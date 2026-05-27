Средневековый замок Мир и дворцово-парковый комплекс Несвиж - из Минска

Услышать легенды рода Радзивиллов в самом сердце белорусской истории
Мирский замок строили как крепость, Несвижский — как парадную резиденцию. Оба они включены в список ЮНЕСКО. У каждого — свои легенды и своя атмосфера. Приглашаем вас окунуться в историю белорусского Средневековья и Возрождения. Долгая экскурсия будет не только увлекательной, но и комфортной.
Описание экскурсии

Несвижский дворцово-парковый комплекс — один из главных памятников белорусского Возрождения и резиденция рода Радзивиллов. Вы осмотрите роскошные парадные залы, фрески и экспонаты музея, прогуляетесь по парку. Гид расскажет об архитектурных деталях дворца, тайнах и легендах Радзивиллов, а также о роли Несвижа в истории Беларуси и Европы.

Мирский замок — один из самых красивых и хорошо сохранившихся средневековых замков Беларуси. Вы узнаете о строительстве и архитектуре крепости, услышите легенды о его обитателях. А ещё посетите музей «Мирский посад».

Ориентировочный тайминг:
9:00 — выезд из Минска
11:30–14:30 — Несвижский замок
15:00–18:00 — Мирский замок и «Мирский посад»
19:00–19:30 — возвращение в Минск

Последовательность осмотра объектов может меняться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном седане или кроссовере Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia или аналогичном. Детское кресло или бустер — по запросу
  • По желанию дополним программу посещением улиточной фермы, если она будет работать в день вашей поездки (за доплату)
  • Доплата за экскурсию после бронирования — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
  • С вами будет один из опытных водителей нашей команды и гид

Дополнительно оплачивается обед (по желанию, по меню) и входные билеты:
— в музей Несвижского замка — 17 бел. руб. (~455 ₽) взрослый, 8,5 бел. руб. (~227 ₽) детский — музей «Мирский посад» — 5 бел. руб. (~134 ₽)
— Мирский замок — 18 бел. руб. (~482 ₽) взрослый, 9 бел. руб. (~241 ₽) детский

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Открой для себя Беларусь глазами местных! Наша команда профессиональных гидов создает авторские маршруты по городам страны. Ты не только увидишь знаковые достопримечательности, но и окунёшься в атмосферу скрытых уголков, известных лишь настоящим знатокам. Живые истории, неожиданные открытия и настоящая душа города ждут тебя. Мы уже с нетерпением готовимся встречать тебя и делиться самыми яркими моментами!

