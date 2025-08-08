читать дальше

решили коллегиально снять туроператора, за отсутствие экскурсии по усадьбе-музею Т. Костюшко, причём экскурсовод там есть, мы присоединились в чужой группе, чтобы послушать интересные факты о человеке в доме-музее находились, экскурсовод-девушка, просто замечательный рассказчик!! Поэтому агентству-организатору стоит задуматься об этом, если везете на такое расстояние людей и объект группа посещает, значит нужно дорабатывать доконца, чтобы люди понимали куда приехали, кто здесь жил, а не зайдёте скачаете qr код и ходите слушайте. В целом все хорошо, за исключением этого нюанса. Отзыв от группы

а из 10 человек