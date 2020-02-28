2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На разогрев

Без долгих предисловий — сразу к делу! В Троицком предместье мы отправимся за вкуснейшим пивом в городе. Пропустив по бокалу пенного, вы узнаете об этом старинном историческом районе, после чего идём исследовать центральную площадь Минска — а именно, Свободы. Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство. В этом месте угостимся зубровкой локального производства и в приподнятом настроении пустимся изучать узкие улочки с затейливыми скульптурами и арт-объектами.

Люблю повеселиться, особенно — поесть

Перед тем, как вы окончательно и с головой уйдёте в дегустацию местных блюд в ресторане, я покажу вам современную часть города. Вы пересечёте Октябрьскую площадь с нулевым километром, рассмотрите дворец Республики и дворец Профсоюзов. Пройдёте под проспектом Независимости и встретите первый танк, который ворвался в оккупированный Минск выгонять фашистов. И уже неподалёку нас будет ждать ресторан белоруской кухни с заказанными столами и блюдами: порция драников по забавной традиции для гостей, соленья и настойки — смачна есці!