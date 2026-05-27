Мирский замок строили как крепость, Несвижский — как парадную резиденцию. Оба они включены в список ЮНЕСКО. У каждого — свои легенды и своя атмосфера. Приглашаем вас окунуться в историю белорусского Средневековья и Возрождения. Долгая экскурсия будет не только увлекательной, но и комфортной.

Описание экскурсии

Несвижский дворцово-парковый комплекс — один из главных памятников белорусского Возрождения и резиденция рода Радзивиллов. Вы осмотрите роскошные парадные залы, фрески и экспонаты музея, прогуляетесь по парку. Гид расскажет об архитектурных деталях дворца, тайнах и легендах Радзивиллов, а также о роли Несвижа в истории Беларуси и Европы.

Мирский замок — один из самых красивых и хорошо сохранившихся средневековых замков Беларуси. Вы узнаете о строительстве и архитектуре крепости, услышите легенды о его обитателях. А ещё посетите музей «Мирский посад».

Ориентировочный тайминг:

9:00 — выезд из Минска

11:30–14:30 — Несвижский замок

15:00–18:00 — Мирский замок и «Мирский посад»

19:00–19:30 — возвращение в Минск

Последовательность осмотра объектов может меняться.

Организационные детали

Едем на комфортабельном седане или кроссовере Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia или аналогичном. Детское кресло или бустер — по запросу

По желанию дополним программу посещением улиточной фермы, если она будет работать в день вашей поездки (за доплату)

Доплата за экскурсию после бронирования — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения

С вами будет один из опытных водителей нашей команды и гид

Дополнительно оплачивается обед (по желанию, по меню) и входные билеты:

— в музей Несвижского замка — 17 бел. руб. (~455 ₽) взрослый, 8,5 бел. руб. (~227 ₽) детский — музей «Мирский посад» — 5 бел. руб. (~134 ₽)

— Мирский замок — 18 бел. руб. (~482 ₽) взрослый, 9 бел. руб. (~241 ₽) детский