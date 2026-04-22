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минский досуг в этот раз и выбрали эту забавную (на первый взгляд) экскурсию. Очень понравилось всё. Виктория так деликатно говорила о некоторых интимных моментах, хотя это были лишь отдельные моменты этой экскурсии. Было интересно, да и сам маршрут очень приятный. Вот так проходишь мимо и не думаешь что и когда было, а даже в маленькой подворотне может скрываться интересная история. Чудесно провели время. Занудам, ханжам и эстетам с большой буквы …? - не подойдет. А веселым и желающим просто отдохнуть - рекомендую. Благодарим нашего экскурсовода, вспоминаем о нашей прогулке с теплотой.