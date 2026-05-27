Средневековая Беларусь: в замки Мира и Несвижа из Минска

Увидеть две княжеские резиденции и прикоснуться к истории Радзивиллов за один день
Это путешествие — погружение в эпоху знатных династий и рыцарских поединков.

Вы посетите средневековые крепости, прогуляетесь по старинным улицам Мира и Несвижа, узнаете о судьбе рода Радзивиллов. Гид расскажет о замках снаружи на территории комплексов. Экспозиции внутри можно осмотреть самостоятельно, с аудиогидом или местным экскурсоводом.
Описание экскурсии

Несвиж

  • Несвижский замок — дворцово-парковый ансамбль 16–17 веков, родовая резиденция Радзивиллов. По пути гид поделится историей развития государственности Беларуси, также расскажет интересные факты и легенды, связанные с владельцами замков
  • Ратуша — старейшая ратуша в стране и яркий пример барочной архитектуры
  • Слуцкая брама — в своё время служила одним из основных входов в Несвиж
  • Костёл Божьего Тела — ренессансный храм с родовой усыпальницей Радзивиллов

Мир

  • Мирский замок — сочетает элементы готики, ренессанса и барокко. Вы сможете подняться на дозорные башни и спуститься в тюремный подвал
  • Костёл Святого Николая — известен уникальными фресками и резьбой, а также историей, связанной с семьёй Радзивиллов. Внутри храма можно увидеть старинные алтари и иконы
  • Синагогальный двор — комплекс, который включает синагогу и еврейское кладбище

Примерный тайминг:

  • переезд из Минска в Несвиж — ~1,5 часа
  • экскурсия по Несвижу — ~2,5 часа
  • переезд в Мир — ~30 минут
  • обед и осмотр Мирского замка и Мира — ~2,5 часа
  • возвращение в Минск — ~1 час

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry
  • За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Class — 600 бел. руб. /16000 ₽
  • Обращаем внимание: внутри замков экскурсии проводят только сотрудники музеев. Эти программы не включены в стоимость, заказывайте их самостоятельно при желании
  • Гид из нашей команды проведёт экскурсию по дороге и на территории комплексов

Дополнительные расходы:

  • входные билеты в Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
  • входные билеты в Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.
  • обед — по желанию

Можем организовать трансфер для большей группы на микроавтобусе Mersedes Sprinter или Volkswagen Crafter. Доплата за авто:

4-6 чел. — 300 бел. руб. /9000 ₽
7-14 чел. — 600 бел. руб. /16 000 ₽
15-19 чел. — 750 бел. руб. /21 000 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.

