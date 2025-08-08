Групповая
Замковый дуэт: Коссово и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2а
Расписание: По средам в 8:00
20 авг в 08:00
27 авг в 08:00
200 Br за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Коссовский замок и Ружаны
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Ратуша) у скульптуры ВО...
Расписание: В 08:00 согласно расписанию
24 авг в 08:00
31 авг в 08:00
215 Br за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по замкам Беларуси за один день из Минска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно (время по согласованию с гидом)
18 авг в 07:00
19 авг в 07:00
950 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия8 августа 2025Мы с дочкой увидели замок в Коссово и дворцовый комплекс в Ружанах. Очень содержательная и познавательная поездка. Моя дочка-подросток, которой
- ММарина2 августа 2025Коссовский дворец: богатая экспозиция, красивые экспонаты. Ружаны: отличный гид.
- ННаталья1 августа 2025Не понравился сопровождающий экскурсовод, постоянно э, те, ме, невозможно слушать
Низкое качество еды в кафе в обед
- ЛЛора31 июля 2025Экскурсия на высоком уровне. Спасибо организаторам за предоставленный сервис. Рекомендуем всем.
- ННаталья29 июля 2025К великому моему сожалению, экскурсия не состоялась. Не набралась группа. Туроператор предложил на этот день экскурсию в Гродно. Экскурсия в Гродно была замечательная.
- ЕЕлена9 июля 2025Экскурсия интересная, оба замка стоит посмотреть, красивые места, оба замка находятся на возвышенности. Много цветов, зелени. Понравились экскурсоводы в замках и конечно гид, которая нас сопровождала. Рекомендую съездить на экскурсию!,
- ТТатьяна4 июля 2025В целом поездка понравилась,но хотелось бы,чтобы экскурсовод проводил трассовую экскурсию поактивнее
- ЕЕлена23 июня 2025Экскурсии в Коссовский замок и Ружаны очень понравились, величии замка, природы, очень понравился костёл в Коссово, а в Ружаннах восстановленная
- ООльга11 июня 2025Нашим экскурсоводом был Николай Николаевич, водителем Максим. Отправились по расписанию, ровно в 8.00. Были санитарные остановки по дороге. Николай Николаевич
- ННадежда30 мая 2025Отличный гид, даже дождь не помешал.
- ААнна15 мая 2025Всем добрый день!
Экскурсия отлично организованна)
Мини группа, комфортабельный микроавтобус. Посетили три объекта, на каждом свой экскурсовод. - это прибавило положительных эмоций!
Без суеты на протяжении всего пути)
Спасибо сопровождающей нас Валерий-гид, отлично провели день!!
- ААнна14 мая 2025Прекрасные дворцы Пусловских и в Ружанах и усадьба Тадеуша Костюшко. Все прнравилось. Большое спасибо, всем рекомендую
- ННаталья1 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Прекрасная экскурсовод, все замечательно обьясняла, приятно было ее слушать. Транспорт маршрутное такси с кондиционером, очень комфортно было
- ООлег30 апреля 2025Наш экскурсовод Валерия, огромное ей спасибо за отличную экскурсию!!! С огромным интересом слушали с женой её рассказы. Узнали много нового и интересного. Посещение замков это просто выше всяких похвал. Рекомендую всем,не пожалеете.
- ВВЕРОНИКА23 марта 2025Сегодня большой компанией посещали экскурсию Коссово - Ружаны, организация работы отличная транспорт, экскурсовод Валерия выше всяких похвал, но одну заеду
- РРуслана11 марта 2025Понравилась организация экскурсии. Свободного времени хватило на самостоятельную прогулку окрестностях замков.
