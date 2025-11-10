Вас ждёт максимально нестандартная обзорная экскурсия по Минску.
Мы окунёмся в атмосферу 1960-х и рассмотрим город глазами американца, рвавшегося и добившегося своего приезда в Советский Союз. Ли Харви Освальда принял Минск, и здесь остался неизгладимый след истории этого человека. Приглашаем вас его отыскать!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
По следам Ли Харви Освальда
Вы познакомитесь с судьбой незаурядного человека и увидите Минск 1960-х. Мы сравним город прошлого с сегодняшним, пройдёмся по местам, которые впечатлили Освальда, и обсудим, какие чудесные и пугающие события происходили в них. Таким Минск вы ещё не видели!
Итак, в нашей программе:
- Железнодорожный вокзал. Вы узнаете, почему Ли Харви Освальд оказался в Минске, каким увидел город и что осталось от той эпохи
- Гостиница «Минск» — первое место жительства Освальда. Расскажем, как складывался быт американца, почему он выбрал именно эту гостиницу и какие секреты отель скрывает до сих пор
- Проспект Независимости. Освальд не вёл затворнической жизни — напротив, был активен и любознателен. Вы услышите, куда он чаще всего ходил, в каких магазинах делал покупки и где встретил будущую жену
- Минский цирк. С виду — обычный, но в 60-х всё было не так просто. За Освальдом следили, а записи из архивов рассказывают о цирке куда больше, чем афиши
- Квартира Освальда. Не каждый минчанин мог позволить себе такую просторную квартира с видом на реку. Заглянем в дом и попробуем представить, что же там было почти 70 лет назад
- Радиозавод. Здесь иностранец получил первую работу — и первый советский оклад. Мы покажем, как выглядело это место тогда и что находится сегодня
- Гастропространство «Песочница» (весна–лето). Живая музыка, уличная еда, лёгкая атмосфера отдыха — повод задержаться после экскурсии
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- Дети до 12 лет допускаются на усмотрение родителей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8015 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.Задать вопрос
