На экскурсии вы прикоснётесь к эпохе рыцарей, князей и магнатов и увидите роскошные старинные резиденции. Наш гид познакомит вас с богатым прошлым белорусской земли, расскажет о судьбах Радзивиллов и самых ярких событиях, связанных с Мирским и Несвижским замками. А комфортное путешествие на Mercedes-Benz V-Class сделает поездку особенно приятной.

Описание экскурсии

Дорога до Несвижа (~1,5 часа)

В пути гид расскажет об истории белорусских замков, роде Радзивиллов, легендах и событиях, которые сделали Мир и Несвиж символами Беларуси.

Несвиж: дворец, костёл и исторический центр (~2,5 часа)

Вы посетите Несвижский дворец — бывшую резиденцию Радзивиллов, увидите его роскошные залы, двор и парковый ансамбль. Затем побываете в костёле Божьего Тела, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. На прогулке по городу увидите ратушу, Слуцкую браму и другие знаковые места старинного Несвижа.

Переезд в Мир (~30 мин)

Мир: замок, башни и легенды (~2,5 часа)

Вы познакомитесь с историей Мирского замка, посетите музейные экспозиции и башни. Узнаете о владельцах этого места и его непростой судьбе. Также в программе — усыпальница Святополк-Мирских, рассказы о замковых тайнах, подземельях и легендах Замкового озера.

Возвращение в Минск (~1 час)

В поездке вы узнаете:

почему род Радзивиллов считался одной из самых влиятельных династий Европы

кто такая загадочная Чёрная дама Несвижа и почему её легенда живёт до сих пор

существовал ли на самом деле тайный подземный ход между Несвижем и Миром

какие секреты хранит фамильная усыпальница Радзивиллов

почему Замковое озеро в Мире окутано мрачными преданиями и мистическими историями

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz V-Class

Гид из нашей команды проведёт экскурсию по дороге и на территории замков. Внутренние экспозиции вы осмотрите самостоятельно или с музейным сотрудником. Это не включено в стоимость

Дополнительные расходы: