Это путешествие — погружение в эпоху знатных династий и рыцарских поединков.
Вы посетите средневековые крепости, прогуляетесь по старинным улицам Мира и Несвижа, узнаете о судьбе рода Радзивиллов. Гид расскажет о замках снаружи на территории комплексов. Экспозиции внутри можно осмотреть самостоятельно, с аудиогидом или местным экскурсоводом.
Описание экскурсии
Несвиж
- Несвижский замок — дворцово-парковый ансамбль 16–17 веков, родовая резиденция Радзивиллов. По пути гид поделится историей развития государственности Беларуси, также расскажет интересные факты и легенды, связанные с владельцами замков
- Ратуша — старейшая ратуша в стране и яркий пример барочной архитектуры
- Слуцкая брама — в своё время служила одним из основных входов в Несвиж
- Костёл Божьего Тела — ренессансный храм с родовой усыпальницей Радзивиллов
Мир
- Мирский замок — сочетает элементы готики, ренессанса и барокко. Вы сможете подняться на дозорные башни и спуститься в тюремный подвал
- Костёл Святого Николая — известен уникальными фресками и резьбой, а также историей, связанной с семьёй Радзивиллов. Внутри храма можно увидеть старинные алтари и иконы
- Синагогальный двор — комплекс, который включает синагогу и еврейское кладбище
Примерный тайминг:
- переезд из Минска в Несвиж — ~1,5 часа
- экскурсия по Несвижу — ~2,5 часа
- переезд в Мир — ~30 минут
- обед и осмотр Мирского замка и Мира — ~2,5 часа
- возвращение в Минск — ~1 час
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry
- За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Class — 600 бел. руб. /16000 ₽
- Обращаем внимание: внутри замков экскурсии проводят только сотрудники музеев. Эти программы не включены в стоимость, заказывайте их самостоятельно при желании
- Гид из нашей команды проведёт экскурсию по дороге и на территории комплексов
Дополнительные расходы:
- входные билеты в Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб.
- входные билеты в Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.
- обед — по желанию
Можем организовать трансфер для большей группы на микроавтобусе Mersedes Sprinter или Volkswagen Crafter. Доплата за авто:
4-6 чел. — 300 бел. руб. /9000 ₽
7-14 чел. — 600 бел. руб. /16 000 ₽
15-19 чел. — 750 бел. руб. /21 000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.
