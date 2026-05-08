Королевский путь: в замки Мира и Несвижа из Минска

Услышать истории о Радзивиллах и легенды, которыми окутаны эти места
На экскурсии вы прикоснётесь к эпохе рыцарей, князей и магнатов и увидите роскошные старинные резиденции.

Наш гид познакомит вас с богатым прошлым белорусской земли, расскажет о судьбах Радзивиллов и самых ярких событиях, связанных с Мирским и Несвижским замками. А комфортное путешествие на Mercedes-Benz V-Class сделает поездку особенно приятной.
5
1 отзыв
Королевский путь: в замки Мира и Несвижа из Минска

Описание экскурсии

Дорога до Несвижа (~1,5 часа)
В пути гид расскажет об истории белорусских замков, роде Радзивиллов, легендах и событиях, которые сделали Мир и Несвиж символами Беларуси.

Несвиж: дворец, костёл и исторический центр (~2,5 часа)
Вы посетите Несвижский дворец — бывшую резиденцию Радзивиллов, увидите его роскошные залы, двор и парковый ансамбль. Затем побываете в костёле Божьего Тела, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. На прогулке по городу увидите ратушу, Слуцкую браму и другие знаковые места старинного Несвижа.

Переезд в Мир (~30 мин)

Мир: замок, башни и легенды (~2,5 часа)
Вы познакомитесь с историей Мирского замка, посетите музейные экспозиции и башни. Узнаете о владельцах этого места и его непростой судьбе. Также в программе — усыпальница Святополк-Мирских, рассказы о замковых тайнах, подземельях и легендах Замкового озера.

Возвращение в Минск (~1 час)

В поездке вы узнаете:

  • почему род Радзивиллов считался одной из самых влиятельных династий Европы
  • кто такая загадочная Чёрная дама Несвижа и почему её легенда живёт до сих пор
  • существовал ли на самом деле тайный подземный ход между Несвижем и Миром
  • какие секреты хранит фамильная усыпальница Радзивиллов
  • почему Замковое озеро в Мире окутано мрачными преданиями и мистическими историями

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz V-Class
  • Гид из нашей команды проведёт экскурсию по дороге и на территории замков. Внутренние экспозиции вы осмотрите самостоятельно или с музейным сотрудником. Это не включено в стоимость

Дополнительные расходы:

  • входные билеты в Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб. (~540 ₽), школьники и студенты — 9 бел. руб. (~270 ₽)
  • входные билеты в Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб. (~510 ₽), школьники и студенты — 8,5 бел. руб. (~255 ₽)
  • обед — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1467 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.

Недавно посетили потрясающую экскурсию по
белорусским замкам Несвижскому и Мирскому с гидом Андреем — это было незабываемо! По дороге Андрей увлекательно рассказал историю Беларуси, живо и с душой, и ответил на все наши вопросы, даже на самые неожиданные. В замках мы глубоко погрузились в их богатую историю: от архитектуры до легенд и ключевых событий. Всё организовано на высоте — комфортно, без спешки, очень интересно и информативно. Рекомендую всем, кто любит историю и хочет увидеть настоящую жемчужину Беларуси!

Кристина
Рекомендую данного организатора. Быстро отвечал на все вопросы, добросовестно все условия по нашей индивидуальной экскурсии выполнил. Гид отличный. Компания была историков, с этим условием, редко какие гиды нравятся. В нашем случае все пришло отлично. Спасибо!

