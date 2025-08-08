Мои заказы

Коссовский замок – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Коссовский замок» в Минске, цены от 200 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
На автобусе
12 часов
10 отзывов
Групповая
Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2а
Расписание: По средам в 8:00
20 авг в 08:00
27 авг в 08:00
200 Br за человека
Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
На автобусе
11 часов
49 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры ВО...
Расписание: В 08:00 согласно расписанию
24 авг в 08:00
31 авг в 08:00
215 Br за человека
Путешествие по замкам Беларуси за один день из Минска
На машине
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по замкам Беларуси за один день из Минска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно (время по согласованию с гидом)
18 авг в 07:00
19 авг в 07:00
950 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    8 августа 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Мы с дочкой увидели замок в Коссово и дворцовый комплекс в Ружанах. Очень содержательная и познавательная поездка. Моя дочка-подросток, которой
    читать дальше

    трудно угодить, тоже осталась довольна! Автобусная поездка в эти города не была утомительной, так как был хороший автобус и профессионал своего дела, гид Константин, который увлек на историей тех мест. Был вкусный обед в ресторане (холодник белорусский, настоящая сарделька, гарнир, салат и сок). Из пожеланий (это сугубо моё мнение): сократить "свободное время" до 30-ти минут, так как в незнакомых местах особо делать нечего.

  • М
    Марина
    2 августа 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Коссовский дворец: богатая экспозиция, красивые экспонаты. Ружаны: отличный гид.
  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Не понравился сопровождающий экскурсовод, постоянно э, те, ме, невозможно слушать
    Низкое качество еды в кафе в обед
  • Л
    Лора
    31 июля 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Экскурсия на высоком уровне. Спасибо организаторам за предоставленный сервис. Рекомендуем всем.
  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    К великому моему сожалению, экскурсия не состоялась. Не набралась группа. Туроператор предложил на этот день экскурсию в Гродно. Экскурсия в Гродно была замечательная.
  • Е
    Елена
    9 июля 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Экскурсия интересная, оба замка стоит посмотреть, красивые места, оба замка находятся на возвышенности. Много цветов, зелени. Понравились экскурсоводы в замках и конечно гид, которая нас сопровождала. Рекомендую съездить на экскурсию!,
  • Т
    Татьяна
    4 июля 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    В целом поездка понравилась,но хотелось бы,чтобы экскурсовод проводил трассовую экскурсию поактивнее
  • Е
    Елена
    23 июня 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Экскурсии в Коссовский замок и Ружаны очень понравились, величии замка, природы, очень понравился костёл в Коссово, а в Ружаннах восстановленная
    читать дальше

    часть дворца и сохранения разрушенного дворца Сапегов. Огромное спасибо нашему гиду Валерии, которая на протяжении всей дороги от Минска и до Дворцов нам интересно и много рассказала, очень эрудированная, внимательная, обаятельная, Валерия вы лучшая. Отдельное спасибо нашему водителю Андрею за комфортабельную поездку, за безопасность и за внимательность к пассажирам. Рекомендую всем своим близким и друзьям!

  • О
    Ольга
    11 июня 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Нашим экскурсоводом был Николай Николаевич, водителем Максим. Отправились по расписанию, ровно в 8.00. Были санитарные остановки по дороге. Николай Николаевич
    читать дальше

    с шутками и прибаутками всю дорогу рассказывал об истории Беларус, местах, которые мы проезжали. Мы посетили музей-усадьбу Т. Костюшко, дворец Пусловских, Ружанский дворец Сапегов. В музеях были свои экскурсоводы, нигде не приходилось ждать, все было хорошо организовано. В Ружанах мы видели руины синагоги, Петропавловскую церковь, посетили Троицкий костел, священник играл для нас на органе, было очень трогательно и душевно. Очень насыщенная программа, время пролетело незаметно. Даже дождь не стал помезой. Без суеты и с хорошим настроением. Большое внимание Николай Николаевич уделил защиткикам Родины в годы 2- й Мировой войны. Очень познавательно.

  • Н
    Надежда
    30 мая 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Отличный гид, даже дождь не помешал.
  • А
    Анна
    15 мая 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Всем добрый день!
    Экскурсия отлично организованна)
    Мини группа, комфортабельный микроавтобус. Посетили три объекта, на каждом свой экскурсовод. - это прибавило положительных эмоций!
    Без суеты на протяжении всего пути)
    Спасибо сопровождающей нас Валерий-гид, отлично провели день!!
  • А
    Анна
    14 мая 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Прекрасные дворцы Пусловских и в Ружанах и усадьба Тадеуша Костюшко. Все прнравилось. Большое спасибо, всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    1 мая 2025
    Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасная экскурсовод, все замечательно обьясняла, приятно было ее слушать. Транспорт маршрутное такси с кондиционером, очень комфортно было
    читать дальше

    ехать, дорога достаточно долгая, но ехали с комфортом. Замок Коссово прекрасен и бесподобен, природа шикарная. В Ружанах тоже было очень интересно, жаль, что замок почти полностью разрушен. Советую всем

  • О
    Олег
    30 апреля 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Наш экскурсовод Валерия, огромное ей спасибо за отличную экскурсию!!! С огромным интересом слушали с женой её рассказы. Узнали много нового и интересного. Посещение замков это просто выше всяких похвал. Рекомендую всем,не пожалеете.
  • В
    ВЕРОНИКА
    23 марта 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Сегодня большой компанией посещали экскурсию Коссово - Ружаны, организация работы отличная транспорт, экскурсовод Валерия выше всяких похвал, но одну заеду
    читать дальше

    решили коллегиально снять туроператора, за отсутствие экскурсии по усадьбе-музею Т. Костюшко, причём экскурсовод там есть, мы присоединились в чужой группе, чтобы послушать интересные факты о человеке в доме-музее находились, экскурсовод-девушка, просто замечательный рассказчик!! Поэтому агентству-организатору стоит задуматься об этом, если везете на такое расстояние людей и объект группа посещает, значит нужно дорабатывать доконца, чтобы люди понимали куда приехали, кто здесь жил, а не зайдёте скачаете qr код и ходите слушайте. В целом все хорошо, за исключением этого нюанса. Отзыв от группы
    а из 10 человек

  • Р
    Руслана
    11 марта 2025
    Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
    Понравилась организация экскурсии. Свободного времени хватило на самостоятельную прогулку окрестностях замков.

