Трансфер из Минска по замкам Беларуси: Косово, Ружаны, Мир и Несвиж

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым известным замкам Беларуси, включая уникальный Коссовский замок и величественный Ружанский дворец, известный как белорусский Версаль.
Описание трансферПутешествие по замкам Беларуси: от Коссовского до Несвижского Предлагаем вам посетить самые знаменитые замки Беларуси, включая дворец Пусловских, Ружанский дворец Сапег и музей-усадьбу Костюшко, а также познакомиться с магнатами, такими как Радзивиллы, владельцы замков Мира и Несвижа — и все это за один день. Вы сможете осмотреть внутренние помещения замков и дворцов, насладиться их красотой и великолепием природы Беларуси по пути к ним. Коссовский замок, уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века, и Ружанский дворец, известный как белорусский Версаль, принадлежащий династии Сапегов, откроют перед вами свою историю. Музей-усадьба имени Т. Костюшко расскажет о политическом и военном деятеле Речи Посполитой, а Несвижский дворцово-парковый ансамбль, отражающий величие рода Радзивиллов, сочетает в себе несколько архитектурных стилей, включая ренессанс, барокко и классицизм. Мирский замок, оборонительное сооружение XVI-XVII веков, является памятником архитектуры и внесен в список ЮНЕСКО. Важная информация:
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravella или аналогичной модели.
- В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi.
- Дорога до первой локации займёт 2.5 часа.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коссовский замок (дворец Пусловских)
- Ружанский дворец
- Музей-усадьба ИМ.Т. Костюшко
- Несвижский дворцово-парковый ансамбль
- Мирский замок
Что включено
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
