Трансфер из Минска в Дукорский маёнтак: усадебная магия, где оживает история

Дукорский маёнтак — не просто усадьба, а интерактивный историко-культурный комплекс, где каждый шаг превращается в приключение. Дети будут в восторге от перевёрнутого дома, катания на брычке и метательного оружия. А взрослые — от атмосферы старинной усадьбы, дегустации в винокурне и живой истории. Мы доставим вас сюда с комфортом и после вашего отдыха отвезём обратно.
Описание трансфер
- Музей усадьбы — истории владельцев, рыцарские доспехи, старинные наряды и предметы быта
- Дукорский бровар — дегустация алкоголя собственного производства по шляхетским традициям. Да-да, та самая чарка на лезе!
- Интерактивная игра «Женитьба шляхтича» — весёлое обрядовое действо, где гости комплекса становятся участниками
- Метание копья или топора на специальной площадке
- Катание на брычке — неспешная прогулка на повозке по территории усадьбы
- Выставка ретро-автомобилей — редкие модели, фотозона и атмосфера прошлого века
- Верёвочный городок — два уровня испытаний для ловких и тех, кто хочет немного экстрима
- Шляхетская баня — релакс по-белорусски (по предварительной заявке)
- Усадебные мастерские — кузница, гончарная, свечная и мастерская соломоплетения. Здесь можно увидеть ремёсла в действии и попробовать себя в роли мастера
- Зоосад с редкими животными — зубры, яки, волки, благородные олени и другие обитатели
- Прокат лодок, катание на лошадях и спортивные развлечения
Обзорные экскурсии по территории проходят в 12:00 и 15:00, участие бесплатное.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry или аналогичной модели. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Время в пути составит около часа в одну сторону
- Оставшуюся сумму можно внести в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на день поездки
- По запросу организуем трансфер для группы до 8 человек — доплата составит 100 BYN
- С вами буду я или другой водитель нашей команды
Дополнительные расходы на входные билеты:
- Взрослые — 25 BYN
- Дети 7–17 лет — 15 BYN
- Дети до 7 лет — бесплатно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам
