (18+)
Историческое путешествие по Минску и культуре пивоварения через музейные залы разных эпох
Начало: На улице Революционная
Завтра в 21:00
10 июл в 12:00
от 7877 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Коктейльные истории города М с мастер-классом по приготовлению коктейля (18+)
5 культовых баров Минска и собственный напиток
Начало: У станции метро «Октябрьская - Купаловская»
15 июл в 17:00
16 июл в 17:00
от 22 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
о
Необычная экскурсия по центральной части Минска. Заставляет задуматься о не легком выборе женщин того времени. Гид Алена помогла взглянуть на
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С
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Светлана заинтересовала с первой минуты! Были вчетвером, экскурсия прошла в дружелюбной атмосфере, получили много новой информации, ответили на все вопросы во время прогулки. Действительно необычный опыт, всем рекомендуем к посещению!!!
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Н
Добрый день. На новогодние ездили в Минск, не первый раз мы в Беларуси, очень любим здесь бывать. Решили разнообразить свой
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Т
Когда как не 8 марта знакомиться с интимной историей города М?! Получили массу впечатлений! Классная познавательная экскурсия на нетривиальную тему.
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Н
Алёна отлично организовала и провела экскурсию в очень дружелюбном формате. Рассказала все обещанное, всё, что спросили, и немножко больше.
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Огромное спасибо Вике за экскурсию!
Было всё очень интересно, необычные истории и факты. Хорошая подача и рассказ.
Прогулка по центру Минска и очень приятные впечатления.
Очень советую всем эту экскурсию.
Большое спасибо!
Было всё очень интересно, необычные истории и факты. Хорошая подача и рассказ.
Прогулка по центру Минска и очень приятные впечатления.
Очень советую всем эту экскурсию.
Большое спасибо!
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О
Отличная экскурсия и экскурсовод, все остались довольны.
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В
Всë отлично, очень грамотный экскурсрвод
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Д
Все отлично! Очень интересно) спасибо ✊
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И
Благодарю Викторию за интересную экскурсию! Столько много интересной информации и по теме экскурсии и о жизни Минска! Было очень приятно
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Всего 71 отзыв в Минске в категории "Только для взрослых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Только для взрослых»
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Сейчас в Минске в категории "Только для взрослых" можно забронировать 4 экскурсии от 7877 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии только для взрослых с маркировкой 18+. Здесь гиды расскажут вам об истории, архитектуре, культуре и другой информации. Никаких услуг другого характера, кроме экскурсионных, здесь не предлагается. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026