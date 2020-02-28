2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Минске есть, пить, по душам говорить

Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города

Максим
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Максим – ваш гид
Что вы можете сказать о кухне белорусов? Так и знал, — думаете, что мы питаемся только драниками! Я развею этот забавный миф (хоть мы и полакомимся ими ради вас), расскажу о культуре пития, покажу классные места с едой в старом центре и современной части города, где мы продегустируем вкусные экземпляры, а по пути из одного пункта в другой порадую интересными историями!
€33
30 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Троицкого предместья
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Минске есть, пить, по душам говорить
В Минске есть, пить, по душам говорить

Что вас ожидает

На разогрев
Без долгих предисловий — сразу к делу! В Троицком предместье мы отправимся за вкуснейшим пивом в городе. Пропустив по бокалу пенного, вы узнаете об этом старинном историческом районе, после чего идём исследовать центральную площадь Минска — а именно, Свободы. Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство. В этом месте угостимся зубровкой локального производства и в приподнятом настроении пустимся изучать узкие улочки с затейливыми скульптурами и арт-объектами.

Люблю повеселиться, особенно — поесть
Перед тем, как вы окончательно и с головой уйдёте в дегустацию местных блюд в ресторане, я покажу вам современную часть города. Вы пересечёте Октябрьскую площадь с нулевым километром, рассмотрите дворец Республики и дворец Профсоюзов. Пройдёте под проспектом Независимости и встретите первый танк, который ворвался в оккупированный Минск выгонять фашистов. И уже неподалёку нас будет ждать ресторан белоруской кухни с заказанными столами и блюдами: порция драников по забавной традиции для гостей, соленья и настойки — смачна есці!

Организационные детали

  • Все дегустационные плюшки включены в стоимость экскурсии 😃
В Минске есть, пить, по душам говорить
В Минске есть, пить, по душам говорить
В Минске есть, пить, по душам говорить
В Минске есть, пить, по душам говорить
В Минске есть, пить, по душам говорить
В Минске есть, пить, по душам говорить

Экскурсия проводится ежедневно в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Троицкого предместья.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Максим
Максим
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска. Экскурсии провожу в форме диалога, только лучшее из его непростой и долгой истории. На каждой экскурсии я ловлю себя на мысли, что гости это старые знакомые, которые приехали ко мне в гости. В конце мы часто по-дружески обнимаемся, вместе пьём кофе или квас.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, Максим познакомил нас с историей национальной кухни, показал старый город, рассказал много историй и вообще оказался очень интересным собеседником. Экскурсионный маршрут очень понравился. Драники , которыми нас угощали объедение . Всем советую посетить экскурсию, не пожалеете
25 февраля 2020
Хотим поблагодарить Максима за проведение такой интересной экскурсии. Вкусно,сыто-пьяно)))). Максим нам показал несколько атмосферных заведения, очень грамотно и одновременно с юмором делился историй Минска. А какие драники были вкусные ! Одназначно рекомендуем эту экскурсию к посещению.

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